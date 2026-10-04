Можно ли прививаться при насморке и работает ли вакцина, если температура не поднималась: Ответы на наивные вопросы о прививках

Иммунитет формируется строго против тех штаммов гриппа, которые заложены в вакцину Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Сейчас - самое время привиться от гриппа тем, кто еще не успел сделать это нынешней осенью. Специалисты предупреждают, что предстоящий холодный сезон принесет нам опасные варианты этой инфекции и защититься не помешает. Особенно детям, пожилым и людям с хроническими болезнями - для них грипп может быть по-настоящему опасен. Самые популярные утверждения о формировании прививочного иммунитета (в том числе - после прививки от гриппа) нам прокомментировал иммунолог, руководитель контрактно-исследовательской компании Николай Крючков.

Если после прививки нет температуры, значит, вакцина не сработала?

- Это неправда. Температура и недомогание - это просто реакция организма на компоненты препарата, а не показатель того, как успешно формируется защита.

От одних вакцин (например, живых) такая реакция бывает у 30-40% людей, у других (современных субъединичных вакцин, то есть содержащих только небольшую частичку патогена) - крайне редко. Человек без каких-либо поствакцинальных симптомов может получить крепкий иммунитет, а тот, кто пролежал с жаром, - наоборот. Прямой связи здесь нет.

Прививаться разрешено только при идеальном здоровье. Малейший насморк - повод для отвода от вакцинации?

- При легких проявлениях ОРВИ без повышения температуры тела прививаться можно. Если есть возможность, можете подождать 2-3 дня до полного нормализации самочувствия. Но вообще при нетяжелых острых респираторных вирусных инфекциях (ОРВИ), острых кишечных заболеваниях и подобных состояниях прививку вполне делают сразу после падения температуры.

Временными противопоказаниями для вакцинации являются острые заболевания и выраженные обострения хронических болезней. Тогда прививку следует отложить до нормализации самочувствия.

Жар после укола сбивать нельзя?

- Сбивать можно, но по правилам. Если у взрослого или ребенка нет тяжелых сопутствующих болезней, с температурой до 38,5 °C ничего делать, скорее, не нужно. Если самочувствие совсем плохое, можно принять жаропонижающее уже при 38 °C.

Важно: строго соблюдайте дозировку жаропонижающих. Помните, что детям нельзя давать аспирин, а передозировка популярного парацетамола (даже у взрослых) - одна из главных причин тяжелого поражения печени.

Сейчас - самое время привиться от гриппа тем, кто еще не успел сделать это нынешней осенью Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Есть риск заразиться болезнью во время вакцинации?

– Для неживых вакцин такой риск практически равен нулю. Они содержат лишь отдельные частицы вируса, которые физически не могут «ожить».

При использовании живых вакцин в редчайших случаях (например, один случай на миллион доз при каплях от полиомиелита, оральная полиомиелитная вакцина) могут возникнуть осложнения. Обычно это связано со скрытыми тяжелыми нарушениями иммунитета у человека, при которых такие прививки изначально противопоказаны. Задача современной вакцинации - сформировать иммунитет, не вызывая саму болезнь.

От ред.: с вакциной от гриппа гораздо чаще происходит следующее. Пока после прививки вырабатывается иммунитет (в течение двух-трех недель), мы успеваем «схватить» инфекцию и заболеть. И кажется, что болезнь из-за вакцины. Но это просто совпадение

После прививки нельзя в баню, спортзал и к косметологу?

- Если вы чувствуете себя хорошо, жестких запретов нет. Но при слабости или повышенной температуре, перегружать организм спортом, баней или, напротив, холодом, не стоит.

Сложные косметологические процедуры (глубокие пилинги, большие объемы введения гиалуроновой кислоты или ботокс) лучше отложить. Не потому, что это опасно, а скорее, чтобы не перепутать возможный отек от укола красоты с реакцией на вакцину.

Если у вас планируется операция или серьезное стоматологическое вмешательство - прививку необходимо отложить. Это прямо прописано в большинстве инструкций к препаратам.

Но если же вакцинация уже проведена, самочувствие нормальное и никаких реакций нет, плановую операцию или лечение зубов обычно не переносят. Но окончательное решение всегда принимают совместно лечащий врач, хирург и анестезиолог, оценивая общую пользу и риски именно в вашем случае. И недавняя вакцинация - лишь один из факторов.

Прививка от гриппа немного защищает и от обычной простуды?

– Нет, не защищает. Иммунитет формируется строго против тех штаммов гриппа, которые заложены в вакцину. Защита от тяжелого течения гриппа составляет около 50-65%, от смертельного исхода - еще выше. Привитый человек может подхватить обычный риновирус, парагрипп или аденовирус - что мы обычно подразумеваем под простудой. Он даже может переболеть гриппом, но в легкой форме - главное, что защищен от худшего сценария.

Ни капли алкоголя после укола?

– Жесткого запрета нет, но лучше - без. Спиртное в больших количествах может ослабить выработку антител и усилить любое недомогание. Чтобы не портить самочувствие и помочь иммунитету, в первые дни после укола алкоголь лучше исключить.

Иногда лучше переболеть вирусом - так иммунитет крепче?

- Это опасное заблуждение. Инфекция может убить или сделать инвалидом. После «натуральной» кори можно получить тяжелейшее поражение мозга спустя годы, полиомиелит коверкает суставы и парализует легкие, а ротавирус - главная причина детской смертности от обезвоживания в мире. К тому же естественный иммунитет не всегда лучше. Например, после столбняка он вообще не возникает, в то время как после столбнячной прививки держится годами.

Специалисты предупреждают, что предстоящий холодный сезон принесет нам опасные варианты инфекции и защититься не помешает Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Прививки по календарю перегружают иммунитет ребенка?

- Понятия «перегрузка иммунитета» в медицине нет, - говорит иммунолог Николай Крючков. - Наша иммунная система ежедневно сталкивается с тысячами вирусов и бактерий. Дозы в вакцинах микроскопические, а сами прививки четко разнесены по времени.

Более того, российский национальный календарь давно пора расширить. Есть как минимум несколько вакцин, которые уже сейчас обоснованно могли бы туда войти - против менингококковой инфекции, ротавируса и вируса папилломы человека (ВПЧ).

Эти препараты высокоэффективны не только на уровне отдельного человека, но и на популяционном, относительно недороги, хорошо изучены и позволяют избежать тяжелых последствий - инвалидности и летальных исходов. Бороться с осложнениями потом обходится государству и семьям гораздо дороже.

Ротавирусная вакцина, например, защищает от одной из ведущих причин тяжелых диарей и детской смертности в мире. Менингококковая - от инфекции, которая хотя и не у всех поражает мозг, но у тех, у кого поражает, оставляет пожизненную инвалидность или приводит к смерти.

Вакцина против ВПЧ особенно показательна. Если сделать полный курс до начала половой жизни, она практически полностью предотвращает заболевания, вызванные наиболее распространенными и онкогенными типами вируса.

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