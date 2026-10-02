Филипп Киркоров пришел на показ дизайнера Яниса Чамалиди в одежде этого бренда. Фото: пресс-служба Московской недели моды.

В рамках Московской недели моды прошли показы российских и зарубежных дизайнеров, маркет локальных брендов, лекторий. В итоге все было максимально полезно для индустрии. 350 дизайнеров из 24 регионов и 10 стран.

Общие итоги подвел руководитель департамента культуры города Москвы Алексей Фурсин: «80% дизайнеров Недели моды взаимодействуют с нами не первый сезон, но география проекта стабильно расширяется. Это говорит о стабильном росте интереса к мероприятию, которое привлекает новые компании и преумножает потенциал действующих игроков на рынке модной индустрии». Бизнес развивается: заключены новые сделки, бренды выйдут на новые рынки, дизайнеры познакомились не только с покупателями, но и с профессиональными участниками рынка.

Звезды тоже не пропустили модные показы, показываем самые обсуждаемые из тех образов в коллекциях, которые можно смело повторять, а не только разглядывать.

Новая коллекция модельера Виктории Андреяновой называется «В себе». Фото: социальные сети модельера.

Новая коллекция Виктории Андреяновой называется «В себе». Здесь вся одежда не только красивая и актуальная, но еще и практичная. Большая часть образов стилизована двухслойно — сверху на пальто, платья, костюмы и рубашки Виктория Андреянова накидывает плащи-пыльники из тонкой плащевки (нейлон с жатым эффектом).

Виктория Андреянова прямо на подиуме показала как платье трансформер превратилось в рубашку. Фото: социальные сети модельера.

Из этой же ткани отшиты костюмы. Андреянова объясняет: «Это невероятно технологичная ткань, которая вообще ничего не требует, в том числе утюга. С ней можно делать все, что хочешь, носить как хочешь». Модельер считает, что сейчас время, когда можно нарушать правила дресс-кода, вписывая в него то, что нравится. В коллекции много пальто — из шотландского мохера, из шинельного сукна, плащи — между полупрозрачной плащевкой хлопок с узором белочек, отсылающий к конфетам, которые любит Виктория. Главный элемент коллекции — белые рубашки, которые были отшиты как униформа для высшего состава РЖД, но требования к одежде изменились и они долгие годы лежат на складе — теперь их модернизировали: перешили в платья, плащи, из отрезанных рубашек пошили броши. Оригинально, и опять же практично.

Компания «Моторика» представила коллекцию одежды с продуманным кроем и решениями для людей с протезами. Такую одежду проще надевать. Фото: пресс-служба Московской недели моды.

Одно из самых обсуждаемых и необычных событий для недели моды стал показ «Моторики» из Москвы. Это компании, которая занимается медицинской кибернетикой, ассистивными технологиями (помогают людям с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья успешно участвовать в жизни общества, стать более самостоятельными). «Моторика» представила коллекцию одежды с продуманным кроем и решениями для людей на колясках, упрощающие надевание при наличии протезов. Внешне вещи воспринимаются как обычный современный гардероб.

«Моторика» и ее одежда для моделей и людей с протезами. Фото: пресс-служба Московской недели моды.

Дизайнер Надежда Купреева рассказала: «Я как дизайнер хотела сделать эту линейку одежды красивой и модной, чтобы человек, который ее носит чувствовал себя уверенно в повседневной жизни». Дизайнер при разработке коллекции проводила интервью с пользователями протезов и изучала трудности, с которыми они сталкиваются при пользовании одеждой.

Таисия Маслякова впервые заслужила похвалы в Сети и в светской хронике. Студентка третьего курса МГИМО, внучка покойного основателя КВН Александра Маслякова, дочь нынешнего руководителя КВН Александра Маслякова-младшего 20-летняя Таисия Маслякова стала участницей показа на Московской неделе мод. На показе новой коллекции дизайнера Татьяны Котовой девушка держалась уверенно, дефилировала как опытная модель.

Внучка Александра Маслякова нашла себе платье на корпоратив. Фото: пресс-служба Московской недели моды

Таисия Маслякова представила вечернее платье из осенней коллекции «Я к вам пишу...», которую дизайнер создавала, вдохновляясь образом Татьяны Лариной. Актуализировав образы модными акцентами из 21 века — ажурные вставки, тонкие перья, футуристические детали. Маслякова собирается надеть это платье на новогоднюю вечеринку.

Родители могут пожалеть денег на свои обновки, чтобы нарядить детей. На детском подиуме показали какой может быть следующая зима — яркой, объемной, не скучной. Сочные оттенки, деним, анималистичные принты, трикотаж, юбки поверх джинсов и прочие взрослые стилистические приемы. Но главное правило — комфорт в центре внимания, что самое важное для детского гардероба. На фото показ Acoola (Санкт-Петербург).

Детская коллекция. Фото: пресс-служба Московской недели моды.

Филипп Киркоров пришел на показ дизайнера Яниса Чамалиди в одежде этого бренда. Киркоров отметил: «Я сегодня в черном. Пришел к интересному неординарному дизайнеру, одежда на мене сегодня — его рук дело. Черный цвет — это всегда и строго, и дорого, и лаконично. В моей жизни было столько карнавала и на сцене, и в жизни, что порой хочется надеть что-то монохромное. Я всегда ухожу на шаг вперед и в выборе вещей тоже». Дизайнер Янис Чамалиди показал коллекцию «Путь света»: «Московская неделя моды это профессиональная сборная, которая показывает олимпийских чемпионов, и мы, глядя друг на друга, выискиваем свои сильные стороны».

Модный дом Вячеслава Зайцева с приглашенным дизайнером Николаем Красниковым представил кутюрную коллекцию «Посвящение Создателю». Первую кутюрную линейку после ухода маэстро моды доверили именно Красникову, которой обучал сам Вячеслав Михайлович. С задачей сохранить стиль легендарного дизайнера и его Дома моды, представив его в новом прочтении.

Кокошники в коллекции Дома моды Вячеслава Зайцева. Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Изделия украсили ручной вышивкой бисером и жемчугом, перьями экзотических птиц. Опираясь на ДНК Модного дома, народные промыслы и идем Вячеслава зайцева представили 40 образов, которые дополняли головные уборы бренда Лии Гуреевой. В социальных сетях уже взяли на «повседневную заметку отсюда» — кокошники. В таких можно и на концерт к Надежде Кадышевой и на новогодний корпоратив прийти. После смерти сына Вячеслава Зайцева Егора (через год после отца) в 2024 году бренд возглавила его вдова Екатерина Ромашкина.

Елена Кулецкая в мехах от Игоря Гуляева к зиме готова. Фото: Евгения ГУСЕВА.

На показе коллекции Игоря Гуляева было много меха. Натуральный мех реабилитирован. Модель Елена Кулецкая вышла в эффектной шубе из светлой лисы. Без натурального меха нашей зимой холодно, «чебурашка» не спасет. Поэтому Гуляев создает из натурального меха не «чехлы», а красивые меховые изделия.

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