В посольстве РФ в Италии призвали Запад прекратить запугивать свое население

Посольство России в Риме Фото: Евгений СУЧКОВ.

В последние несколько недель ключевые итальянские СМИ развернули настоящую русофобскую кампанию. То, как газета «Il Reformista», здесь выискивают воображаемых шпионов в посольстве РФ, то публикуют методички, как распознать «российских агентов влияния», то ретранслируют байки отставных прибалтийских министров о якобы ведущейся нашей страной гибридной войне против Запада, то запугивают население «размахивающей ядерной дубиной» Москвой.

Так, накануне на просторы интернета была выплеснута целая серия публикаций в «Corrire della Sera», «La Repubblica» и «La Stampa», в которых Россию обвиняют в эскалации темы применения ядерного оружия против НАТО, в том числе в привязке к ситуации вокруг Калининградской области.

Такая «просветительская» деятельность не осталась без внимания нашего посольства. В диппредставиельстве призвали европейские столицы не впадать в атмосферу предвоенного психоза и перестать запугивать собственное население.

- Не в первый раз твердые и решительные заявления России, направленные на то, чтобы опустить на землю и охладить разогретые реваншистскими и милитаристскими настроениями головы, трактуются в Италии как проявление «агрессии», - говорится в заявлении. - Хотелось бы посоветовать сторонникам таких подходов не терять связи с реальностью и попытаться объективно посмотреть на обстановку, складывающуюся в сфере безопасности. Она продолжает деградировать прежде всего по вине НАТО и Евросоюза, чьи лидеры не стесняясь призывают к нанесению России стратегического поражения и к подготовке к войне с ней, нагнетают атмосферу предвоенного психоза и запугивают собственное население.

Дипломаты напомнили, что «обозначение Россией вариантов ответа на нагнетание Брюсселем и некоторыми есовскими столицами военно-политической обстановки – это не эскалация, не угрозы, и уж тем более не блеф. Это напоминание о решимости и готовности России, как и любой другой уважающей себя страны, защитить свой суверенитет и территориальную целостность теми способами, которые она сочтет наиболее эффективными».

- Применительно к Калининградской области ответ на любые направленные против нее агрессивные действия со стороны кого бы то ни было, а уж тем более со стороны НАТО, ЕС или государств, входящих в эти группировки, может подразумевать использование всех средств, имеющихся в распоряжении, - акцентируют в посольстве. - При таком развитии событий риск вооруженного столкновения с возможностью нанесения превентивных ударов по центрам принятия решений в странах альянса уже на начальном этапе конфликта весьма высок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ответ Владимира Путина угрожающему войной НАТО: Важные слова, которые все пропустили

Европа поссорилась из-за бюджета: взбунтовались шесть стран

Инфляция в Италии побила четырехлетний рекорд

В Италии выстроились очереди за бензином и дизелем: горючее сметают за считанные часы