Рубен Бегунц: для развития корпоративной культуры необходим непрерывный диалог

Главный актив современного бизнеса — формируемый им общественный капитал. Устойчивая корпоративная культура всегда должна быть частью бизнес модели компании, а строить её необходимо вокруг человека, — такое мнение высказал вице президент, директор департамента корпоративной культуры и устойчивого развития ПСБ Рубен Бегунц. Он выступал на пленарной сессии XIX Всероссийского форума «Дело в людях: пространство устойчивых решений».

В своём выступлении Бегунц поделился успешным опытом трансформации корпоративной культуры банка в соответствии с принципами устойчивого развития.

— Мы интегрировали повестку устойчивого развития в общую стратегию развития банка до 2030 года и в корпоративную культуру, сделав фокус на достижении национальных целей страны и развитии общественного капитала. Изменили внутренние процессы — встроили управление повесткой устойчивого развития в систему корпоративного управления, для координации стратегической концепции создали Комитет по устойчивому развитию. Важной составляющей нашей концепции устойчивого развития, которую мы назвали «Прогресс. Содействие. Безопасность», стала человекоцентричность и непрерывный диалог на всех уровнях, — сказал вице президент ПСБ.

Он отметил, что инициативы, выстроенные вокруг системы общих ценностей, стирают барьеры и укрепляют горизонтальные связи внутри команды. Встраивая принципы устойчивого развития в корпоративную культуру, важно делать фокус на социальной повестке: инклюзивной среде, волонтёрстве, массовом корпоративном спорте. Внутри компании важно создавать открытые площадки, где каждый сотрудник сможет свободно высказывать свои идеи и предложения.

— Сотрудники банка напрямую участвуют в формировании устойчивых практик через различные каналы обратной связи. Основная наша задача — услышать и вовлечь всех сотрудников в развитие банка, выстроить диалог, — резюмировал Рубен Бегунц.

Во время пленарной сессии участники также обсудили этапы и возможности трансформации корпоративной культуры в России, подходы компаний к устойчивому развитию, поделились успешными кейсами, как сделать корпоративные ценности частью повседневных управленческих решений, а не набором деклараций. В дискуссии участвовали исполнительный директор Ассоциации менеджеров Вячеслав Евсеев, директор департамента общественных связей компании «Аэрофлот» Олеся Владимирова, руководитель направления корпоративной культуры ГК «КОРТРОС» Татьяна Сильченко, директор по организационному развитию и управлению персоналом ИЭК Холдинг Наталия Бельская, генеральный директор Фонда социальных инноваций «Вольное дело».