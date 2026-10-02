Зеленскому прямым текстом сказали: замолчи и забудь Фото: REUTERS.

Еврокомиссия и киевский режим выступили с совместным заявлением, из которого следует: ЕС не выделит Украине затребованные Зеленским дополнительные 27 млрд евро на «вдруг обнаружившуюся» дыру в бюджете незалежной.

Спикер пресс-службы Еврокомиссии Паула Пинью сделала унизительное для Зеленского уточнение: в Брюсселе провели консультации с украинцами и «пришли к выводу, что нехватки не имеется». А как же стенания с Банковой? Пинью сделала вид, будто ничего такого не было: о нужде в 27 млрд лишь сообщали какие-то СМИ.

В общем, Зеленскому прямым текстом сказали: замолчи и забудь.

Брюссель отказался ускорять выделение даже очередных траншей - дескать, будем следовать утвержденному графику. И поставил ребром вопрос об антикоррупционных реформах на Украине: без них на получение и плановых средств рассчитывать не стоит.

Эксперты объяснили KP.RU, почему Брюссель отказал Киеву.

«Зеленскому предложено самому найти деньги 27 миллиардов евро на закрытие бюджетной дыры, - констатирует завотделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков. – При этом ему приблизительно показали, где искать деньги. Новые займы можно взять не у членов ЕС - например, у Британии, Японии или Канады».

Во Франции скоро - в апреле будущего года - президентские выборы, Макрону и его покровителям совсем не на руку дополнительный дефицит бюджета. Главная экономика Евросоюза – немецкая – стагнирует и управляется самым непопулярным правительством в истории ФРГ. А ведь именно Германия играет первую скрипку в Еврокомиссии.

«Уже несколько лет в Германии нулевой экономический рост, - объясняет настроения немецких избирателей научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Котов. – Страна приняла самое большое в ЕС количество украинских беженцев. В начале СВО у бюргеров доминировали проукраинские настроения, но потом всё новые лишения из-за восточных соседей стали надоедать немцам».

«Но у Зеленского тактика попрошайки – он не принимает «нет» за ответ, - объясняет Иван Скориков. – Услышав «нет» на одно своё предложение, он тотчас же выдвигает другое». Поэтому глава киевского режима, безусловно, продолжит попытки выжать из Евросоюза все возможное под предлогом «русской угрозы», которая, мол, того и гляди, перекинется на весь Старый Свет.