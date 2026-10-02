Королева скорпионов, модница в юбке из мусорных пакетов и парень в сапогах-гармошках: самые странные образы с Московской недели моды

В столичном «Манеже» завершилась седьмая Московская неделя моды, в которой приняли участие более 350 дизайнеров. Фото: Евгения ГУСЕВА.

В столичном «Манеже» завершилась седьмая Московская неделя моды, в которой приняли участие более 350 дизайнеров. А мы внимательно следили не только за показами, но и за гостями мероприятия и их необычными нарядами. В объектив фотографа KP.RU Евгении Гусевой попала новая порция самых странных и ярких образов посетителей недели моды.

Странные образы гостей Московской недели моды прокомментировала журналист KP.RU и стилист Ольга Родина Фото: Евгения ГУСЕВА.

Некоторых гостей Московской недели моды можно было смело отправлять на Met Gala. В их числе девушка в образе королевы скорпионов. Гостья продемонстрировала крайне сложное платье с металлическим золотым корсетом и бархатной юбкой с разрезом. На ногах сияли золотые сапоги. Завершал образ массивный головной убор в виде скорпиона. Даже сложно представить, как она в этом всем великолепии передвигалась. Наверно, примерно так же, как Ким Кардашьян в узком платье Мэрилин Монро на Met Gala в 2022 году. Тогда блогерша практически не могла ходить…

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Другая модница надела все лучше сразу. Кружевной бомбер с перьями она сочетала с клетчатыми панталонами, голубыми колготками и черно-белыми туфлями. Завершила образ с помощью сумки Chanel и ободка от этого же бренда, напоминавшего диадему.

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Отметим, что перьев было очень много! Этот декор мы заметили на тренчах и плащах, юбках и брюках.

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Отдельного внимания заслуживала гостья в бордовой косухе и черной юбке, которую она собрала из мусорных пакетов. Демна Гвасалия с его знаменитыми сумками из мусорных мешков (которые он придумывал для Balenciaga) точно бы оценил этот креативный ход.

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Еще одна фэшн-дива появилась в юбке с нарисованным Кремлем и надписью «Москва».

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Гостей-мужчин было поменьше, но они тоже не отставали. Так, один модник щеголял в пестром костюме в горох, а другой сочетал шорты в оттенке хаки со странными сапогами в виде гармошки.

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Очень колоритный персонаж с длинной бородой появился в халате с меховыми лацканами, бежевых штанах и рыжих тапочках. Образ он дополнил желтой микросумочкой.

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Также мы отметили образ дамы в стильном синем костюме с меховой накидкой и зеленой сумкой-крокодилом. Гена, это ты?

Фото: Евгения ГУСЕВА.

У другой девушки мы заприметили клатч в виде курочки (Рябы?). Еще одна гостья пришла с сумкой-ковром. И, кажется, мы даже знаем, что это за бренд. Вероятно, это российская марка «Многоточие» из Владивостока.

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Помимо перьев, было очень много меха. Пушистый декор покрыл жакеты, юбки, шляпы, сумки.

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Всегда помогут выделиться из толпы различные принты. Многие модники мешали в своих образах сразу по несколько рисунков — клетку с питоном или леопарда с тигром.

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Очень колоритно выглядела дама в зебровом пальто с красным мехом. Лук она дополнила алыми сапогами, такого же цвета колготками и зебровым зонтиком.

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Из тенденций мы отметили тренд на гольфы и носки, которые сочетали с бермудами, бриджами, юбками. Впрочем, не всегда удачно.

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Еще наше внимание привлекли девушка с необычным мультяшным макияжем и очень яркая дама с цветами на плаще и в оригинальной шляпке.

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Фото: Евгения ГУСЕВА.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Черные лебеди, перья и балет: как прошел показ SOLANGEL

Показ Masterpeace: роскошные меха, азиатские мотивы и Эвелина Хромченко в первом ряду