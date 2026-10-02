Позавчера было ровно четыре года, как Зеленский объявил о заявке на ускоренное вступление Украины в НАТО Фото: REUTERS.

Украинская социология продолжает оправдывать звание самой бессмысленной в мире и самой беспощадной. Давеча Киевский Международный институт социологии (КМИС) опубликовал данные своего исследования, согласно итогам которого 50% участников опроса считают, что украинские власти не выполняют необходимые обязательства для ускорения вступления страны в Евросоюз, тогда как 46% придерживаются противоположного мнения. Главным препятствием на «пути евроинтеграции» 32% опрошенных назвали коррупцию в центральных органах власти. Еще 29% считают проблемой нежелание ЕС или отдельных европейских стран принимать к себе в компанию Украину. Были и другие факторы, которые отвечают на вопрос, «почему у Украины не получилось»:15% отметили войну, 10% - недостаточную эффективность правительства и парламента, 5% — сопротивление реформам и 3% — недостаточную независимость судов и правоохранительных органов.

Блажен кто верует, тепло ему на свете. Всей это публике, как напялившей в 2013-м себе на головы кастрюли и дуршлаги, так и не снявшим эту «защиту» от разума до сих пор, неясно до сих пор, что в Евросоюзе такую большую орду оглоедов и содержанок никто не ждет. И, по большому счету, никогда не ждал. И все лозунги про Евросоюз были просто заманухой. Или обманкой. Кому как больше нравится. Что же касается наиболее разумных среди этих респондентов, то к ним модно отнести 15%. кивающих на войну — страна в состоянии вооруженного конфликта всерьез не будет даже рассматриваться в качестве кандидата на вступление. А если это не так, то оно, извините, от лукавого. И остается только узнать, кто и зачем обманывает бедных «кастрюлеголовых».

Ну, один из этих обманщиков хорошо известен и на самой Украине. Это Владимир Зеленский. Кстати, позавчера было ровно четыре года, как он объявил о заявке на ускоренное вступление Украины в НАТО. А в этом году он навешал украинцам лапши на уши про вступление Незалежной в Евросоюз 1-го января 2027 года. Хотя самые реалистично воспринимающие реальность граждане Украины и понимали, что задача сия изначально невыполнима, многие все же надеялись, что Киеву удастся хоть тушкой, хоть чучелом протиснуться в «райский сад», как назвал ЕС перед своей отставкой один «Боррель туды его в Жозеп» (предшественник Каи Каллас на посту еврокомиссара по иностранным делам — на эту должность, похоже, только абсолютно отбитых и самых тупых берут).

Фото: Андрей СТЕНИН/РИА Новости

Но тут уже в который раз выступила еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос, которая разбила все обещания «просроченного» в пух и прах.

- Дата 1 января 2027 года была установлена президентом Зеленским. Вступление основывается на принципе заслуг: ясно, что эта дата невозможна, - заявила Кос, не став уточнять, что и сами по себе наличествующие на сейчас «заслуги» Украины весьма сомнительны, зато объяснила, что Брюссель не намерен делать для Киева или для кого-либо вообще никаких исключений из процедуры вступления. - В процессе вступления нет ни привилегий, ни поблажек. И никаких обходных путей тоже нет.

Еврокомиссар подтвердила, что в Брюсселе понимают - Киев рассматривает членство в ЕС в том числе как элемент долгосрочной безопасности, но может поспособствовать лишь тому, чтобы до конца 2026 года открыть для Украины максимально возможное количество переговорных кластеров. При этом, по словам Кос, даже ускоренная постепенная интеграция Украины в структуры Евросоюза не будет означать полноценного членства.

Наверное, стоит особо отметить, что Марта Кос является одним из соавторов пакета законов «Качка-Кос», принятия которых Брюссель требует от Зеленского, поставив его, что называется, «на растяжку». С одной стороны, украинский «просрочка» после принятия этого пакета законов Верховной радой сможет претендовать на еще не полученные средства из расписанной на этот год части кредита, выделенного ему Евросоюзом. Но с другой — его влияние на силовые структуры и правоохранительную систему Украины будет сведено, если не к нулю, то к какой-то очень малой величине. Что в условиях Украины для Зеленского равнозначно потере власти.

Как бы раздражающе это ни звучало для уха «просроченного», но Брюссель продолжает связывать продвижение Украины к членству в ЕС напрямую с институциональными реформами, прежде всего в сфере верховенства права и борьбы с коррупцией: «Еврокомиссия требует обеспечить независимость Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, разграничить полномочия следственных органов, реформировать Государственное бюро расследований и изменить процедуру отбора и увольнения генерального прокурора в соответствии с европейскими стандартами». То есть сделать все из того арсенала, против которого Зеленский выступает с завидным постоянством. Но еще хуже для «просроченного», что именно с этими реформами ЕС увязывает продолжение финансовой поддержки Киева.

Правда, стоит отметить, что Зеленский не верит в то, что принцип «деньги после реформы» будет к нему применен в полной мере. Но и Евросоюз нынешней Украине, по большому счету, не светит. И это вне зависимости от того, кто будет находиться во главе нее, хотя до такого состояния страну довел не кто-нибудь, а «просрочка» Зеленский.

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