«Никакие понтонные переправы не спасут»: Марочко объяснил, как удары по мостам парализуют снабжение ВСУ

Беспилотник ВС РФ атаковал мост в Киеве. С точки зрения военной стратегии мосты - одно из главных звеньев логистики. Фото: REUTERS.

1301 квадратный километр в зоне СВО освобожден российскими войсками за сентябрь - об этом заявил Владимир Путин на Валдае. Президент сказал, что темпы движения наших войск нарастают. И оставшиеся 11% территории ДНР, которые пока контролирует Киев, будут освобождены раньше, чем через полтора года, о которых заявляет Украина.

На Радио «Комсомольская правда» говорили с участником СВО, подполковником в отставке, военным экспертом Андреем Марочко.

ЧТО С МОСТАМИ?

- На фоне сообщения о том, что осталось освободить 11% ДНР , прошла информация, что плохо стало мостам через Днепр — это все взаимосвязано?

- Мы говорили о необходимости ударов по мостам все это время. Но раньше ВС РФ этого не делали. При том с точки зрения военной стратегии мосты - одно из главных звеньев логистики. Посмотрите на карту Украины. У них все поставки идут с запада, с северо-запада на восток — через считанное число мостов. И все западные поставки, что из польского приграничного Жешува отправляют по карпатским и другим тоннелям, приходят в Киев. И уже оттуда по мостам через Днепр расходятся ближе к участкам фронта.

Участник СВО, подполковник в отставке, военный эксперт Андрей Марочко. Фото: vk.ru/marochkolive.

ДАВНИЕ ХАБЫ

- Эти хабы в 2020-е годы созданы?

- Вообще, когда разваливался СССР, на польско-украинской границе начали создаваться крупные логистические хабы. И уже тогда грузы с запада именно через эти хабы начали идти на Киев. А потом они уже по всей Украине расходились. Думаю, после наших ударов по мостам пути поставок им придется пересмотреть. А это и очень затратно, и требует много времени.

- Мы били и по мостам и портам и в Одесской области?

- Ранее мы нивелировали угрозы нам со стороны черноморского побережья. По Одессе более месяца планомерно работали. Больше поставок там уже не идет. Потому они решили все делать по железным дорогам. Но с тем, что идет из Польши в Киев и дальше — сейчас у них из-за мостов большие проблемы возникнут. Никакие понтонные переправы через Днепр ситуацию не спасут.

Мост в Киеве после атаки ВС РФ. Фото: Кадр видео.

РАБОТА ПРОДОЛЖИТСЯ

- Мы продолжим наносить удары через Днепр?

- Да, и будут нарушены и другие логистические цепочки, которые идут на фронт. Это все пагубно скажется на боеспособности украинских боевиков. Потому Путин и сказал, что все может произойти быстрее, чем многие думают. Есть такой населенный пункт, как Днепропетровск. Там тоже есть мосты через Днепр, по которым надо бить. И когда мы начнем наносить удары, и соблюдать эти пункты — то задачи СВО будут выполнены намного раньше, чем западные эксперты прогнозировали.

РЫЧАГОВ У НИХ ВСЕ МЕНЬШЕ

- Так работа по морской структуре продолжится?

- Да, по Одессе, Николаеву, Измаилу. И с металлургией у них проблемы — заводы встали в Запорожье и в Кривом Роге.

- По этому поводу хорошо высказался глава МИДа Лавров.

- Он сказал, что Украина утратила основные признаки государственности.

- У Киева не осталось экономических рычагов?

- Тех, кто смог спонсировать мирную жизнь на территории Украины — не осталось. И Запад не хочет давать деньги на мирное существование - только на войну. Но с прекращением боев Украина станет банкротом просто. И все социальные моменты уйдут в небытие. Там долгов огромное количество. 40 процентов доходов госбюджета было от металлургии - а сейчас заводы встали, и это в минус ушло. Сельхозпродукцию их-за остановки портов Одессы тоже не продашь быстро. Ищут альтернативную логистику. Но зерно по нормальной цене уже никто у Украины покупать не будет.

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