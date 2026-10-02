Лавочка закрывается. Число точек общепита в России снизилось впервые с 2022 года

Чтобы рестораны удержались на плаву, еда должна дорожать, но у населения не прибавилось настолько денег, чтобы платить за еду больше Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В России заметно сократилось количество заведений общепита. Общее число заведений общепита снизилось на 7,8% и это впервые с 2022 года, в прежние годы этот бизнес шел в рост. Сейчас в этом секторе работает 223,8 тыс таких заведений, говорится в материалах аналитического агентства Infoline, которым аналитики поделились с KP.RU.

Причем нынешнее снижение оказалось более ощутимым, чем даже в пандемийный период - в 2020 году число точек общепита сократилось на 4,8%, в 2021 - на 2,6%.

Причина, как отмечают аналитики, - рост фискальной нагрузки на бизнес, сокращение потребительского спроса и растущая конкуренция со стороны розничных продовольственных магазинов, которые все активнее предлагают покупателям готовую продукцию.

В результате, сильнее всего уменьшилось число пекарен — на 13%. Это и неудивительно — почти во всех более или менее крупных универсамах, особенно сетевых, работают собственные пекарни, которые предлагают продукцию «с пылу, с жару». Количество заведений быстрого питания сократилось на 11,8%, кофеен — на 10,2%.

А вот рестораны оказались более устойчивыми — их количество сократилось всего на 2,7%. Хорошо стоят на ногах и крупные игроки. В секторе ТОП-100 сетей число точек общепита сократилось на 3,4% и составило 20,6 тыс. заведений.

При этом в деньгах отрасль не потеряла. По итогам 8 месяцев 2026 года оборот составил 4,4 трлн руб., увеличившись на 8-9% в текущих ценах и на 1,5-2% в сопоставимых. Аналитики Infoline называют такую динамику сдержанной и отмечают, что она вызвана сокращением посещаемости и снижением количества заведений. А рост оборота обеспечивался преимущественно повышением цен в меню.

- Чтобы рестораны удержались на плаву, еда должна дорожать, но у населения не прибавилось настолько денег, чтобы платить за еду больше - и вот тут основная проблема, - так обрисовал ситуацию в эфире «Радио «Комсомольская правда» ресторатор, основатель сети ресторанов «Мясо и рыба», председатель Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов. - Кроме того, очень вырос фонд оплаты труда — потому что не хватает квалифицированных работников, и ресторан берет вместо одного профессионала двух или даже трех непрофессионалов. А профессиональных работников нет, мы их не учим - наши колледжи выпускают работников для ресторанного бизнеса меньше одного процента от потребности рынка.

Колледжи выпускают работников для ресторанов меньше 1% от потребности Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Среди других причин эксперт отметил высокие налоги и аренду, которая растет «каждый год».

Выход из кризиса Миронов видит в поддержке со стороны государства, как это было во время пандемии.

- В пандемию была сильная поддержка государства, - отметил Миронов. - В Москве было огромное количество программ поддержки, и тогда мы все это вытянули. После пандемии тоже была сильная нагрузка, но в 2021 году было принято решение убрать НДС у ресторанного бизнеса. Это тоже поддержало ресторанный бизнес.

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