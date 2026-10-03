Женская грудь создана не для мужчин: ученые нашли ответ, как она спасла людей от вымирания

Женская грудь эволюционировала в сторону увеличения, чтобы защищать новорожденных младенцев от переохлаждения. Фото: Vladimir Gjorgiev/Shutterstock/Fotodom

Тайна происхождения женской груди не оставляет в покое настоящих ученых. Это действительно удивительный феномен, которому наука еще не нашла полного и всестороннего объяснения.

Начнем с того, что отличительные размеры и форма женской груди — уникальная человеческая черта. В мире животных вы не найдете ничего подобного. У наших родственников - человекообразных обезьян - увеличение молочной железы у самок наблюдается только на начальной стадии лактации. А у девушек оформленная грудь появляется еще в период полового созревания задолго до беременности, и в этот момент она не выполняет никакой очевидной функции.

Другая распространенная гипотеза гласит, что роскошная грудь в стиле Скарлетт Йоханссон выполняет роль сексуальной приманки и сигнализирует мужчинам – обладательница этой выдающейся части тела отличается отменным здоровьем и плодовитостью. Однако во многих культурах женская грудь не является сексуальным объектом. Например, в традиционных обществах Африки, Океании, Южной Америки женщины совершенно спокойно ходили с обнаженным бюстом, и мужчин это не смущало, они воспринимали женскую грудь исключительно как орган для кормления детей. Если следовать логике “большая грудь развилась как сексуальный сигнал”, то у женщин из этих племен грудь должна быть плоской, но это совершенно не так.

Наконец, существует популярный миф о том, что большая грудь дает больше молока для ребенка. Что тоже неверно. Размер груди не зависит от количества жировой ткани, поскольку молоко производят железистые ткани молочной железы. Их объем примерно одинаков у женщин с разным размером бюста. Так что с точки зрения младенца между худосочной Киры Найтли и дородной Памелы Андерсон нет никакой разницы.

Почему же тогда природа наградила женщин такой благодатью?

Финские ученые из университета Оулу выдвинули новую гипотезу: женская грудь эволюционировала в сторону увеличения, чтобы защищать новорожденных младенцев от переохлаждения.

Молоко производят железистые ткани молочной железы. Их объем примерно одинаков у женщин с разным размером бюста. Фото: Olga by Shefer/Shutterstock/Fotodom

Это произошло в силу нескольких причин. Во-первых, люди потеряли густой волосяной покров на теле - это произошло примерно 2 миллиона лет назад, когда наши предки слезли с деревьев и стали приспосабливаться к активному передвижению по жаркой саванне на двух ногах. Шерсть мешала эффективному охлаждению организма, а вот система потовыделения очень хорошо для этого подходила. Единственный минус от потери шерсти - младенцам стало холодно, они нуждались в большой и теплой грелке.

Во-вторых, люди становились умнее, размер мозга у младенцев увеличивался, а он у новорожденных расходует до 50 процентов всей энергии организма. Учитывая, что дети рождаются беспомощными, с неразвитой системой терморегуляции, им требовалась дополнительная система подогрева.

Чтобы проверить свою теорию, ученые провели эксперимент. В специальную климатическую камеру по очереди запускали три группы добровольцев: 8 кормящих женщин, 12 не кормящих женщин и 7 мужчин. Температуру в камере меняли: сначала там установили 32-градусную жару, потом градус понизили до комфортных 27°C, а в конце было довольно свежо - всего 18°C. Все это время дистанционные датчики измеряли температуру поверхности груди участников эксперимента. Замеры показали, что температура груди кормящих женщин выше, чем у всех остальных. Видимо это связано с активностью железы при выработке молока. Кроме того, бюсты мамочек значительно лучше сохраняли тепло при похолодании. В то время как у некормящих женщин и мужчин температура снижалась в среднем соответственно на 4.3 и 4.7 градуса, у кормящих матерей температура поверхности груди потеряла только 2.5°C

Эксперимент наглядно показал роль груди кормящей женщины в качестве стабильного источника тепла для младенца, утверждают авторы исследования. При этом они подчеркивают, что “теория грелки” не отвергает предыдущие гипотезы, а лишь дополняет общую сложную картину. Выдающийся бюст – это не только сексуальный сигнал для полового отбора, но еще и крайне необходимый девайс для выживания человеческого рода.

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