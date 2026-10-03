Маткапитал – в «живые» деньги: как оформить выплату на ребенка до трех лет

Материнский капитал нельзя обналичить - эти средства можно потратить только на строго определенные государством цели Фото: Евгения ГУСЕВА.

Когда в семье появляется малыш, расходы растут как на дрожжах. Подгузники, смеси, одежда - все это стоит денег. И тут многие вспоминают про материнский капитал. Но что делать, если квартиру покупать пока не планируете, а на учебу ребенка эти деньги еще не скоро понадобятся? Оказывается, часть маткапитала можно получить живыми деньгами. Правда, есть условия. Разбираемся, кому положена ежемесячная выплата и как ее не потерять.

КОМУ ДАДУТ ДЕНЬГИ ИЗ МАТКАПИТАЛА

Материнский (семейный) капитал нельзя обналичить - эти средства можно потратить только на строго определенные государством цели. Однако это не означает, что часть денег из маткапитала получить нельзя.

- Ежемесячная выплата на детей до 3 лет является одним из официальных целевых направлений использования этих средств. Это законный механизм, при котором часть средств маткапитала выплачивается в виде ежемесячного пособия для семьи, - пояснила Ольга Дайнеко, эксперт Дирекции финансовой грамотности НИФИ Минфина России и проекта «Моифинансы.рф».

По словам эксперта, должны соблюдаться несколько условий:

- заявителем является получатель сертификата на материнский капитал;

- средства маткапитала не истрачены полностью;

- в семье есть дети до 3 лет - родные или усыновленные.

КАК ПОСЧИТАТЬ ДОХОД СЕМЬИ

Главное условие - доход на каждого члена семьи не должен превышать два прожиточных минимума в вашем регионе проживания.

Чтобы предварительно сориентироваться, может ли семья претендовать на выплату, нужно общую сумму доходов семьи за 12 предыдущих календарных месяцев разделить на 12 и на количество всех членов семьи.

Если полученный результат меньше двукратной величины регионального прожиточного минимума, у семьи есть право на выплату.

- При расчете дохода не учитываются сами ежемесячные выплаты из маткапитала за предшествующий период, выплаты по социальному контракту, целевые субсидии на приобретение имущества, доходы мобилизованных граждан, налоговые вычеты, материальная помощь при стихийном бедствии или ЧП и ряд других выплат, - уточнила Дайнеко.

Главное условие - доход на каждого члена семьи не должен превышать два прожиточных минимума Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

ПОЛУЧАТЬ ВМЕСТЕ С ДРУГИМ ПОСОБИЕМ

Правила здесь мягче, чем у единого пособия на детей до 17 лет. Это касается и проверок, и возможности получать обе выплаты сразу.

- В отличие от единого пособия на детей до 17 лет, при назначении этой выплаты комплексная оценка нуждаемости не проводится. Имущественная обеспеченность, наличие трудовой занятости взрослых членов семьи не оценивается, - подчеркнула эксперт.

На деле во внимание не берут ни квартиры, машины, дачи и другую собственность, ни то, работают ли взрослые официально.

Кроме того, ежемесячные выплаты из материнского капитала можно получать одновременно с единым пособием. А уже назначенная выплата из маткапитала не включается в расчет дохода при назначении единого пособия.

СКОЛЬКО ДЕНЕГ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ

Размер ежемесячной выплаты равен прожиточному минимуму на ребенка (то есть сумме, которую государство считает минимально необходимой для ребенка в вашем регионе). Учитывается значение, которое действовало в регионе на дату обращения за выплатой. Сумма выплаты ежегодно индексируется с 1 января.

- Получателю выплат подавать заявление на перерасчет не требуется, он производится автоматически, в беззаявительном порядке, - отметила Дайнеко.

При соблюдении необходимых условий ежемесячную выплату можно получать до тех пор, пока ребенку не исполнится три года. Если в семье несколько детей до трех лет, выплата может быть назначена на каждого из них.

КАК ОФОРМИТЬ И КОГДА ЖДАТЬ ДЕНЬГИ

Для того чтобы ежемесячные выплаты были назначены, нужно подать заявление в СФР (Социальный фонд России). Сделать это можно:

- через портал Госуслуги;

- при личном обращении через МФЦ;

- в клиентской службе местного отделения СФР.

Подать заявление можно в любое время, пока ребенку не исполнилось три года.

- Если подать заявление в первые шесть месяцев со дня рождения ребенка, выплата будет назначена с месяца его рождения. При более позднем обращении выплата назначается с месяца подачи заявления, - уточнила эксперт.

Дальше остается только ждать. Сроки такие:

- заявление рассматривают до 5 рабочих дней;

- в некоторых случаях, например для запроса необходимых сведений, срок могут продлить до 12 дней;

- после одобрения заявления первая выплата приходит на указанный банковский счет в течение пяти рабочих дней;

- дальше деньги поступают 5-го числа каждого месяца за предыдущий месяц.

Выплата назначается на 12 месяцев, но не более чем до достижения ребенком трех лет. Для продления нужно подать новое заявление в последний месяц выплат.

Маткапитал – в «живые» деньги Фото: Анастасия ОСИПОВА.

ПОЧЕМУ МОГУТ ОТКАЗАТЬ

Отказать в назначении ежемесячной выплаты могут в нескольких случаях:

1. Доход семьи превышает установленный лимит (СФР самостоятельно запрашивает данные у других ведомств).

2. Возраст ребенка достиг трех лет.

3. Средства маткапитала уже истрачены на другие цели полностью.

4. Заявитель лишен или ограничен в родительских правах, либо отменено усыновление.

5. Отсутствует гражданство России у матери и ребенка.

- Это основные причины отказа, - отметила Дайнеко. - Но могут быть и другие объективные обстоятельства.

А ЕСЛИ ОСТАЛИСЬ «КОПЕЙКИ»?

Помимо ежемесячной выплаты, «живыми деньгами» можно получить остаток средств материнского капитала в размере до 10 тыс. руб. Эта выплата доступна вне зависимости от возраста ребенка и материального положения семьи.

- Главное условие - фактический остаток на сертификате в день обращения не должен превышать 10 тысяч рублей, - уточнила эксперт.

Материал подготовлен при участии Дирекции финансовой грамотности НИФИ Минфина России в рамках X этапа Всероссийской просветительской эстафеты «Мои финансы», который посвящен теме «Личные финансы с господдержкой». Этап продлится до конца ноября 2026 года. В его фокусе - налоговые вычеты, субсидии, социальные контракты и другие инструменты государственной поддержки, доступные российским семьям. Материалы этапа адресованы широкой аудитории - от семей с детьми до пенсионеров - и направлены на то, чтобы каждый мог узнать о положенных ему льготах. Подробнее на портале моифинансы.рф.

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