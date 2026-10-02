Зеленский обиделся на Трампа и пытается обратить на себя внимание. Фото: Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Киеве действительно озаботились проблемой после нанесения ударов по мостам в украинской столице. Как сообщила пресс-секретарь Киевской городской военной администрации (не путать с мэрией), после обеда срочно созывается заседание Совета обороны с одним вопросом в повестке дня — что делать в этой ситуации, чтобы нивелировать ущерб от ударов.

Как сообщают информированные источники с «миста происшествия», в столице Украины прошло уже несколько совещаний по этой теме, на которых против российских дронов, «режущих металл», попытались найти «противоядие». Уже сейчас приняты решения разместить прямо на мостах мобильные огневые группы, разместить вокруг малое ПВО, а сами уязвимые места в конструкции мостов постараться закрыть разного рода защитными конструкциями. Что касается нынешнего закрытия мостов, то, как говорят эти самые источники, Банковая сделала это специально для того, чтобы российская армия перестала наносить по ним новые удары.

В Киеве действительно озаботились проблемой после нанесения ударов по мостам в украинской столице Фото: Кадр видео.

Пока что все складывается таким образом, что бандеровский режим «просрочки» Зеленского в этой ситуации может рассчитывать только на себя. Буквально сегодня прошла информация, что Пентагон отправил две батареи «Пэтриот» в полной комплектации в Катар и Саудовскую Аравию. А на Украину не направил ни одной ракеты к этим ЗРК. Что, впрочем, вполне понятно и объяснимо — в этих странах, которые являются союзниками США в регионе, у США имеются свои интересы, причем, не только военные базы, но и объекты нефтегазодобывающих американских компаний. А свое надо защищать. А на Украине ничего подобного нет.

Но для «просрочки» Зеленского это, конечно же, слабое утешение. Он сейчас считает себя обиженным Трампом и обойденным американскими «милостями». И сейчас он пытается выправить ситуацию своими выступлениями. Вчера он уже объявил о первом боевом применении «украинской баллистической ракеты FP-7» и даже разместил в своем ТГ-канале видео запуска какого-то объекта. Но куда запускали ракету, долетела ли она, и какова оказалась эффективность, не сказал ни слова, а без этих данных, как говорится, «нещитово». Впрочем, вчерашнее заявление легко объяснимо — о том, что Путин будет выступать на Валдайском форуме, знал весь мир, и украинскому «просрочке» надо было чем-то ответить, а желательно — и упредить.

Макеты баллистических ракет FP-7 (слева) и FP-9 (справа). Фото: Krzysztof Popławski/wikimedia.org

Вчера «просрочка» объявил о «запуске» боевого применения «украинской баллистики», а уже сегодня выступил с заявлением, что Россия специально устраивает эскалацию перед промежуточными выборами в США, чтобы продемонстрировать свою силу и погрузить Украину в хаос, а сам Зеленский и его провокации тут, дескать, как бы и ни при чем.

- Их (русских) цель — заставить украинцев покинуть Киев. Они действительно стремились к этому еще в самом начале полномасштабного вторжения. Помните, в 2022 году это было их задачей? Заставить людей — простых граждан — покинуть столицу, чтобы показать: нет столицы — нет и страны», — пожаловался Зеленский и пообещал, что вскоре «прилетов будет меньше».

- Украина тестирует сразу пять моделей высокоскоростных перехватчиков для борьбы с реактивными дронами. К концу этого месяца Украина уже сможет произвести около 400 единиц одной из них, — рассказал Зеленский, игнорируя то обстоятельство, что этого количества хватит на отражение двух, максимум, трех атак. И то при условии, что испытания закончатся успешно.

Очень напомнило анекдот про немца, который рассказывал, что у его бабушки в Берлине в квартире было три унитаза — фаянсовый, серебряный и золотой, но когда в дом ворвались советские солдаты Красной Армии, она обделалась прямо в коридоре.

P.S. Судя по тому, что на соответствующих ресурсах в Киеве резко выросло количество предлагаемых в аренду квартир, причем, произошло это сегодня, жители украинской столицы не очень поверили своему "просроченному" главарю бандеровского режима.

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