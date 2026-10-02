Урегулирование ситуации с топливом и бесперебойные поставки бензина на АЗС остаются главной задачей правительства. Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Мощности по производству автомобильных бензинов в России на 10-15% превышают внутреннее потребление. Тем не менее, урегулирование ситуации с топливом и бесперебойные поставки бензина на АЗС остаются главной задачей правительства. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак, выступая в пятницу в Совете Федерации.

ЧТО СКАЗАЛ НОВАК ОБ ИМПОРТЕ БЕНЗИНА

Импорт бензина вице-премьер назвал временной мерой. Новак отметил, что принятые в Налоговом кодексе изменения создали стимулы для ввоза импортного бензина в Россию. Это позволило выровнять ситуацию на внутреннем рынке.

По словам Новака, нефтепереработка, транспортно-логистическая сфера и сельское хозяйство находятся в зоне повышенного внимания и контроля правительства.

Отдельно вице-премьер остановился на ситуации с НПЗ, часть из которых подвергалась атаке украинских БПЛА. Ранее в правительстве признали, что это стало одной из главных причин возникших проблем с топливом.

Новак заявил, что власти и нефтяные компании провели большую работу по защите НПЗ. По его словам, это уже позволило снизить ущерб. Он отметил, что на АЗС уже нет такого ажиотажа, какой наблюдался летом. Новак назвал дефицит незначительным и пояснил, что правительство продолжает принимать меры по его устранению.

ЧТО ПРОИСХОДИТ С ДИЗЕЛЬНЫМ ТОПЛИВОМ

Что касается дизеля, то, по словам Новака, этого вида топлива на рынке достаточно.

- По дизельному топливу дефицита нет, керосин производится, - заявил Новак.

Он рассказал, что в случае перепроизводства Россия будет частично разрешать экспорт дизельного топлива. Пока запрет на экспорт дизеля продлен до конца октября.

Новак также отметил, что дефицит дизеля, возникший из-за перекрытия Ормузского пролива, санкций и атак на НПЗ, привел к рекордным ценам на топливо на мировых рынках.

- Мы видим, что бьют рекорды цены на дизель в Европе, в Соединённых Штатах Америки, - отметил Новак.

Что касается возобновления экспорта бензина, то правительство планирует вновь его разрешить нефтяным компаниям, когда ситуация на внутреннем рынке полностью стабилизируется.

- Как только у нас рынок сбалансируется, естественно, мы будем пользоваться только своими нефтепродуктами, и мы даже вернемся к экспорту автомобильных бензинов, который всегда у нас был, - сказал Новак.

Вице-премьер РФ Александр Новак. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

КАКИЕ МЕРЫ ПРИНЯЛИ И ПРИНИМАЮТ ВЛАСТИ НА ТОПЛИВНОМ РЫНКЕ

- Прорабатываются меры по поддержке НПЗ и переносу сроков их модернизации.

- Создана пассивная защита и усилена активная защита НПЗ средствами противовоздушной обороны.

- Нефтяные компании научились быстрее вводить НПЗ в строй после атак, заявил Новак.

- Вот только сегодня ночью на наши четыре завода была атака. Мы фактически отбили все атаки на наши предприятия. Технологическое оборудование не пострадало. На одном только заводе сейчас идет оценка, какой там есть ущерб, - заявил Новак.

ЗАЯВЛЕНИЯ НОВАКА О СИТУАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ

Замедление темпов роста российской экономики после высоких показателей 2023-2024 годов Новак назвал ожидаемым для кабмина.

- Это ожидаемый этап нормализации после перегрева и одновременно условие снижения инфляции, - сказал Новак.

Новак напомнил, что в 2021-2024 годах в экономике России наблюдался «масштабный подъем» - почти на 40%.

Фактором долгосрочного роста Новак назвал инвестиции.

- В текущем году прогнозируем их снижение, в следующем году небольшой рост - 0,2%, в 2028-2029 годах рост на 2,5% и 3%, - сказал вице-премьер.

Новак отметил, что в августе ВВП вырос на 0,8%, за восемь месяцев текущего года на 0,6% к соответствующему периоду прошлого года. До конца года, по словам вице-премьера, в правительстве ожидают такой же уровень роста ВВП.

Новак также отметил, что с начала года реальная заработная плата выросла в России на 6%, а реальные располагаемые доходы на 1,5%.

По-прежнему на рекордно низком уровне находится безработица - 2,2%.

Главной задачей экономического блока правительства Новак назвал восстановление темпов роста экономики и благосостояния граждан.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новые законы в России с 1 октября 2026: Рост тарифов ЖКХ, изменение условий семейной ипотеки и защита самозанятых

В Госдуму внесли бюджет: на что будем тратить и на чем зарабатывать в 2027 году