Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+12°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Звезды2 октября 2026 10:40

Показ Игоря Гуляева: Елена Кулецкая в мехах на подиуме, Елена Малышева и Нелли Кобзон в первом ряду

Нелли Кобзон, Сергей Бурунов и другие звезды посетили Московскую неделю моды
Ольга РОДИНА
Елена Кулецкая

Елена Кулецкая

Фото: Евгения ГУСЕВА.

В столице завершилась седьмая Московская неделя моды. В рамках меропрятия прошло порядка ста показов российских и зарубежных дизайнеров. Событие посетили тысячи гостей, среди которых стилисты, дизайнеры и другие работники фэшн-индустрии, а также знаменитости. В последний день состоялся показ известного модельера Игоря Гуляева.

На показе Гуляева мы заметили многих звезд. В первых рядах сидели Нелли Кобзон, Екатерина Рождественская и Елена Малышева. Нелли Михайловна, которая в декабре отметит 76-летие, на протяжении последних десяти почти не меняется. Кобзон появилась в элегантном коричневом костюме с юбкой, который дополнила сумкой из крокодила и замшевыми сапогами.

Екатерина Рождественская и Нелли Кобзон

Екатерина Рождественская и Нелли Кобзон

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Елена Малышева

Елена Малышева

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Сергей Зверев в костюме из пайеток сиял, как новогодняя елка. Катя Лель тоже не отставала: жакет в гусарском стиле певица сочетала с золотыми брюками. Шура пришел в блестящем серебряном пальто с золотистыми потертостями.

Сергей Зверев

Сергей Зверев

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Анжелика Агурбаш

Анжелика Агурбаш

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Катя Лель

Катя Лель

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Шура

Шура

Фото: Евгения ГУСЕВА.

В коллекции Игоря Гуляева, который славится верхней одеждой, по традиции было много меха, кожи и готики. Эффектный выход состоялся у Елены Кулецкой. Модель продемонстрировала образ с шубой из светлой лисы, которую она сочетала с белым прозрачным платьем. Губы Елены были покрыты черной помадой.

Елена Кулецкая

Елена Кулецкая

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Добавим, что седьмую Московскую неделю моды посетили многие звезды. Так, Елену Борщеву в молочном пальто с перьями мы подловили у входа в «Манеж». Сергей Бурунов был замечен на показе Александры Серовой. А Александра Стриженова с дочками Анастасий и Александрой, а также внучкой (дочь Анастасии) мы застали в тот момент, когда они делали задорное селфи в холле «Манежа».

Сергей Бурунов

Сергей Бурунов

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Сергей Бурунов

Сергей Бурунов

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Александр Стриженов с дочками Анастасий и Александрой

Александр Стриженов с дочками Анастасий и Александрой

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Елена Борщева

Елена Борщева

Фото: Евгения ГУСЕВА.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Черные лебеди, перья и балет: как прошел показ SOLANGEL

Показ Masterpeace: роскошные меха, азиатские мотивы и Эвелина Хромченко в первом ряду