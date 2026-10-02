Пелагея изменилась до неузнаваемости и отказалась становиться моделью: звезды показали костюмы «Зубастой няни» на Московской неделе моды

Звезды «Зубастой няни» вышли на подиум в образах своих героев. Фото: Евгения ГУСЕВА.

Звезды «Зубастой няни» вышли на подиум в образах своих героев. В ЦВЗ «Манеж» в рамках седьмой Московской недели моды прошел показ костюмов из нового фильма. Перед зрителями предстали Пелагея, Кирилл Зайцев, Александра Ребенок, Наталия Медведева, Елизавета Гончаренко, Вячеслав Чепурченко, Павел Рассомахин и другие участники проекта.

Картина основана на одноименной пьесе Андрея Усачева и Антона Березина, за костюмы отвечала стилист Алена Ахмадуллина. В центре истории многодетная мама Козетта, которую бросил муж-козел Козанова. Вскоре в ее жизни появляется новая любовь в лице вегетарианца и джентльмена Мориса Волконского, который по совместительству является Волком.

Пелагея Фото: Евгения ГУСЕВА.

Пелагея, исполнившая Козетту, на подиуме появилась в образе своей героини, изменившись до неузнаваемости. При этом сама певица признается: превращаться в профессиональную модель после участия в показе она не собирается. «Да нет, ну уж пожалуйста, точно. Уже в модели меня можно не записывать. Почему? Да не знаю. Мне кажется, это совершенно другая, отдельная профессия. Я уже ее когда-то не выбрала. И природа тоже не выбрала меня», - сказала она.

Пелагея в образе Козетты Фото: Евгения ГУСЕВА.

Для певицы участие в съемках стало еще и возможностью разделить с дочерью часть творческого процесса. Пелагея рассказала, что девочка видела кадры со съемок и вместе с мамой учила сценарий. «Она вообще не ревнует меня к работе. Она понимает, что у кого-то мама работает пять дней в неделю и на выходные дома, а у меня выходные плавающие. И все равно она знает, что все свое свободное время я стараюсь выкраивать как можно больше. И всегда, конечно, у меня приоритеты очень четко расставлены: доченька и время, которое я могу провести с ней», - призналась Пелагея в разговоре с журналистами.

Во время съемок Пелагее пришлось изменить привычный образ. Ради роли ей полностью обесцвечивали брови, однако к моменту показа певица уже вернула их привычный вид.

«Ей очень нравилось. Первое время очень было непривычно, но она не смеялась надо мной, понимала. Она очень ждет тоже премьеру, очень хочет посмотреть. Она видела кадры со съемок, я с ней вместе учила сценарий, поэтому она в материале полностью, очень ждет», - добавила Пелагея.

Кирилл Зайцев, сыгравший Волконского, рассказал KP.RU не только о своем герое, но и о воспитании собственного сына. Актер признался, что семья обходится без профессиональной няни. «Я думаю, очень, очень тяжело найти такого человека, и я на самом деле рад, что у нас нет няни, а у нас есть супербабушки», - заявил Зайцев.

Кирилл Зайцев Фото: Евгения ГУСЕВА.

Актер Павел Рассомахин, сыгравший Ежова, на показе рассказал KP.RU о любимой вещи в гардеробе. Оказалось, особое место в нем занимают практичные кожаные челси, которые артист носит практически в любую погоду. «У меня есть мои универсальные ботинки. Кожаные челси, которые я ношу. Они неубиваемые, и я их люблю носить во всепогодных условиях. Ну, когда жарко, конечно, не очень, но они универсально подходят ко всему», - поделился актер.

Павел Рассомахин Фото: Евгения ГУСЕВА.

Наталия Медведева, исполнившая Альпаку, на мероприятии призналась, что воспитание троих детей требует от нее немалой выдержки. По словам звезды «Comedy Woman», с большим количеством детей особенно сложно соблюдать дисциплину и одновременно удерживать в голове собственные планы.

Наталия Медведева в образе Альпаки Фото: Евгения ГУСЕВА.

«Вообще, чем больше детей, тем сложнее какую-то систему, какую-то дисциплину организовать, в общем, как-то все держать под контролем. Потому что вроде бы ты с одним наладил контакт, второй, третий уже разносят дом. Пока со вторым договорился, все, первый уже спит. А у тебя в голове свой план, а у этих троих вообще он не совпадает», - заявила Медведева.

Наталия Медведева Фото: Евгения ГУСЕВА.

Актриса также с юмором рассказала, что не всегда советы из книг по воспитанию помогают на практике. Иногда, по ее признанию, в ход идут крик и строгий голос.

«Конечно же, взрослый должен быть в ресурсе, и тогда все эти книжки, пожалуйста. Но где ты увидишь работающую маму трех детей в ресурсе? Покажите мне. Такие хотя бы в энциклопедиях есть? Поэтому, конечно, помогают ор, крик и какой-то строгий голос. Слава богу, у меня хотя бы двое парней, и когда родители кричат на парней, их психику не особо травмирует. С дочкой я, конечно, больше пытаюсь сдерживаться. Я вообще не понимаю, как я выгребаю. Люди добрые, помогите!» - призналась актриса «Комсомолке».

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Генеральный продюсер картины Лина Арифулина рассказала, что над внешним видом персонажей команда работала около трех лет. Создателям пришлось продумать все детали, ведь перед художниками стояла задача превратить актеров в узнаваемых животных, сохранив при этом сценическую выразительность образов.

Фото: Евгения ГУСЕВА.

«И это так важно: как они выглядят, где у них рожки, где у них ушки. И вообще все это. И в итоге, как мне кажется, с прекрасной командой мы справились. Очень много референсов взяли из природы, из животных, птиц, потому что реально природа дала нам вдохновение. Форма, оперение, цвет, колор, вообще ножки, все, что угодно. У нас даже, знаете, те, кто играет птиц, у них очень тоненькие-тоненькие ножки, но очень-очень большие ботинки, поэтому получается, как будто они как птички. Я очень довольна работой, я очень довольна компанией, всей командой, которая работала вместе с нами, поэтому, мне кажется, у нас получилось.

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Особенно много мы думали, как должна выглядеть зубастая няня, капитан Волконский, будучи в женском образе, вот для нас это было очень важно, какой он. Мы взяли за референс «Красотку» и Мэри Поппинс, Олега Табакова. Долго подбирали, чтобы это было аутентично, чтобы это хорошо было созвучно. В итоге, мне кажется, вы нашли прекрасный вариант для того, чтобы Волконский как в образе Мэри Поппинс, в «Зубастой няне», выглядел великолепно», - сказала Арифулина.

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Среди звездных гостей показа также были Андрей Малахов, Валерий Сюткин, Екатерина Стриженова, Елена Борщева, Виктория Дайнеко с супругом и другие знаменитости.

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