Прибавка в 300 млрд рублей: В России ждут увеличения поступлений от утильсбора

Автовозы с легковыми автомобилями на участке платной трассы М-12. Фото: Илья Московец/URA.RU/ТАСС

ОТКУДА ПРИБАВКА?

Сборы для того придумывают, чтобы что-нибудь собирать. Как правило – деньги. Чем их больше, тем лучше. В том числе – для бюджета страны.

Вот и в пояснительной записке к проекту бюджета РФ на 2027-2029 гг. содержится интересная информация. Так, власти ожидают, что только в будущем году поступления от утильсбора вырастут на 21% и составят 1,8 трлн рублей. Прогноз на нынешний – примерно 1,5 трлн. Хотя, по ожиданиям отдельных экспертов, до этой суммы можно не добраться. Так, с января по середину августа доходы казны от «утиля» составили 316 млрд рублей. Это на 40% больше, чем за тот же период в 2025-м. Но все равно маловато для озвученной планки в полтора триллиона к концу декабря.

Так что и прогноз на будущий год вызывает сомнения. Не говоря о том, что в 2028-м собрать планируют уже 2,1 трлн, а в 2029 – 2,6 трлн рублей. Так откуда такие цифры?

- Все делают просто. Берут количество машин, проданных в текущем году. Считают, сколько получили с них в виде утильсбора. И пересчитывают данную сумму с поправкой на тарифы, которые начнут действовать с 1 января, - рассуждает вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

Напомним, что 1 января состоится плановое повышение утильсбора. Оно составит 10-20% в зависимости от типа двигателя, его мощности и возраста автомобиля. Если взять наиболее популярную категорию – машину с мотором 1-2 л, мощностью до 160 л.с, то сейчас за нее придется заплатить пошлину в 800 800 рублей, а с Нового года – уже 880 800 рублей. Если число «лошадей» под капотом находится в диапазоне «160-190», тариф вырастет с 900 тысяч до 990 тысяч рублей. А на такой же автомобиль, но старше трех лет, утиль поднимется с 1 492 800 до 1 642 000 рублей.

- Как в итоге считают в правительстве? – продолжает Ян Хайцеэр. - Продали, скажем, в 2026-м 100 тысяч машин с двигателем 2,5 л и мощностью 160 л.с., с каждого получили по 2,250 млн рублей в виде утильсбора. А в будущем году за эти же автомобили придет заплатить по 2,475 млн – на 225,2 тысячи больше за каждый. Общая разница составит 22,5 млн рублей. Как раз искомые 20%. Проблема в том, что с новыми тарифами эти 100 тысяч уже не факт, что продадут. Ведь рынок может либо снизиться, либо брать будут машины дешевле, на которые и утильсбор ниже. Так что на деле такие прогнозы редко соотносятся с реальностью. Достаточно вспомнить, что было в прошлом году.

1 января состоится плановое повышение утильсбора. Оно составит 10-20% в зависимости от типа двигателя, его мощности и возраста автомобиля. Фото: Михаил ФРОЛОВ.

ЧТО МОЖЕТ ПОМЕШАТЬ

А было вот что. Если в 2024-м утильсбор принес в казну 1,1 трлн рублей, то по итогам 2025-го власти ожидали уже 2 трлн рублей. Поскольку примерно в два раза утильсбор и вырос – его тогда отдельно повысили 1 октября 2024, а затем снова – 1 января 2025-го. Вот только поступления… рухнули вместе с рынком и импортом. Продажи в начале года просели на 40%, ввоз новых машин практически остановился, и только за 4 месяца, с января по апрель, власти не досчитались 450 млрд запланированных рублей. В итоге прогноз скорректировали до отметки 1,6 млрд, по факту же собрали 1,1 млрд – примерно столько, сколько в 2024-м. Это с учетом того, что 1 декабря 2025 ввели еще и прогрессивную шкалу расчетов, привязанную к мощности двигателя. Плюс убрали льготные ставки для физлиц на ввоз автомобилей мощнее 160 л.с.

- Произошло ровно то, о чем предупреждал НАС, посылая письма в Минфин и Минпромторг – существенный рост ставок утильсбора привел к серьезному охлаждению рынка, падению продаж, перераспределению спроса в сторону более дешевых, маломощных машин, и как следствие – к падению поступлений от утильсбора, - вспоминает Ян Хайцеэр. – Не исключено, что что-то подобное произойдет и сейчас. Все-таки ставки утиля в отдельных случаях превышают чистую стоимость автомобиля. И это напрямую влияет на покупателей, активность которых снижается. Не из-за принципа, а исключительно из-за нехватки средств на покупку машин по итоговым ценам.

Тут главное, если что-то пойдет не по плану, чтобы правительство опять внепланово не повысило утильсбор. Или, например, не отменило льготы на импорт для физлиц вообще для всех автомобилей…

НАРУШАТЬ БУДЕМ ЧАЩЕ?

Отдельной строкой прописаны и поступления от штрафов за нарушения ПДД. Тут тоже планируют собрать больше, но несущественно – 55,7 млрд рублей в 2027-м против 53,1 млрд в текущем году. Разница – 2,6 млрд, то есть примерно 4,9%.

Хотя по статистике число нарушений снижается. В прошлом году оно упало впервые за 15 лет – сразу на 9% (было выписано 232 млн постановлений). С января по июль нынешнего – еще на 1,8%. Если динамика сохранится, за счет чего увеличится объем средств, получаемых в виде дорожных штрафов?

Согласно статданным, число нарушений на дорогах снижается. В прошлом году количество выписанных штрафов упало впервые за 15 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ.

- Не думаю, что нас хотят заставлять нарушать чаще, - смеется Ян Хайцеэр. – Также надеюсь, речь не идет о повышении самих штрафов. Цифры, на самом деле, вполне реальные. Добиться их можно в первую очередь за счет двух факторов. Модернизации парка стационарных камер – чтобы новые комплексы могли фиксировать большее количество разных нарушений ПДД, а не только, например, превышение скорости. Второй момент – введение автоматических штрафов за отсутствие полиса ОСАГО. Рано или поздно систему запустят, и миллионы автолюбителей, принципиально не покупающих страховку, в конце концов получат свои «письма счастья», попавшись камерам. Но оправдается ли прогноз – узнаем только по факту.

ЛИКБЕЗ

ЧТО ТАКОЕ УТИЛЬСБОР?

Утильсбор появился в России в качестве одной из мер государственной программы по борьбе с «автохламом». Владелец машины старше 10 лет мог сдать ее государству на «переработку», заплатив пошлину в 3 тысячи рублей. При этом он получал сертификат в 50 тысяч на покупку нового автомобиля.

В 2012 году утильсбор стал обязательной пошлиной для всех автомобилей, ввозимых в Россию из-за рубежа. Ставка составляла 20 тысяч рублей для легковушек и 150 тысяч – для грузовиков. Причиной послужило вступление России в ВТО – таким образом, государство решило защитить отечественных производителей от возможного наплыва подешевевших иномарок.

В 2014 году после претензий со стороны стран-участниц ВТО о «несправедливой конкуренции», утильсбор начали платить и российские автозаводы.

Собственно, уже в тот момент было понятно: непосредственно к утилизации автомобилей данный сбор отношения не имеет, а является разновидностью заградительной пошлины на импорт автомобилей. Его главная задача – стимулировать иностранные предприятия налаживать производство машин в России.

В 2024 году была утверждена долгосрочная программа индексации ставок утильсбора сроком до 2030-го включительно. Плановое повышение производится ежегодно 1 января. Однако случаются и внеплановые. Так, 1 декабря 2025 года утильсбор стал привязываться не только к возрасту автомобиля и объему мотора, но и к мощности двигателя. Плюс отменили льготный утильбор для физлиц на ввоз машин мощнее 160 л.с.

В настоящий момент утильсбор платится за каждый автомобиль, независимо от места его сборки. Но российские заводы затем получают компенсацию из бюджета, размер которой зависит от степени локализации производства конкретного автомобиля.

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