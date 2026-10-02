Геннадий Зюганов: Без Победы над нацизмом и фашизмом у нашей страны нет будущего

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

- …Геннадий Андреевич, здравствуйте! Это помощник Генерального секретаря Центрального Комитета Ленинской коммунистической партии…

- Безотказный помощник, привет!

- Вы, наверное, уже посмотрели, послушали все основное - из Валдайской речи Владимира Путина… Что касалось вообще жизни России, жизни планеты, я бы так сказал. На что бы вы обратили наше внимание?

- Прежде всего, на довольно откровенный, обостренный разговор, связанный со сложившейся международной ситуацией.

Еще бы внимание обратил на то, что президент охотно отвечал на вопросы.

Но вместе с тем озабоченность, которая присутствует в последнее время в выступлениях главы государства, она сохранялась.

Еще бы отметил то, что у Путина форма физическая хорошая, интеллектуальная -тоже…

- Да, я тоже заметил. Все заметили…

- Прямо скажу, что Федор Лукьянов вел дискуссию, как всегда, грамотно и интересно. И от своих либеральных высказываний в этот раз ушел, что сделал очень правильно.

Сам задал президенту сложные, ответственные вопросы, связанные с финансово-экономическим состоянием страны. И Путин открыто сказал, что да, проблемы есть, трудности….

Уже 33 с лишним тысячи западных санкций, но мы их преодолели, экономика устояла, финансы выдержали, общество сплотилось.

Все это так, но я прекрасно понимаю, что президент знает, те, кто объявил войну Русскому миру, финансово-экономический потенциал имеют в несколько раз выше.

- А о конфликте на Украине?

- Да, принципиально важно, что президент открыто сказал: в последнее время эти бандитско-террористические происки киевского режима и его натовских вдохновителей выглядят более активными.

- Но и меры с нашей стороны - довольно решительные.

- Мы прилагаем максимальные усилия. чтобы оградить территорию Украины от завоза оружия по морю, по суше… И еще наши Вооруженные Силы атаковали опору моста, который находится в центре Киева и через который идет почти 80% транспортного потока.

- А как вам эксперты и гости форума?

- На мой взгляд, те, кто присутствовал в зале, с удовольствием задавали вопросы и понимали, что они получат полноценные ответы. Я бы хотел обратить внимание на то, что на войне (и вчера президент с этого и начинал) первой гибнет правда, а без правды еще никто не побеждал.

- А в чем сегодня состоит наша правда?

- Правда, Саша, заключается, прежде всего, в том, что президент 5 лет назад сказал: капитализм зашел в тупик. И они (речь о странах запада . - А.Г.) не видят другого выхода, кроме как в развязывании новой большой войны.

Вот к этой большой войне мы подошли вплотную. Так что даже такой выдержанный дипломат, абсолютно профессиональный человек, как Лавров, на вопрос «если полезут», сказал: война будет короткой.

В переводе на простой язык - она начнется с применением ядерного оружия. И сейчас вот мы предупредили, что если полезут в Калининградскую область (а они провели целую кучу абсолютно вызывающих, агрессивных военных учений), то мы применим все виды оружия. Если расшифровывать это, в том числе - и ядерное.

На мой взгляд, Европа, эти обезумевшие от наглости нынешние правители - и в Германии, и во Франции, и в Англии, кроме как ядерного ответа, ничего другого не понимают.

Но они почему-то уверовали, что это не будет применено никогда. На мой взгляд, они глубоко ошибаются.

- Почему?

- Потому что эта стая из 50 хищников, которая собралась и вдохновила бандитствующий киевский режим нацистов и бандеровцев на поход против Русского мира и России, уверовала в свою безнаказанность. Но всему бывает предел. Если так будет и дальше, то нам придется применять все виды оружия.

- Многих в России вдохновило ваше первое выступление в новой Думе…

- Да, я сказал с трибуны нижней палаты парламента, и непосредственно президенту Владимиру Путину на встрече: мы поддерживаем военно-политическую линию России. Потому что без Победы над нацизмом и фашизмом у нашей страны нет никакого будущего.

- Спасибо, товарищ Генеральный секретарь.

- Давай!