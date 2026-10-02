По данным NYT, с наступлением холодов Москва якобы намерена нанести массированные удары с использованием до тысячи ракет, беспилотников и авиабомб. Фото: REUTERS.

Американская газета рассказала о плане нанесения Россией ударов, который представил европейцам экс-министр обороны и министр энергетики Незалежной Денис Шмыгаль.

Известная американская газета The New York Times (NYT) опубликовала сенсацию — нынешний министр энергетики Украины и бывший премьер-министр, а после того еще и экс-министр обороны Денис Шмыгаль передал европейским союзникам якобы «перехваченный» план российских ударов этой осенью (а, может, и зимой) по инфраструктуре Незалежной.

По данным NYT, с наступлением холодов Москва якобы намерена нанести массированные удары с использованием до тысячи ракет, беспилотников и авиабомб. Причем вся операция разделена на три этапа: первоначально целью ударов станут подстанции на западе Украины, через которые импортируется электроэнергия из Европы, на втором — удары будут нанесены по гидроэлектростанциям, а в заключение, на третьем этапе российская армия планирует атаковать распределительные устройства возле трех действующих украинских АЭС, чтобы отключить их от энергосистемы. Кроме того, целями станут ТЭС и котельные. Но есть и еще важные цели, которые вынесены в отдельную группу — это системы водоснабжения и канализации: насосные станции и очистные сооружения.

По данным газеты, план должен решить как минимум одну из главных задач — уничтожить до 90% снабжение крупных городов электричеством, теплом и водой, В первую очередь — трех главных мегаполисов Незалежной - Киева, Харькова и Одессы.

Согласно представленному документу, конечная цель предполагаемой кампании: вывести из строя почти 15 ГВт генерирующих мощностей, что сопоставимо со всей генерацией, которой Украина располагала в конце лета.

Министр энергетики Украины и бывший премьер-министр, а после того еще и экс-министр обороны Денис Шмыгаль передал европейским союзникам якобы «перехваченный» план российских ударов этой осенью Фото: REUTERS.

Собственно говоря, план даже несколько избыточен — стоит лишить Украину электроэнергии, как остановятся и водоснабжение, и канализация. Стоит ли тратить ракеты и БПЛА на очистные и насосные станции, если без электричества они все равно встанут. Хотя для гарантии не помешает, конечно.

- Киевские власти начали наносить удары по нашим танкерам, по другим кораблям, которые перевозили абсолютно мирные грузы... Ну что же, мы начали отвечать. Теперь со всех утюгов к нам идут обращения: давайте прекратить это. Они начали. Получи, фашист, гранату от советского солдата - теперь не нравится, - разложил вчера ситуацию на понятные всем составляющие президент России Владимир Путин в своем выступлении на Валдае ответил одним словом на все эти предложения. — Нет.

И, похоже, нынешние украинские фашисты уже начали получать то, что очень долго выпрашивали. Сегодняшнее утро жители украинской столицы начали с пеших «оздоровительных» прогулок с левого берега Днепра на правый и наоборот. После российских ударов минувшей ночью и ранним утром по Южному мосту городские власти Киева закрыли для движения транспорта три основных моста через реку в черте украинской столицы — Южный, мост Патона и метромост. Киев встал в гигантских пробках, а жители города, чтобы добраться на работу пошли через мост пешком. Правда, не все — многие так и не осмелились на такой шаг в прямом смысле слова (по мосту — прим. авт.), что вполне логично, если учесть, что мост Патона без всяких ударов уже не один год находится в критическом состоянии и саморазрушается. Как, собственно, и метромост.

Экономический ущерб от произошедшего уже можно считать гигантским, хотя мосты еще физически существуют. Но их эксплуатация может быть возобновлена только после того, как экспертные группы дадут на это добро после своих обследований. И после каждого такого удара, помимо накопительного эффекта, власти будут обязаны перекрывать движение по мостам.

В Киеве просто паника. Пока только у властей, которые судорожно ищут 8 млрд гривен на закупку и наведение понтонов в случае необходимости из-за разрушения мостов. И решений, которые позволили бы нивелировать результаты российских ударов для украинских властей, в нынешней ситуации просто не существует.

И это только начало. Проблемы не только для Киева, но и для любого крупного города на Украине могут вырасти даже не в арифметической, а в геометрической прогрессии. Само физическое выживание в них может стать проблематичным. И это касается не только электричества, тепла и воды, но и обычного снабжения магазинов продовольствием.

Есть ли вышеописанный план у Генштаба ВС России, нет ли его — мы, безусловно, не знаем. Но выданный Шмыгалем рецепт вероятных действий для российской армии выглядит чуть ли не просьбой от украинского правительства действовать именно по описанному сценарию, чтобы быстрее принудить Украину к капитуляции.

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