«Это богатая тюрьма»: рэпер Пи Дидди создал себе VIP-курорт за решеткой

Рэпера Пи Дидди отправили в карцер за превращение тюрьмы в курорт Фото: wikimedia.org.

Рэпер Шон «Пи Дидди» Комбс отбывает 50-месячный срок в федеральной тюрьме Форт-Дикс в Нью-Джерси за организацию проституции. Условия здесь должны быть спартанскими. Но, по данным четырёх заключённых, которые сидели с ним в одном блоке, Комбс превратил тюрьмы в подобие собственного поместья.

«Это не какая-то обычная тюрьма. Это богатая тюрьма», — сказал один из источников из числа заключенных в интервью NBC News.

МАССАЖ И ПИЦЦА

Схема проста: Комбс платил сокамерникам за услуги. Деньги переводились с внешних счетов на их тюремные счета. Взамен одни готовили ему еду, например, пиццу. Другие убирали туалет и душевую до того, как рэпер туда заходил, убирали его кровать, стирали одежду и даже делали «массаж в китайском стиле».

Кухня — не единственная роскошь. Охранники, по данным источников, проносили в тюрьму элитный алкоголь. По выходным Комбс доставал припасённую бутылку и делил её с узким кругом приближённых. Он также покупал у сокамерников антидепрессанты.

У него был и контрабандный мобильный телефон. NBC News получила видео, на котором Комбс, по всей видимости, использует запрещённое устройство. По данным источников, он листал соцсети и даже просматривал откровенные фотографии, которые присылала ему бывшая девушка.

Примечательно, что у погрязшего в скандалах и обвинениях рэпера до сих пор много фанатов. Один из сокамерников рассказывал, что хранит его фан-почту в своей камере, потому что у Комбса «нет места» для такого объёма писем.

НЕ ПЕРВЫЙ РАЗ В КАРЦЕРЕ

Когда история с «роскошным» отбыванием утекла в прессу, Пи Дидди перевели в карцер. Это не первый случай, когда Комбс оказывается в одиночке. В июле 2026 года он уже попадал туда после драки с другим заключённым. Но через три недели он вернулся в общий блок — и, по данным NBC, сразу же возобновил свой привилегированный образ жизни.

На этот раз руководство тюрьмы обещает продержать его в карцере дольше и лишить всех атрибутов тюремной роскоши.

При этом срок рэпера может быть увеличен. Уголовный кодекс США запрещает заключённым иметь мобильные телефоны и предусматривает за это отдельное наказание — до одного года тюрьмы дополнительно. То же касается алкоголя и наркотиков.

Если Комбса признают виновным в нарушении режима, его освобождение, назначенное на 21 января 2028 года, может быть отложено. Кроме того, Комбс ранее был исключён из программы лечения от наркозависимости, которая позволяла сократить срок.

Представитель Комбса Джуда Энгельмайер отвергает обвинения.

«Постоянное внимание к каждой обыденной детали жизни Шона Комбса в тюрьме достигло точки, когда СМИ представляют обычную тюремную жизнь как новость. Единственная реальная новость в том, что Шон продолжает отбывать наказание по правилам и терпеливо ждёт решения суда по апелляции», - заявил Энгельмайер.

ЧТО ГОВОРЯТ В БЮРО ТЮРЕМ

Официально Бюро тюрем США не подтверждает и не опровергает перевод Комбса в одиночку.

«В целях конфиденциальности, безопасности и охраны мы не комментируем условия содержания заключённых», — заявил представитель ведомства.

Комбс останется в одиночной камере, пока идёт проверка. А его адвокаты продолжают бороться за отмену приговора в апелляционном суде, утверждая, что судья неправомерно учёл при вынесении приговора обстоятельства, по которым присяжные его оправдали.