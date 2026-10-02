Зеленский нажил нового врага: президент Южной Кореи грозно обвинил его в попрании чести государства

Сеул обвинил киевский режим в нарушении конфиденциальности Фото: REUTERS.

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён пригрозил Украине некими мерами, если Киев не извинится за разглашение информации о передаче Сеулу пленных солдат из КНДР. И не признает, что южнокорейская сторона взяла с украинцев слово: это останется в секрете.

Больше того: Ли Чжэ Мён обвинил Зеленского в том, что он пытается разжигать конфликт на Корейском полуострове.

О том, какие меры Южная Корея может принять против Украины, KP.RU рассказал Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Александр Жебин.

«Это вопрос чести граждан и государства Республики Корея, мы не можем это игнорировать», - предупредил политик Украину на своей странице в соцсети. Вместо извинений, заметил он, украинцы «заговорили о неминуемом военном столкновении между (корейским - Ред.) Севером и Югом, стремясь спровоцировать войну».

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён пригрозил Украине некими мерами, если Киев не извинится за разглашение информации о передаче Сеулу пленных солдат из КНДР Фото: REUTERS.

Противостояние между Сеулом и Киевом продолжается с тех пор, как Зеленский, выступая на Генассамблее ООН, публично заявил о передаче двух северокорейских военнослужащих властям Южной Кореи. Сеул обвинил киевский режим в нарушении конфиденциальности: с украинцами четко договорились, что это останется в тайне. А Киев следом растиражировал комментарии неназванного чиновника с Банковой о том, что никаких договоренностей не было.

Разрулить ситуацию взялся глава украинского МИД Андрей Сибига.

«Я бы не хотел называть это инцидентом. Скажем так, это дипломатическое недоразумение», - заявил он журналистам после того, как переговорил с коллегой из Южной Кореи. Объяснение, прямо скажем, никакое.

«ТЕРПЕТЬ НЕ СОБИРАЮТСЯ»

Востоковед Александр Жебин объяснил резкую реакцию южнокорейское президента Южной Кореи.

- Во-первых, это касается престижа Ли Чжэ Мёна, который испытывает определенные трудности во внутриполитическом плане. А тут власти другого государства выставляют его лжецом. Естественно, он этого терпеть не собирается.

Во-вторых, Южная Корея без энтузиазма относится к попыткам США втянуть ее в украинский конфликт. Сеулу это не нужно, страна находится на другом конце света. У южнокорейцев масса других проблем: с жильем, с безработицей...

Поставлять вооружение Украине Южная Корея не хочет, при том, что их оружие очень неплохое и вдобавок не столь дорогое, как американское. Речь идет о танках (партию, например, у Сеула закупила Польша), гаубицах, самолетах.

Солдаты южнокорейской армии Фото: REUTERS.

Кстати: у президента Южной Кореи теперь есть повод сказать американцам: «Видите, как украинцы себя ведут. Они хотят подмочить мою репутацию, наша общественность не поймет, если мы будем им пушки и танки поставлять». Это отличный предлог для Южной Кореи избежать глубокого втягивания в украинский конфликт и тем более избежать ухудшения отношений с Россией и КНДР.

- Какие меры может принять Сеул против Украины?

- Во-первых, заморозить поставки. Сеул передавал Киеву нелетальное оборудование, например, для разминирования, и снаряжение, которое может использоваться в армии. Во-вторых, корейцы могут на международных форумах не голосовать за проукраинские резолюции, а воздерживаться - что они уже, кстати, иногда делали. В общем, есть арсенал дипломатических методов, которыми Сеул способен выразить неудовольствие. Но до серьезных шагов, думаю, дело не дойдет - американцы этого не допустят.

- Ли Чжэ Мён заявил, что Зеленский провоцирует конфликт между Пхеньяном и Сеулом. Возможно ли это из-за двух военнопленных?

- Этот инцидент способствует лишь ухудшению межкорейских отношений. По-хорошему, Сеул мог бы вернуть этих солдат КНДР и таким образом сломать лед, который нарос между севером и югом, продемонстрировать добрую волю. Ведь были неоднократные случаи обменов, когда рыбаки-северяне по разным причинам оказывались на юге — и наоборот.

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