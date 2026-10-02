Лукашенко - премьерам стран ЕАЭС: «Поверьте мне, старому президенту, нас нигде не ждут!»

Главное, что Лукашенко пытался внушить собравшимся - это необходимость держаться вместе на постсоветском пространстве. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Когда рабочая поездка начинается с дружеских объятий - это всегда хороший знак. Именно так традиционно стартует встреча российской и белорусской делегаций. Произошло это и во время нынешнего визита премьера Михаила Мишустина в Минск.

В четверг перед началом заседания Совета министров Союзного государства свои объятия перед российским премьером открыл глава белорусского кабмина Александр Турчин. А в пятницу во Дворце независимости - резиденции президента Белоруссии - Мишустина уже обнимал сам Александр Лукашенко. Вначале он пообщался с Мишустиным тет-а-тет, а потом к ним присоединились главы делегаций стран-участниц и партнеров ЕАЭС, которые приехали на заседание Евразийского межправсовета.

- Извините, что мы на несколько минут задержались! Михаил Владимирович кратко рассказал мне о том, что в России будет предприниматься в ближайшие три года в экономическом отношении и с проецированием на финансы. Это потрясающие планы! Надеюсь, все получится. Я постараюсь быть кратким и не надоедать умным людям, вы главные люди в своих странах в экономическом отношении. Владимир Владимирович Путин был прав, когда сказал, что мы находимся на таком экономическом изломе, что мы сами еще не осознаем, на каком, - обратился Лукашенко к премьерам стран ЕАЭС (в Минск из премьеров стран «пятерки» не приехал только глава кабмина Армении Никол Пашинян).

Несмотря на то, что Батька планировал быть кратким, его речь длилась больше 25 минут. Впрочем, Лукашенко настолько блестящий оратор, что не возможно не заслушаться.

Главное, что Лукашенко пытался внушить собравшимся - это необходимость держаться вместе на постсоветском пространстве.

- Наша заслуга состоит в том, как президент Путин однажды мне сказал: «вы молодцы, что вы сохранили то, что вам досталось от Советского Союза». Да, мы ничего не угробили!

Нигде, поверьте мне, старому президенту, почти 30 лет работаю, нигде нас не ждут. Вот, например, Армения: если ты решил в Европейский союз, ну куда ты торопишься? Ты четко определи, куда твой коньяк заберут, куда твои овощи, фрукты заберут. В каком объеме. Сможешь ли ты заместить то, что продаешь сегодня у нас. Если ты убедился в том, что у тебя Франция купит твой коньяк (свой некуда девать, но у тебя купит), хорошо - иди. Но ты бежишь? Чего ты ставишь телегу впереди лошади? - недоумевал Лукашенко. - Не надо торопиться выбрасывать то, что тебе сегодня дает пользу. Не надо уходить из этого общего рынка. Не теряйте то, что есть!

Батька также заметил, что на пространстве ЕАЭС все разговаривают на одном языке и важно уметь друг друга понимать и договариваться.

- Вы эти мои нравоучения не примите за нравоучения, я просто поделился своим опытом работы! - завершая свой спич, сказал Лукашенко гостям.

Михаил Мишустин первым делом передал Лукашенко привет от Владимира Путина и рассказал, что на заседании межправительственного совета ЕАЭС упор будет сделан на расширение промышленной кооперации, формирование транспортной инфраструктуры и общего электроэнергетического рынка, обеспечение продовольственной безопасности, а также подготовку новых соглашений о свободной торговле с потенциальными партнерами стран «пятерки».

За первые шесть месяцев 2026 года взаимная торговля в рамках ЕАЭС выросла на 10% по сравнению с прошлым годом. Доля национальных валют во взаиморасчетах за товары достигла почти 95%.

- Это – весьма солидный результат! - сказал Мишустин, выступая на заседании.

Одной из задач ЕАЭС Мишустин назвал укрепление продовольственной безопасности.

– Сейчас уровень самообеспеченности Союза основными продуктами питания превышает 93%8. А по зерну, свинине, мясу птицы, молоку, сахару, растительным маслам – мы полностью закрываем внутренние потребности. Вместе мы можем чувствовать себя уверенно, - заявил премьер.

Партнеры по ЕАЭС также намерены активнее развивать транспортно-логистический комплекс: увеличить пропускную способность действующих маршрутов, чтобы нарастить объемы грузоперевозок.

Мишустин также остановился на преимуществах ЕАЭС с точки зрения энергетической безопасности.

- Стоимость газа в Европе составляет около 900 долларов за тысячу кубических метров. Этот показатель для государств Союза – не превышает 200 долларов. Экономическая выгода составляет сотни миллионов долларов! - подчеркнул Мишустин, отметив, что страны ЕАЭС продолжают совершенствовать общий энергетический рынок.

В числе приоритетов для ЕАЭС Мишустин назвал переговоры о создании зоны свободной торговли с другими странами. Они уже ведутся с Индией и Тунисом. По словам премьера, интерес к ЕАЭС также проявляют государства, входящие в ШОС и АСЕАН.

- Есть хорошие перспективы для развития сотрудничества со странами Африки. Надо поддержать такой настрой, активнее выстраивать взаимовыгодное и равноправное партнерство со всеми, кто готов к конструктивному диалогу, - призвал Мишустин.