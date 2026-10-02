Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. Фото: Michael Lucan / Keystone Press Agency / Global Look Press

«УСЛОВИЯ КАЖДЫЙ РАЗ ХУЖЕ ПРЕДЫДУЩИХ»

Депутат Верховной рады (фракция Петра Порошенко* «ПЕС»), внесенный в России в список террористов и экстремистов Алексей «белаяслизь» Гончаренко* неожиданно выступил с кричащим во всю мочь и истерическим призывом немедленно начать переговоры с Россией и заключить мир. По его словам, у Киева не осталось запретных тем, а потому надо обсуждать отказ от вступления в НАТО, снятие санкций с России, вопросы русского языка, церкви, и даже будущий статус Донбасса. То есть, все вопросы, на которые украинский «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский категорически отвечает одним словом: «Нет». Как считает Гончаренко* (и не только он, просто другие боятся в этом признаться), Украина безоговорочно проигрывает войну России.

- Реальность сейчас такая: мы проигрываем войну; мы теряем огромное количество людей; у нас нет своих денег не просто на оплату войны, а даже на функционирование страны; мы теряем бизнес и экономику. И действительно каждый раз условия, которые мы получаем, хуже предыдущих, - признал Алексей* «белаяслизь» очевидное.

Гончаренко* уверен, что никакие поиски «Wunderwaffe» - «чудо-оружия», которое якобы должно решить все проблемы, не изменит ничего в ходе военного противостояния. Тем более, не уменьшит масштаб проблем, возникших после российских ударов по энергетике, предприятиям, складам, дата-центрам и инфраструктуре. Гончаренко* мог бы еще припомнить вчерашние слова президента России на Валдае о том, что Украина лишилась своей металлургии…но не стал. Иначе в Киеве его однозначно назвали бы «агентом Кремля» или «рукой Москвы». Впрочем, уже сказанного хватит, чтобы его занесли на «Миротворец», потому что призывы Гончаренко* напоминают поведение истерика в агонии.

УСТУПКИ ПО ВСЕМ ПУНКТАМ

- Договариваться ВЕЗДЕ (так выделено у автора — прим. Ред.), где только возможно. Мы не можем договориться сразу об окончании войны. Давайте договариваться обо всем на свете. Договоримся о прекращении ударов по портам. Договоримся о прекращении ударов по предприятиям. Договоримся о прекращении ударов по школам. Обо всем, - буквально вопит украинский нардеп, требуя спасения.

При этом, он считает, что Киеву стоит даже забежать впереди паровоза и самому инициировать в случае выхода на переговоры снятие санкций с России. И определенная логика в его заявлении есть: если санкции против России, мол, все равно отменят, не лучше ли было бы Украине воспользоваться этим, «не быть дураками», самой поднять вопрос об этом и под эту сурдинку попытаться выторговать что-то для себя.

«Прозревший» депутат фракции Порошенко* предлагает официально отказаться и от курса на членство в НАТО.

- Берут ли нас в НАТО? Если нас возьмут, поможет ли нам НАТО в случае войны? И вы, и я знаем ответ на эти вопросы. Давайте намекнем, что мы готовы говорить о нейтральности. Об условиях можно договориться. Продолжим сотрудничество с НАТО так же, как и сейчас, - уговаривает он украинскую власть и демонстрирует признаки здравомыслия. - Умереть всей страной ради того, чтобы стать членом НАТО, - это, как по мне, абсурд.

Но, заметьте, после официального отказа от курса в НАТО Гончаренко* предлагает по-прежнему формировать общий оборонный бюджет с Европой и перевооружать ВСУ за европейский счет. Типичная хитрость украинского селюка, который, как и всегда, намерен всех обдурить и запутать, полагая себя самым умным.

Известный «порохобот» предлагает отказаться от любых запретных тем, он готов и обсуждать вопросы церкви и исторической памяти, и распространить на русский язык на территории страны те же нормы защиты, что существуют в Евросоюзе для защиты языков нацменьшинств.

ВОПРОС ДОНБАССА

«Белаяслизь» замахнулся даже на «святое» для «просроченного» - на Донбасс. Нет, уступить его, как этого требует Москва, он не предлагает, но готов сделать судьбу региона предметом переговоров, по которому следует искать компромисс.

Выступление Гончаренко*, с точки зрения команды Зеленского, - это просто зрада чистейшей воды. С одной стороны, он представляет «конкурирующую» с «просроченным» команду Порошенко* и готов «подставить ножку» Зеленскому везде, куда может дотянуться. С другой — Гончаренко не может не помнить, как неоднократно получал по морде лица в Крыму от местных жителей, и отдает себе отчет, что в следующий раз, уже на Украине просто побоями депутаты Рады не отделаются. К слову, команда, которая будет способствовать установлению мира, получит более выгодные позиции на следующих выборах в парламент.

Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

Правда, стоит отметить, что этот вопль депутата Рады от фракции Порошенко* далеко не во всем отвечает требованиям Москвы, сформулированным для начала переговоров. Но, по крайней мере, эта позиция могла бы стать основой для старта разговора о мире. Поскольку Россию интересует не перемирие, а заключение полноценного мирного соглашения. Вот только нет никаких сомнений, что на Банковой, где сидит команда Зеленского, воззвание Гончаренко* с мольбой о спасении Украины будет отвергнуто. Как констатировал сам Гончаренко*, Зеленский выбрал другой путь - «умереть всей страной ради того, чтобы стать членом НАТО». Вот только в НАТО не возьмут (это продолжают публично повторять все официальные члены альянса), и вся страна продолжит умирать.

«Ни за что».

За Зеленского…

* - внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Киев снова требует у Европы денег: в ЕС жалуются, что помогать Украине все равно, что «поливать пустыню»

Украинцам - терпеть, Западу - закрыть рот и давать деньги: Бандеровцы призвали отказаться от «сделки с Россией»

Россия сделала НАТО последнее ядерное предупреждение: военкор Коц описал сценарий ответа на изоляцию Калининграда