Зеленский горд пуском новой баллистической ракеты Фото: REUTERS.

KP.RU собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 3 октября:

1. Новости с передовой: освобождены 17 поселков за неделю

2. Экс-министры обороны объявлены в международный розыск

3. На Украине нелегально меняли валюту и крипту

4. Зеленский горд пуском новой баллистической ракеты

5. Будапешт отказался отправлять пушки и бойцов Киеву

6. Поездка через Днепр в Киеве стоит 50 долларов

7. В Буче на стеле «мирным жертвам» две сотни имен азовцев*

8. В Джанкое задержали агента СБУ

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 3 ОКТЯБРЯ

Далее - данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях за неделю.

Штурмовики «Севера» в Харьковской области освободили Петропавловку, Лозовую, Хрипуны, Крейдянку, Шабельное, Нестерное, Рублёное, Грачёвку, Высокую Ядругу и Сердобино. В Сумской области взяты под контроль Марьино, Уланово, Толстодубово и Малая Рыбица.

Противник потерял более 2 000 бойцов. Подбиты 21 бронемашина. Сожжены 144 автомобиля, два «Града» и 11 станций радиоэлектронной борьбы.

Бойцы «Запада» вывели из строя 1 510 солдат и офицеров врага. Утилизированы 86 автомобилей и пять станций РЭБ.

От действий «Южной» группировки ВСУ потерял более 1 360 военнослужащих. А также девять бронемашин и десять орудий полевой артиллерии.

Бойцы «Центра» освободили Нововодяное и Весёлое Поле в ДНР. Выведены из строя 3 125 человек. Ушли в утиль 17 бронемашин и восемь станций РЭБ.

Подразделения «Восток» взяли под контроль Егоровку в Запорожской области. ВСУ потерял 1 740 бойцов, 13 бронемашин и 55 автомобилей.

«Днепр» уничтожил 220 националистов. Сожжены бронемашина, 74 автомобиля и семь станций РЭБ.

Силы ПВО сбили 37 управляемых авиабомб. Приземлили по четыре снаряда HIMARS и ракет «Фламинго». А также 5031 дрон.

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 3 ОКТЯБРЯ

Дальше – подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.

Экс-министры обороны объявлены в международный розыск

Два бывших министра обороны незалежной Алексей Резников и Михаил Федоров объявлены в международный розыск. Следственный комитет России заочно предъявил им обвинения в преступлениях против мирных жителей Донбасса. Официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила об этом по итогам совещания в Луганске, которое провел там Александр Бастрыкин. Двое из украинского ларца отдавали преступные приказы о проведении карательных операций в 2021-2023 и 2026 годах. Это привело к массовой гибели мирных людей. Также в качестве обвиняемых привлекаются более 1153 иностранных наемников. Еще и этих кормить?

Михаил Федоров Фото: REUTERS.

На Украине нелегально меняли валюту и крипту

Офис генпрокурора Украины в Telegram-канале сообщил: вместе с Бюро экономической безопасности выявлена крупная теневая сеть по обмену валют, переводам и криптовалюте. Для начал изъято 630 млн гривен (около 14 млн долларов). Сеть действовала по всей стране. Ее участники обменивали наличную валюту, цифровые активы, переводили средства внутри Украины и за границу. Доходы не учитывались в бухгалтерском и налоговом учёте. Прошло три десятка обысков в 16 регионах. Изъяты валюта, компьютеры, мобильные телефоны и документация. Вопрос — кто крышевал?

Зеленский горд пуском новой баллистической ракеты

Владимир Зеленский раздулся от гордости. Он заявил о первом применении в боевых условиях баллистической ракеты FP-7. В Киеве утверждают: ВСУ впервые применили свою тактическую баллистическую ракету FP-7. Она разработана компанией Fire Point. Дальность полета - около 250 км, боевая часть весит 150 кг. Ракета заточена для ударов по логистическим узлам, системам ПВО и базам беспилотников. FP-7 является дополнением к американским ракетам ATACMS. Fire Point сейчас разрабатывает ракету FP-9 с заявленной дальностью около 850 км и ракету-перехватчик FP-7.X для европейского проекта систем ПРО. От украинских Кулибиных не продохнуть, может, их лучше бросить на совершенствование паровозов?

Будапешт не даст пушек и бойцов Киеву

Дьердь Велкеи, госсекретарь МИД Венгрии, заявил: Будапешт откажется от поставок оружия и отправки войск в незалежную ради сохранения мира в стране. Венгерская помощь восточному соседу ограничится поставками энергоносителей и гуманитарной поддержкой. Дьердь Велкеи так и сказал: «Ни солдат, ни оружия. Для нас жизненно важно гарантировать мир в Венгрии». Глава МИД республики Анита Орбан решение об отказе от военной поддержки киевского режима подтвердила. Гуляш стынет, токайское греется.

Глава МИД Венгрии Анита Орбан Фото: REUTERS.

Поездка через Днепр в Киеве стоит 50 долларов

После ударов по вантовому и еще двум мостам в Киеве стоимость поездки на такси между правым и левым берегами Днепра подскочила до 50 долларов. Это случилось на фоне официального закрытия автомобильного движения по трем мостам в столице. Цены на поездки поднялись до 2,3 тыс. гривен - это 50 долларов. После того, как киевские власти ограничили движение автомобилей по трем переправам: Южному мосту, мосту Метро и мосту Патона, это привело и к образованию огромных пробок, и к резкому росту цен на перевозки. Бардак случился после серии взрывов в районе Южного моста накануне и в пятницу. А вы между струйками проскочить, ну или вплавь.

После ударов по вантовому и еще двум мостам в Киеве стоимость поездки на такси между правым и левым берегами Днепра подскочила до 50 долларов Фото: REUTERS.

В Буче на стеле «мирным жертвам» масса имен азовцев*

В Международной ассоциации по фактчекингу (GFCN) поделились жесткой информацией: 198 имен на стеле «мирным жителям» в Буче не относятся к гражданским лицам. 57 из них - это военнослужащие Украины, включая боевиков «Азова*». Есть и 26 неофициальных участников боевых действий, которые нападали на российских военных с оружием и «коктейлями Молотова». На табличках также есть имена 42 человек, погибших за пределами Бучи - в Гостомеле и Ирпене. Еще 73 человека — инкогнито. Информации о них нет ни в Сети, ни в утечках баз данных. Украина, раздувавшая этот скандал 4 с половиной года назад, так и не предоставила списки погибших мирных жителей — хотя запросы поступали регулярно. А как можно отвечать за такой большой прокол?

В Джанкое задержали агента СБУ

В ФСБ сообщили: в Джанкойском районе Крыма задержан россиянин, который передавал СБУ сведения о движении военной техники и объектах российской армии. Задержанному 34 года. Он сам установил контакт с представителем СБУ через мессенджер Telegram. По заданию из Киева крымчанин фиксировал на фото и видео работу ПВО. Передавал координаты маршрутов военных колонн и мест дислокации российских войск . У него изъяли средства связи с перепиской, аппаратуру для видеонаблюдения и маскировочный реквизит. Впереди годы осмысления…

*Запрещен в России