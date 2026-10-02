Жизнь Самойловой и Джигана после стрельбы: Мать улетела на неделю моды во Францию, отец лечится в Израиле, дети с бабушкой под контролем опеки

Рэпер Джиган собрал коллекцию оружия и в неадекватном состоянии держал в страхе всех домашних Фото: Даниил ОПАРИН.

Прошла неделя после того, как блогер Оксана Самойлова рассказала о трагедии в своей семье. Оказалось, что Самойлова и четверо ее несовершеннолетних детей последние несколько лет жили в постоянной опасности, так как отец семейства, рэпер Джиган собрал коллекцию оружия и в неадекватном состоянии держал в страхе всех домашних.

Прочитав признания Самойловой, ее старшей дочери, няни детей об угрозах и дебошах Джигана, пользователи в соцсетях стали сочувствовать женщине — многие, кто знает как это жить с алкоголиками, наркоманами или психически нестабильными супругами — написали женщине слова поддержки.

Далее в последствиях этого ЧП будут разбираться правоохранительные органы, органы опеки и суд. Сайт KP.RU рассказывает, что происходит сейчас, спустя неделю после того, как семейное ЧП стало достоянием общественности?

ОКСАНА САМОЙЛОВА И ДЕТИ

Прошло три месяца с момента ЧП в загородном доме Джигана. Тогда Самойлова была в пресс-туре для блогеров за границей, посещала модный показ (за это топовым блогерам платят), а Джиган находился в загородном доме с детьми, где в невменяемом состоянии устроил дебош. «Он впал в измененное состояние уже в Израиле — приехал сильно в нем... Дети были с ним. Я была за границей, и просто не знала, что мне делать. Дети звонили, им было страшно. После этого раза, я уже не могу больше его жалеть. Мне жалко себя и детей. Это уже не безопасно для них в первую очередь… Я старалась много лет, чтобы как-то вырулить, сохранить, спасти, понять и так далее», — говорит Оксана.

У Джигана и Самойловой четверо общих детей Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Оксана Самойлова и рэпер Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) оформили развод в 2026 году после 14 лет брака. У них четверо детей: 15-летняя Ариэлла, 11-летняя Лея, 9-летняя Майя, 6-летний Давид. После развода место жительство детей в суде не определяли: решили, что несовершеннолетние смогут проводить время и с папой, и с мамой. Так как нахождение детей с отцом, по мнению матери, угрожает их здоровью и безопасности — Самойлова решила официально обезопасить несовершеннолетних.

Адвокат Оксаны Самойловой подал от ее имени иск об ограничении в родительских правах в отношении всех несовершеннолетних детей Джигана, определении проживания детей с матерью. Мнение детей в суде учитывают с 10 лет. Их мнение очевидно — дети очень привязаны к матери. Вот слова Ариэллы Самойловой в интервью об агрессии отца: «Он закрыл одного из охранников, казнить его хотел. Я пряталась, не вылезала. Боюсь, что он убьет маму, боюсь, что убьет детей, нас...»

15-летняя Ариэлла Самойлова с мамой Оксаной Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

После ЧП с Джиганом прошло 3 месяца, с детьми после пережитого работали психологи. Так как после развода загородный дом достался Джигану (он обязался выплатить половину стоимости бывшей жене), то сейчас Оксана арендует большой дом — неподалеку от частной школы детей. Аренда — 1,5 млн. руб. в месяц. В доме с Оксаной и детьми также живут — мама и отчим (она его считает отцом) Самойловой, домашний персонал, охрана.

Самойлова говорит: «За это время дети восстановились, мы много где с ними были, они ходят в школу, играют, смеются и просто живут обычную жизнь».

Оксана Самойлова в июле провела время с детьми на курорте, затем приехала домой — и все время была рядом. В конце сентября Самойлова слетала во Францию, где проходила Неделя моды — она как топовый блогер посещала мероприятия некоторых брендов. Работа блогера приносит Самойловой большие деньги, на которые она содержит большую семью. А рекламные контракты приходят к ней, благодаря семейному контенту с детьми, поэтому в соцсетях Оксаны скоро появятся привычные будни многодетной мамы. Когда Оксана улетает в командировки, тогда с детьми остается ее мама и домашний персонал.

Самойлова говорит: «Я знаю, что виновата перед своими детьми, но также я знаю, что я хорошая мама и всю жизнь делала все для их счастья и благополучия. И в этой ситуации я сделал все, что могла в тот момент, когда это стало возможно юридически. На этом я хочу закрыть эту тему в медиа и надеюсь больше к ней не возвращаться. Не будет тысячи постов и бесконечного обсуждения. Все дальнейшие разбирательства будут уже в рамках опеки».

Сейчас Оксана ожидает принятие ее иска к производству, далее начнется подготовка дела — суд может назначить предварительное собеседование, привлечь орган опеки и т.д.

Кроме того, как только дело стало громким и получило общественный резонанс — начались проверки: правоохранительные органы проверяют законность действий Джигана и хранения им оружия, органы опеки — условия проживания детей.

Правоохранительные органы проверяют законность действий Джигана и хранения им оружия Фото: Кадр видео.

Блогер Оксана Самойлова понимает: «Единственное, что реально важно — безопасность детей… Я не знала как правильно себя вести во всем этом. В какой-то момент психика адаптируется и абсолютно странные вещи начинают казаться нормальными. Все переплетается. Сейчас я могу сказать точно, что никто не скажет тебе «спасибо» за то, что ты «спасала», терпела и пыталась сохранить… Жизнь не остановилась, обязательства никуда не делись — работа расписана на год вперед: детей нужно кормить, лечить, учить, одевать. Это могу сделать только я, и рассчитывать могу только на себя. Да, мне по-прежнему страшно, и я знаю, что впереди меня ждет долгий и сложный процесс отстаивания себя и детей...»

После развода и раздела имущества Самойлова получила две квартиры и ферму. Дом она арендует, так как это удобно для детей — рядом школа.

ДЖИГАН

Рэпера Джигана друзья после ЧП в июле отправили на реабилитацию в Израиль. У Дениса Устименко-Вайнштейна есть гражданство Израиля. В этой стране у него друзья и родственники. Джиган сейчас в частном реабилитационном центре в Ришон-ле-Ционе. Диагноз Джигана не озвучен.

Центр специализируется на лечении от алкогольной, наркотической, игровой зависимостей, а также сопутствующих психических расстройств. Пациентам на сайте заведения обещают комфортное проживание, индивидуальную программу, которую составляют психиатры и врачи других специальностей, консультанты по зависимостям, диетологи и тренеры по фитнесу. Условия проживания как в хорошем отеле. Курс рассчитан на год, но пребывание добровольное, поэтому можно покинуть центр в любой момент.

После скандала Джиган показал, как молится у Стены Плача в Израиле Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Интересы Джигана в суде будут представлять адвокаты. Самойлова боится, что муж не долечится и вернется раньше времени…

Сейчас женщина готовится к суду. Вышли интервью, в которых Оксана Самойлова, ее мама, старшая дочь, няня и повар семьи рассказали о том, как Джиган издевался над своими домашними, стрелял, угрожал, часто вел себя неадекватно, впадал в «измененное состояние».

Адвокаты Джигана могут, например, предоставить в суде справку о том, что он здоров и в Израиле, допустим, восстанавливает здоровье. Или ответчик сам может приехать в суд и заявить об этом. Развитие событий на данный момент непредсказуемо. Джиган отрицает все обвинения: говорит, что не стрелял в прислугу, никому не угрожал. Однако эксперты прогнозируют: с учетом показаний домашнего персонала, Самойловой, ее мамы и других родственников, общественного резонанса дела — на этот раз Джигану придется отвечать за свои поступки.

Кстати, когда в 2020-м году Джигана задержала полиция в США, то он им сообщил, что находился голым в туалете ночного клуба, потому что снимает музыкальный клип, а он порноактер. (Сейчас свои июльские фото с оружием в руках Джиган комментирует тоже — якобы шли съемки фильма). Об этом он сам говорил в интервью после дебоша в США: Джиган сообщал, что прятался по ночам от снайперов и даже утопил свой телефон в океане, потому что пересмотрел фильмов ужасов и думал, что за ним следят, преследуют.

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