Кристина Бабушкина Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА.

Это новый формат встреч артистов-выпускников Школы-студии МХАТ со зрителями. Называется «Моя Школа». Артисты, в разные годы закончившие этот театральный вуз, вспоминают первые шаги в профессии, победы и разочарования, рассказывают забавные истории из жизни, не только студенческой, делятся личным опытом. А ещё поют, читают стихи, показывают отрывки из спектаклей. А зрители не только слушают, но и задают вопросы.

Кристина Бабушкина с красным дипломом закончила Школу-студии МХАТ в 2002 году и её сразу приняли в МХТ им.Чехова. Сегодня она известная актриса, много снимается, играет в театре. Но её путь в профессию был непростым.

С детства она удивляла непредсказуемостью и учителей, и родителей. В средней школе выучила стихотворение Есенина «Сыпь, гармоника. Скука... Пей со мною, паршивая сука, пей со мной...». И с чувством, с толком, с расстановкой прочитала его на уроке.

- Мальчики были удивлены, девочки смущались и хихикали. А наша учительница по литературе Галина Александровна вызвала моих родителей в школу, мол, не стоит девочке читать на уроке такие стихии, - вспоминала Кристина Бабушкина. - Родители меня не ругали, но попросили в будущем, если я ещё раз захочу кого-то удивить, хотя бы с ними советовалась.

Но она это делала далеко не всегда. Рассказала Кристина, что родилась она в Иркутске в семье музыкантов: папа – гобоист, играл в областном симфоническом оркестре. Мама - музыкальный педагог, учила будущих дирижеров. Родители заставляли Кристину заниматься музыкой. Папа хотел, чтобы Кристина стал оперной певицей. Кстати, она действительно хорошо поёт. Пела на творческой встрече.

- Родители невероятно нагружали меня музыкой. Она присутствовала в моей жизни постоянно. Можно сказать, я росла на репетициях симфонического оркестра. Пока папа репетировал, я спала в зрительном зале. Дирижёр оркестра говорил: Кристиночка спит, давайте играть piano. Нет, лучше – pianissimo (очень тихо).

Но в один прекрасный момент я решила бросить музыкальную школу. И сообщила родителям, что буду спортсменкой – волейболисткой. Правда ненадолго. В такой внутренней борьбе проходило моё детство, пока однажды летом, когда мне было 15 лет, я не поехала вожатой в пионерлагерь. Там пришлось детей развлекать играми и любительскими спектаклями. Вернулась домой с твердым решением стать артисткой. В тайне от родителей поступила в театральное училище. И закончила бы его, если бы не драматические события - я попала в страшную аварию, после которой долго лежала в больнице, не могла ходить. Из училища меня отчислили со словами: об актерской профессии можно забыть, у актеров большие физические нагрузки, с моими травмами они несовместимы. Это была страшная несправедливость, с которой я не готова была мириться.

И Кристина Бабушкина поехала в Москву. Когда поезд прибыл из Иркутска на Ярославский вокзал, когда она увидела красивую столицу, она поняла, что хочет в этом городе жить. Обратной дороги нет.

Иван Хабенский (сын Константина Хабенского) подарил Кристине Бабушкиной цветы. Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА.

Как и все поступающие, она подала документы во все театральные вузы. Поступала в Школу-студию МХАТ, где на третий тур пришел Олег Павлович Табаков. Он её запомнил, абитуриентка Бабушкина ему понравилась, Табаков собирался взять её на свой курс. Но была проблема: у Кристины не было аттестата о среднем образовании. Школу она не закончила - ушла в театральное училище. Его тоже не закончила из-за травмы. Через свои связи родители сделали ей диплом об окончании училища в Ангарске.

- Мне передали этот диплом на вокзале, я его открыла... И долго-долго рыдала. Это был диплом об окончании ПТУ по специальности маляр-штукатур. Сейчас я говорю об этом со смехом, - рассказывала актриса. – А тогда мне казалось, что поступать в творческий вуз с дипломом маляра-штукатура не то, что абсурдно, просто невозможно. Но я поступила. И на протяжении всех лет учебы Олег Павлович Табаков надо мной посмеивался. При удобном случае с серьезным лицом говорил: а сейчас будет сдавать экзамен по танцам (пауза)… дипломированный маляр-штукатур из Ангарска Кристина Бабушкина. У него было невероятное чувство юмора. При этом он был очень заботливым Мастером. Эту заботу я чувствовала всегда. Он разыскал моего лечащего врача в Иркутске, разузнал про мою травму, потому что я не афишировала. Мне было сложно на некоторых предметам, где было движение. Преподаватели были лояльны, очень поддерживали меня.

Поскольку я из Сибири и довольно крутого нрава, как говорили мои родители, характер резко-континентальный, всегда остро реагировала на любую, как мне казалось, несправедливость. Возмущалась и спорила. Олег Павлович говорил: не надо верить в справедливость, надо быть готовым к тому, что её нет.

Но были ситуации, когда меня могли отчисли не из-за «резко-континентального» характера, а из-за поведения.

Однажды Кристина с подружкой шла по Камергерскому переулку и сорвала фонарик, украшавший уличную новогоднюю ёлку.

- Я залезла на постамент и исхитрилась срезать игрушки с ёлки, - вспоминала Кристина Бабушкина. – Сработала сигнализация. Приехала милиция. И нас с подружкой забрали в отделение, откуда я звонила Олегу Павловичу Табакову и просила нас вызволить. Он беспрекословно минут через 20 приехал за нами, и нас выпустили.

В другой раз Кристина отмечала визит своих земляков из Иркутска так, что на следующий день опоздала на репетицию спектакля «Мещане» к Кириллу Серебрянникову. Режиссер и два народных артиста – Алла Покровская и Андрей Мягков – ждали её в аудитории.

- Залетаю в театр в полуобморочном состоянии, говорю: простите меня, пожалуйста, у меня были форс-мажорные обстоятельства. Кирилл Серебренников холодно: Кристина, вы свободны от этой роли... Но пока я рыдала горячими слезами в коридоре, за дверями шёл разговор. Меня позвали обратно. Алла Борисовна (Покровская) стала вспоминать, как её с Натальей Максимовной (Теняковой) тоже откуда-то выгнали. Андрей Васильевич Мягков пошел за бутылкой шампанского. И мы отметили моё возвращение в спектакль. Даже потом получила театральную премию за роль Тани в «Мещанах». Поэтому, дорогие студенты (если вы пришли на эту творческую встречу), когда вам кажется, что все двери перед вами закрыты, знайте, это не так. За неудачами приходит успех.