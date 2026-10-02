«Ответ им не понравится»: Коротченко рассказал, как Россия отреагирует на блокаду Калининграда

Западным силам, желающим блокады Калининграда, напомнили о ядерном оружии. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Запад встревожен: война на пороге? Но не хочет видеть - причем по их же вине. Владимир Путин на Валдае предупредил о ядерной угрозе Западу: «Россию сознательно поставили в ситуацию, когда она была вынуждена защищать себя с оружием в руках и отвечать на агрессию».

На Радио «Комсомольская правда» говорили с Игорем Коротченко, военным аналитиком, главным редактором журнала «Национальная оборона».

ВОЗМОЖНОСТИ ЭСКАЛАЦИИ

- Мы до сих пор бодались с Украиной напрямую, но не с Западом, но вот верховный главнокомандующий сказал, что мы воевать не хотим...

- Запад воюет с нами руками Украины. Он минимизировал риски для себя. А война с Западом – это неизбежный переход в ядерную фазу. Заявления, которые были сделаны на Валдае, свидетельствуют о том, что российское руководство всерьез рассматривает возможность эскалации ситуации.

- Из-за Калининградской области?

- На всех последних учениях, которые НАТО проводило на Балтике, отрабатывались сценарии военно-морской блокады как Калининградской области, так и российского морского судоходства на Балтике. А через портовую инфраструктуру мы экспортируем значительный объем углеводородов. Плюс к нам идут разные товары. И в этой ситуации было обозначено: риск ядерной эскалации реален.

Владимир Путин на Валдае предупредил о ядерной угрозе Западу. Фото: Максим Шипенков/ЕРА/ТАСС

ЧТО МОЖЕТ НАТО?

- НАТО превосходит нас в чем?

- Альянс в 4,5 раза превосходит нас по объему своей совокупной военной мощи. Это если мы выводим за скобки ядерную составляющую. Потому отвечать на такое, в соответствии с новой редакцией ядерного раздела российской военной доктрины, можно только с опорой на тактическое ядерное оружие.

- Это очень серьезный шаг.

- Да, и Генштаб должен отработать соответствующие планы. Мы рассчитываем, что они уже отработаны Главным оперативным управлением. И утверждены Верховным главнокомандующим. Потому по факту возможного введения реальной военно-морской блокады должны последовать определенные действия. О них накануне через МИД и было заявлено. Президент еще раз, пусть косвенно, но подтвердил это.

МЫ НЕ ХОТИМ ВОЕВАТЬ

- Но сказано было, что воевать с Западом мы не хотим...

- Не хотим. Но, если они попытаются ввести военно-морскую блокаду, или оккупацию Калининградской области, ответные сценарии будут предприняты со стороны наших военных.

- Есть только один способ реагирования?

– Это тактические ядерные удары. Полагаю, их необходимо отрабатывать в варианте применения, прежде всего, крылатых ракет «Циркон». Там есть возможность, как мы с экспертной точки зрения думаем, установить ядерные боевые блоки. Плюс это нанесение ударов спецбоевыми частями оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М». То есть, группировка сил и средств России, в частности, ВМФ, а также силы и средства на данном театре военных действий должны быть готовы к применению ядерного оружия.

ВОЗМОЖНЫЕ СЦЕНАРИИ

- Сценарии здесь возможны какие?

- В виде первого, демонстрационного, допустим, удара по водной поверхности в Балтийском море - вблизи побережья потенциальных стран-агрессоров. Либо боевое применение уже по группировкам войск. Либо по силам и средствам, привлекаемым противником со стороны НАТО.

- Не видно других способов снятия этой угрозы?

- Их нет. У нас вся основная группировка сил и средств сосредоточена для решения задач СВО. А Запад, естественно, тестирует различные варианты и сценарии. Потому что все понимают: Зеленского будут жестоко мочить осенью и зимой. И в этих условиях НАТО отрабатывает различные сценарии политического и военного давления на Россию. Потому и рассматриваются такие варианты.

БУДЕТ ЛИ БЛОКАДА?

- Они могут попытаться заблокировать Калининград ради того, чтобы остановить Россию на украинском направлении?

- С одной стороны, да. Но и, в целом, в планах военного реагирования, блокада Калининградской области как анклава – это естественный вариант для нынешнего военного планирования наших противников.

- Блокада – это что значит?

- Блокада означает, что транзит через Литву будет остановлен - железнодорожный прежде всего. Будет введена воздушная и морская блокада. Силы и средства НАТО в виде корабельных группировок будут препятствовать любым форматам доставки.

- А воздушное - каким образом?

- Когда воздушные суда либо самолеты ВКС из России через воздушное пространство Балтики летят в Калининградскую область и обратно, их сопровождает авиация альянса. Это отработка уже реальных сценариев. Сегодня сопровождают, завтра будут сбивать. Риски сегодня очень велики. Но мы предупредили, что ответ им не понравится.

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