Криста Пайк остаётся приговорённой к смертной казни. Провал исполнения приговора не означает его отмены. Фото: REUTERS.

Криста Пайк, приговоренная к смертной казни за преступление тридцатилетней давности, должна была умереть в среду вечером, 30 сентября. Вместо этого она стала, возможно, первым человеком в современной истории США, пережившим введение двух полных доз препарата, который в Теннесси используют для исполнения высшей меры наказания. 50-летняя женщина находится в критическом состоянии в одной из больниц Нэшвилла. Выживет ли она или нет – остается неясным.

Случай Пайк вызвал бурную реакцию в американском обществе.

КАК ПРОИСХОДИЛА КАЗНЬ КРИСТЫ ПАЙК

Но что же пошло не так, если в США ежегодно проводят десятки смертных казней (в прошлом году - 47)?

Журналисты, допущенные на экзекуцию в качестве свидетелей, описывают сцену из фильма ужасов. Сотрудники тюрьмы час пытались установить катетер. Пайк ввели первую дозу. Она не умерла. Ввели вторую. Она надрывно дышала.

«Она даже подняла голову, осмотрелась, сказала, что в одном месте жжёт и болит, и спросила, нормально ли это», — рассказала репортёр местного издания WPLN Кэтрин Суини, ее слова приводит New York Post.

Приговоренная к смертной казни Криста Пайк, снимок 2023 года. Фото: REUTERS.

Адвокат Пайк Рэндалл Спайви, также присутствовавший при казни, заявил, что насчитал как минимум семь игл, введённых только в левую руку женщины. Одна из них, по его словам, была согнута при извлечении. Правая же рука Пайк посинела после второй дозы. Спайви узнал, что впоследствии на месте инъекций появились волдыри и ожоги.

После двух часов мучений казнь прервали и срочно доставили приговоренную к смертной казни в реанимацию, где теперь за ее жизнь, наоборот, борются - так как в американском законодательстве есть запрет на «излишнюю жестокость» при исполнении высшей меры.

ПОЧЕМУ ИНЪЕКЦИИ НЕ СРАБОТАЛИ

Эксперты и адвокаты указывают на самый вероятный сценарий: препарат не попал в кровоток.

У Пайк тонкие и хрупкие вены, в которые сложно попасть. Её адвокаты ещё за месяц до казни предупреждали об этом на специальных слушаниях. Медицинские эксперты, выступавшие на стороне осужденной, говорили, что игла может сместиться и раствор уйдет в окружающие ткани.

По словам американского реаниматолога Ноа Кауфмана, при таких венах, как у Пайк, любые инъекции должен вводить профессиональный врач. Но в системе американских тюрем смертную казнь приводят в исполнение сотрудники самих пенитенциарных учреждений, а не доктора, так как они давали клятву Гиппократа.

Остин Сарат, профессор Амхерстского колледжа и один из ведущих специалистов по смертной казни в США, подчёркивает принципиальную особенность того, что произошло с Пайк. «При 8% смертных казней путем введения инъекций в США что-то шло не так, но человек всё равно умирал. То, что случилось с Кристой Пайк - беспрецедентная история».

ЧП ПРИ КАЗНЯХ В АМЕРИКЕ

После возвращения высшей меры наказания в США, с 1977 года (пять лет на нее действовал мораторий) было зафиксировано 61 смертных казней, прошедших с грубыми нарушениями.

В 1990 году во Флориде (штате-рекордсмену по числу смертных казней) Джесси Таферо, осужденного за убийство двух сотрудников полиции, казнили на неисправном электрическом стуле — это напоминало средневековое аутодафе. Кстати, многие юристы считают, что Таферо был невиновен - его оклеветал свидетель.

В 1990 году Джесси Таферо, осужденного за убийство двух сотрудников полиции, казнили на неисправном электрическом стуле. Фото: Florida Department of Corrections / wikimedia.org.

В мае этого года также в Теннесси, как и в случае Пайк, не смогли казнить Тони Каррутерса (похитил и убил троих человек): палачи больше часа не могли попасть в вену. Мужчина перенес инсульт. Его отправили обратно в тюрьму до мая будущего года.

Палачи больше часа не могли попасть в вену приговоренного Тони Каррутерса. Фото: Tennessee Department of Correction.

В протоколе проведения казни через введение инъекции указано: в случае, если первая доза препарата не подействовала, надо ввести вторую. О том что делать, если и вторая не сработает, в документе не сказано ничего.

ПОЗИЦИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФАРМКОМПАНИЙ

Помимо проблемы с непрофессионализмом сотрудников тюрем, которые не могут сделать инъекцию или не проверяют на исправность электрический стул, ситуация усугубляется качеством вводимых препаратов.

Ещё пятнадцать лет назад ситуация была иной. Датская компания Lundbeck производила яд и продавала его американским тюрьмам. Но после серии кампаний правозащитников и публичного давления на предприятие в 2011 году оно отказалась от работы на этом «рынке».

Вслед за ней, опасаясь репутационные риски, ушли другие: Fresenius Kabi, Sun Pharma, Hikma, Merck, Sandoz, и гигант фармацевтики Pfizer. Pfizer в 2016 году ввел жёсткие ограничения на продажу препаратов, которые использовались или рассматриваются для смертельных инъекций.

Сегодня тюрьмы вынуждены искать препараты на сером рынке, закупать их у малоизвестных аптек или прибегать к услугам непрофессионалов, которые смешивают смертельные «коктейли» и прямо на месте.

«ЗАСЛУЖИЛА ПОЖИЗНЕННОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ, НО НЕ ЭТО»

В соцсетях и на форумах развернулась ожесточённая дискуссия о произошедшем. Одни пользователи видят в провале смертной казни влияние высших сил: «Бог вмешался, чтобы спасти ей жизнь. Нет физического объяснения, как она могла выжить после такой дозы», — пишет пользователь американского форума.

Другие напоминают о тяжести преступления, но призывают прекратить этот фарс, растянувшийся на тридцать лет.

Пайк после вынесения ей смертного приговора за убийство, март 1996 года. Фото: REUTERS.

«Она заслужила пожизненное заключение, но не это», — считают многие американцы. Мать убитой Кристой Пайк девушки, Мэй Маритинес, настаивает на ее смерти.

«Я не получила справедливости для своей дочери. Я смотрела на казнь. Она (Пайк - Ред.) двигалась, пыталась сесть, даже улыбалась. Ничего не сработало», - заявила Мартинес.

Губернатор Теннеси Билл Ли, отказавший в начале недели в помиловании Пайк, остановил все казни в штате до конца года и потребовал провести расследование.

Произошедшее даже прокомментировал Дональд Трамп, который явно выглядел озадаченным: «Лекарство не сработало, как это вообще возможно? Это не должно быть очень сложно».

ЧТО ТЕПЕРЬ БУДЕТ С КРИСТОЙ ПАЙК

Юридически Пайк остаётся приговорённой к смертной казни. Провал исполнения приговора не означает его отмены.

Власти Теннесси могут попытаться казнить её снова после завершения расследования. Однако состояние здоровья Пайк, перенёсшей то, что адвокаты называют «пыткой», делает повторную казнь крайне проблематичной с точки зрения Конституции США.

Адвокаты женщины требуют немедленной замены приговора на пожизненное заключение без права досрочного освобождения.

«Криста перенесла наказание более суровое, чем любой другой человек в истории американской смертной казни», — сказал Спайви. В любом случае губернатор Ли четко дал понять, что в этом году в Теннеси казней больше не будет. Значит исполнение смертного приговора Пайк опять откладывается на неопределенной срок.

Другой вопрос имеет ли теперь это какое-либо значение для самой Пайк?

«Весьма возможно, что в результате задержки начала реанимации у неё будет повреждение мозга», - заявил доктор Зивот, нанятый адвокатами женщины в качестве медицинского эксперта.

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