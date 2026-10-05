Банкротство подождёт: как решить проблему с кредитом без признания себя банкротом

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Многие заёмщики сталкиваются с тем, что не могут вовремя внести платёж. В опросе заёмщиков российских банков, проведенном Сбером, каждый третий (32%), у кого возникали проблемы с выплатами, назвал главной причиной задержку зарплаты. Другие частые причины: нехватка денег (15%), длительный больничный (11%), потеря работы (8%), а также когда расходы превышают доходы или появляются непредвиденные траты (по 7%).

Спрашивали участников опроса и о том, как они решали финансовые трудности. 6 из 10 говорили, что искали подработку. Почти половина (47%) взяли в долг у знакомых, а 31% — заняли бы в банке, то есть оформили бы новый кредит (в опросе можно было выбрать несколько вариантов ответа). Называли люди и другие решения: продать личные вещи, недвижимость или бизнес, взять микрозаём, использовать накопления.

— Если трудности не решить простым «в долг до зарплаты», тогда можно воспользоваться одним из механизмов урегулирования. К ним относятся как предусмотренные законом механизмы (кредитные и ипотечные каникулы), так и собственные программы банков (комплексное урегулирование, реструктуризация, мировое соглашение и другие), — рассказали в банке.

Чтобы узнать больше об этих программах, достаточно обратиться в банк: можно лично, на горячую линию или через чат в приложении.

Избегать банкротства стали чаще

В Сбере приводят свою статистику. Количество обращений к таким инструментам за этот год выросло на 17%, если сравнивать с тем же периодом годом ранее.

Меры позволяют гражданам не уходить в процедуру банкротства со всеми вытекающими последствиями: назначением финансового управляющего, продажей имущества, ухудшением кредитной истории. По данным банка, темпы роста банкротства замедлились. Например, с начала года 21 тысяча клиентов банка, которые изначально планировали пойти на банкротство, в итоге воспользовались альтернативными инструментами урегулирования от банка.

В компании отмечают, что речь идёт о добросовестных заёмщиках: тех, кто действительно испытывает трудности и хочет найти решение. Потому что среди заёмщиков немало и тех, кто придумывает многочисленные уловки, как незаконно получить кредит, чтобы потом не платить и уйти в банкротство.

Взял кредит и тут же оплатил юриста по банкротству

Сегодня суды выработали целый ряд критериев, по которым оценивают добросовестность заёмщика, прежде чем принять решение о списании долга. То есть статус банкрота присваивают не всегда. Суд может счесть, что человек брал кредит и не имел возможности его выплатить. Могут и возбудить уголовное дело за преднамеренное банкротство физлица (ст. 196 УК РФ).

Среди критериев недобросовестности: оформление кредитов за короткий срок в разных кредитных организациях, создание видимости платёжной дисциплины, быстрое обращение в суд, обналичивание полученных средств, попытка оформить новые кредиты в процедуре банкротства. Как правило, в одном деле встречается сразу несколько признаков недобросовестности.

Вот обзор дел из свежей судебной практики. Итог всех историй общий — его озвучим в конце. Житель села Каменка (Тюменская область) оформил два кредита на сумму около 5,7 млн рублей. Деньги быстро снял в банкомате, а через 11 месяцев обратился в суд за признанием себя банкротом. Пока дело рассматривалось, тюменец попытался оформить ещё один кредит.

В Саратове заёмщик при оформлении кредита указал, что зарабатывает 150 тысяч рублей, хотя на деле был безработным. Четыре месяца он платил по кредиту, а потом перестал — подал в суд заявление о признании себя банкротом.

Другой житель Поволжья оформил три кредита в разных банках. Параллельно с этим продал автомобиль по цене существенно ниже рыночной. А в финале подал заявление на банкротство. Аналогичную схему с кредитами и авто провернул и житель Волгоградской области, который пошёл в суд через пять месяцев после получения кредитов в трёх разных банках.

Житель города Карабулак (Ингушетия) оформил несколько кредитов в один день на сумму более 700 тысяч рублей. А после со своей карты перевёл деньги знакомым. Один из них оказался сотрудником компании, которая оказывает услуги в сфере банкротства и связан с финансовым управляющим. Вскоре заёмщик подал на банкротство.

Исход в этих делах один — статья за мошенничество и реальный уголовный срок. Благодаря активной позиции судов, неформальному подходу и анализу финансового поведения должника за последние три года до подачи заявления, схема «взял — заплатил два раза — обанкротился» уже не выглядит рабочей.