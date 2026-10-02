Показ Игоря Гуляева: Елена Кулецкая в мехах на подиуме, Елена Малышева и Нелли Кобзон в первом ряду

Елена Кулецкая Фото: Евгения ГУСЕВА.

В столице завершилась седьмая Московская неделя моды. В рамках меропрятия прошло порядка ста показов российских и зарубежных дизайнеров. Событие посетили тысячи гостей, среди которых стилисты, дизайнеры и другие работники фэшн-индустрии, а также знаменитости. В последний день состоялся показ известного модельера Игоря Гуляева.

На показе Гуляева мы заметили многих звезд. В первых рядах сидели Нелли Кобзон, Екатерина Рождественская и Елена Малышева. Нелли Михайловна, которая в декабре отметит 76-летие, на протяжении последних десяти почти не меняется. Кобзон появилась в элегантном коричневом костюме с юбкой, который дополнила сумкой из крокодила и замшевыми сапогами.

Екатерина Рождественская и Нелли Кобзон Фото: Евгения ГУСЕВА.

Елена Малышева Фото: Евгения ГУСЕВА.

Сергей Зверев в костюме из пайеток сиял, как новогодняя елка. Катя Лель тоже не отставала: жакет в гусарском стиле певица сочетала с золотыми брюками. Шура пришел в блестящем серебряном пальто с золотистыми потертостями.

Сергей Зверев Фото: Евгения ГУСЕВА.

Анжелика Агурбаш Фото: Евгения ГУСЕВА.

Катя Лель Фото: Евгения ГУСЕВА.

Шура Фото: Евгения ГУСЕВА.

В коллекции Игоря Гуляева, который славится верхней одеждой, по традиции было много меха, кожи и готики. Эффектный выход состоялся у Елены Кулецкой. Модель продемонстрировала образ с шубой из светлой лисы, которую она сочетала с белым прозрачным платьем. Губы Елены были покрыты черной помадой.

Елена Кулецкая Фото: Евгения ГУСЕВА.

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Добавим, что седьмую Московскую неделю моды посетили многие звезды. Так, Елену Борщеву в молочном пальто с перьями мы подловили у входа в «Манеж». Сергей Бурунов был замечен на показе Александры Серовой. А Александра Стриженова с дочками Анастасий и Александрой, а также внучкой (дочь Анастасии) мы застали в тот момент, когда они делали задорное селфи в холле «Манежа».

Сергей Бурунов Фото: Евгения ГУСЕВА.

Сергей Бурунов Фото: Евгения ГУСЕВА.

Александр Стриженов с дочками Анастасий и Александрой Фото: Евгения ГУСЕВА.

Елена Борщева Фото: Евгения ГУСЕВА.

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