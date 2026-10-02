«Выравнивание условий торговли»: какие импортные товары могут подорожать из-за изменений законодательства

Подорожание коснется импортной электроники Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.

Скоро все импортное подорожает… Власти уже готовят постановление… Если вы, как и я, начитались с утра страшных новостей, давайте вместе разбираться: какие зарубежные товары на самом деле могут подорожать из-за инициатив наших ведомств, для кого и почему.

НОВЫЕ ПРАВИЛА КОНТРОЛЯ ЗА ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТЬЮ

Речь о проекте документа, который подготовила Евразийская экономическая комиссия и где речь идет о новых правилах контроля за таможенной стоимостью товаров, ввозимых на территорию Евразийского экономического союза. Кто забыл, ЕАЭС — это Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения, у наших стран общая таможенная граница и общие связанные с этой границей правила. Некоторые представители бизнеса пугают: из-за предполагаемых новшеств может подорожать часть импортных товаров. Если на пальцах: таможенная пошлина считается от стоимости товара, которую заявляет сам импортер. Изменения дают право таможне считать платежи от более высокой стоимости, если заявленная стоимость ниже, чем у идентичных или однородных товаров (то есть примерно таких же) при сопоставимых условиях поставки, а поставщик не может документально обосновать, почему так.

- Главная претензия бизнеса - непрозрачность процедуры. Таможенные органы используют собственные базы данных, но раскрывать импортёру подробные характеристики товаров, выбранных для сравнения, не обязаны, - рассказал KP.RU один из бизнесменов. - Подорожать может все, что ввозится не по фиксированному прайсу и где часто меняется стоимость доставки, - электроника, оборудование, сырье и комплектующие, автомобили по параллельному бизнесу. Особенно, если ввозит товар малый бизнес, у которого обычно плохо с юристами, способными сражаться с таможней.

Подорожать может все, что ввозится не по фиксированному прайсу и где часто меняется стоимость доставки, например, автомобили по параллельному импорту Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

- На самом деле речь идет о правилах и методах, которые в России существуют давно. Метод определения таможенной стоимости на основании аналогичных и однородных товаров — в дополнение к самому простому методу, когда стоимость называет сам импортер — у нас успешно применялся еще в начале 2000-х. Уже тогда таможенные органы активно боролись с занижением таможенной стоимости — а соответственно, налогов и пошлин, которые должен заплатить импортер. И сейчас речь идет о том, чтобы эти методики применялись на всей территории нашего таможенного союза. Так будут исключены ситуации, когда кто-то завозит товар не напрямую в Россию, а через другие страны ЕАЭС по заниженной стоимости, - объясняет эксперт по международной торговле, основатель инфраструктуры для масштабирования импорта и экспорта «НеоНет» Раиса Донская. - Да, в первый момент цены на те товары, которые вот таким образом в Россию через соседние страны ЕАЭС заезжали, повысятся. Но важно понимать, что когда более низкие цены образуются за счет подобных «схем», быть добросовестным участником рынка невыгодно. А потребителю все же лучше, когда рынок ровный и добросовестный, и цена зависит от качества товара и обслуживания, а не от схем обхода каких-то платежей.

Как пояснил «КП» профессор Финансового университета Сергей Толкачев, рост цен не будет массовым и резким:

-Речь идет о корректировке до 3–7% для отдельных позиций, где чаще всего использовались серые схемы. Это обычно бытовая электроника, автозапчасти, некоторые виды одежды и обуви. Но в долгосрочной перспективе улучшится качество товаров, потому что серые схемы часто сопровождаются и нарушениями в сертификации.

НДС 22% НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТОВАРЫ С МАРКЕТПЛЕЙСОВ

Для купленных онлайн зарубежных товаров Минфин с 2027 года предложил ввести НДС в 22%. Уплачивать его и соответственно собирать с покупателей должны сами электронные площадки — то есть маркетплейсы или интернет-магазины, которые ведут трансграничную торговлю (например, AliExpress или наш Ozon Global).

Подобное положение действительно содержится в пакете законопроектов, внесенных ведомством вместе с проектом федерального бюджета на 2027 год. Обоснование - «для выравнивания условий торговли на внутреннем рынке».

Для купленных онлайн зарубежных товаров Минфин с 2027 года предложил ввести НДС в 22%. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

22% - это с 1 января 2026 года стандартный размер налога на добавленную стоимость для товаров и услуг, которые производятся и продаются на территории России. А вот при оформлении заказов с доставкой из-за рубежа россияне НДС не платят. Платится только таможенная пошлина, если стоимость товара больше 200 евро и/или вес больше 31 кило. Но чаще россияне заказывают всякую мелочовку. Лично моей последней покупкой с доставкой из Китая — вот только не смейтесь — были два мячика для собаки стоимостью около 200 рублей каждый. Российских аналогов — так чтобы был удобный размер, цена не 2000-3000 рублей и крупная собака этот мячик сходу не прокусила — просто не нашлось! Теперь придется смириться с тем, что следующий мячик (они постоянно теряются где-нибудь в сугробах) будет стоить дороже на 22%. Но терять в сугробе 2000-3000 рублей я все-таки не готова.

Есть и еще одна инициатива нашего Минфина. Посылки из-за рубежа с товарами для личного пользования — в том числе заказы из иностранных интернет-магазинов — сейчас не облагаются таможенной пошлиной, если их стоимость меньше 200 евро, а вес меньше 31 килограмма (см. выше). Предлагается ввести для них таможенный сбор в 100 рублей с каждой посылки. Сумма вроде бы смешная, но для товаров в 200-300 рублей вкупе с НДС 22% получается ощутимо.