«Он не был тем, кого из него слепили»: иеромонах Сретенского монастыря высказался о канонизации Распутина

Отец Игнатий много лет занимается историей царской семью и Николая Второго Фото: Иван МАКЕЕВ.

Гостями радио «Комсомольская правда» стали создатели фильма «Романовы: Преданность и предательство» - продюсер Олег Урушев, юный актер Денис Пропалов, сыгравший роль царевича Алексея, и иеромонах Игнатий. Отец Игнатий много лет занимается историей царской семью и Николая Второго. Он первым благословил авторов фильма (который снят по одноименной книге Сергея Козлова) еще в самом начале пути. Вот что священник рассказал в рамках этого интервью.

О Распутине

- Роль Григория Распутина в фильме исполнил Дмитрий Дюжев. Он уверяет, что Распутин – святой человек, и даже призывает его канонизировать. Как вы относитесь к такой инициативе и вообще в праве ли миряне вносить такие предложения?

- Ну, призывать в принципе все имеют право. Так, собственно говоря, и складывается очень часто, общественное мнение и церковное. Конкретно в этом фильме этот образ, мне кажется, довольно точным. Сразу скажу, что не являюсь поклонником Распутина как такового, не считаю, что он был святым. Но, знаете, интересная история. Откуда появился образ Распутина, с которым мы все выросли – водка «Распутин», песня «Бони М» «РаспутИн» и т. д? Голливуд и западный кинематограф взялся за Распутина очень рано, чуть ли не в немом кино уже начали.

И везде он появлялся в образе какого-то то колдуна, то блудника, в общем, какого-то странного человека. Все говорит о том, что неспроста этим всем занимались. В конце концов, чего привязались к этому Распутину?

Распутин в моем понимании не был, конечно, таким мрачным человеком, каким его сделала поп-культура, и в том числе ее подхватила советская поп-культура и т.д. Возможно, он не был и святым человеком. Я думаю, что это был человек из народа, который, безусловно, обладал какими-то духовными дарами. Знаете, так бывает. Даже мы, священники, знаем, что у тебя на приходе может быть мирянин, которого люди просят молиться. Действительно, у людей есть такие дары. По крайней мере, он не был тем, кого из него слепили. Думаю, что в этом конкретном фильме приблизительно так оно и показано, и это хорошо.

Роль Григория Распутина в фильме исполнил Дмитрий Дюжев

- Но не один же Дмитрий Дюжев так высоко оценивает Распутина?

- Есть у нас в церкви люди, почитающие, например, царскую семью, но которые, например, иконы Распутина пишут и очень сильно за него ратуют. Честно говоря, я не поддерживаю эту линию, но, тем не менее, я согласен с тем, что все-таки на нас лежит долг, что мы не можем допустить, чтобы была оклеветана эта фигура.

Дмитрий Дюжев, конечно, очень сильно вошел в образ и, по-моему, из него не вышел. Знаете, у меня даже есть такое предположение. Он много общался с Петром Мамоновым. А Петр Мамонов, он же юродивый был, по сути дела. Если разобраться, кого мы знаем юродивого православного за последние 30 лет? Больше всего подходит Петр Мамонов. А Дюжев, он же еще и батюшку играл вместе с Петром Мамоновым в «Острове». Сейчас и наши православные говорят: ну вот, Дюжев что-то там вообще загоняет, что-то из себя изображает, такого учителя духовного уже. А я им говорю: слушайте, а вдруг вы лет через 10 к нему будете в очереди стоять, чтобы он за вас помолился, может, он юродивым станет.

Гостями радио «Комсомольская правда» стали создатели фильма «Романовы: Преданность и предательство» Фото: Иван МАКЕЕВ.

О благословении

- На каком этапе вы подключились к созданию фильма?

- На самом раннем этапе я благословил авторов. Мы молебен отслужили перед началом. Ко мне все время обращались, вся съемочная команда, с разными вопросами, в том числе о похожести, непохожести героев и т.д. Я как рассуждал? Ну, можно было там уйти в тень, сказать: ребята, найдите кого-нибудь, сделайте его знаменем, а я – ладно… Но подумал так, что все равно этот фильм снимут, и тут нельзя взять и сбежать, как-то уйти от этого, опасаясь того, что получится что-то не то, лучше уж рискнуть. И потом, нас связывали очень дружеские отношения, и я всегда старался что-то подсказать, поправить. Для меня, конечно, важно было, чтобы не было того, что есть у нас сейчас во всех фильмах, всяких сцен идиотских… И с фотографиями, и с какими-то материалами мы помогали. Ну, и сам я был на съемочных площадках и в Тобольске, и в Перми. Когда этот фильм получился, уже ты понимаешь, что все было не зря. Наше личное общение и с режиссером, и с актерами, я думаю, для людей было важно. Мы, священники, часто думаем, что это какие-то мелочи, а для людей, для мирян на самом деле даже присутствие священника или какой-то короткий разговор они потом через 100 лет вспоминают. Так что я постарался не бросить в таком деле своих друзей.

О соцсетях

- Отец Игнатий, сейчас многие священники снимают рилсы, ведут соцсети. Порой это прям здорово, а иногда, говоря на молодежном, полный кринж. Как вы к такой деятельности относитесь?

- Совершенно нормально отношусь. Тем более, я отчасти тоже принадлежу к той части священства, которая, скажем, еще с 2000 года погружена во всю эту интернет-историю, идет в ногу со временем. Единственное, я считаю, что здесь очень важна харизма. К сожалению, она не у всех есть. По-настоящему харизматичных людей, которые умеют это делать, меньшинство. В нашем случае мы не должны, не можем жить по всем тем законам, условно говоря, соцсетей, массовой культуры, по которым, например, может действовать тот же самый Денис (Пропалов). Есть все-таки какие-то вещи, которые мы делать не должны, иначе мы просто потеряем соль.

Денис Пропалов Фото: Иван МАКЕЕВ.

Иногда смотришь, какой-то молодой священник все время появляется у тебя в ленте. И ты понимаешь, что эти ребята за рекламу заплатили. Все-таки мы должны быть немножко другими. Но, тем не менее, я считаю, конечно, работать в этой среде обязательно нужно.

Вот у меня спросили на премьере: батюшка, а как вы относитесь к кинематографу, это же лицедейство? Но есть же, например, Александр Невский, которого мы все воспринимаем через фильм. Так что мы должны работать, и церковь работает в этой сфере. Но, конечно, не всем я бы посоветовал браться за это. И все-таки важно, чтобы мы не опускались ниже какого-то уровня. Ну, в юморе или еще в каких-то приколах все-таки нужно держать некую аристократическую линию. Люди на самом деле этого ждут.

Продюсер Олег Урушев Фото: Иван МАКЕЕВ.

О царской семье

- Отец Игнатий, в Санкт-Петербурге, в Петропавловской крепости похоронены останки членов царской семьи. Всех, кроме царевича Алексея и княжны Марии, которые, как я понимаю, церковь пока не признала подлинными…

- Да, это один из самых ключевых и сложных вопросов. Более того, внутри церкви, среди людей, почитающих царскую семью, существует целая гражданская баталия по поводу признания или непризнания тех или иных останков. Но пока что общецерковного признания того, что есть в Петропавловской крепости, нет. Мне кажется, даже большинство верующих и церковных людей относятся к ним с большим скепсисом.

- Вы имеете в виду, останки всей семьи царской?

- Да. По одной из версий, все они пострадали и исчезли. Пока нет единого решения. Была очень сильная попытка несколько лет назад, проводились исследования, которые никогда не проводились. Однако почему-то все-таки в конце не вышли на прямую, и так это и осталось. Знаете, у меня есть по этому поводу свое некое видение. Думаю, что не это сейчас самое главное в истории про царскую семью для России, для нашего общества. Самое главное – как раз то, что пытается решить этот фильм. Царскую семью, ее образ надо вернуть в общественный дискурс. Это последняя нормальная большая семья правителя. Потому что, если возьмете Советский Союз, такого примера уже нет. Мы делали очень много фотовыставок с царской семьей. Мы брали 100 фотографий и размещали их в гимназиях, в школах. Дети, подростки, они просто уходить не хотят, им это все интересно. В царской семье есть примеры для всех социальных групп, для всех общественных явлений вообще в жизни нашего общества. Хотите спорт? Есть спорт. Служение Отечеству – пожалуйста. Милосердие, волонтерство…

Кого расстреляли в подвале Ипатьевского дома? Расстреляли сестер милосердия, которые с 1914 года не вылезали из госпиталей. Мы-то как думаем? Ну, расстреляли царскую семью, ну да, нехорошо. Ну, как будто их там из постели вынули, с бала привели и расстреляли. А люди 3,5 года просто пахали. Такие люди прекрасный пример для наших современных правителей, просто для людей - богатых, бедных, любых. Мне кажется, вот это очень важно.

Отец Игнатий Фото: Иван МАКЕЕВ.

Мы как церковь, прославили их как святых, мы написали иконы, фрески, составили акафисты, молимся им. И нам, церковнослужителям, казалось, что все же об этом знают. Да никто об этом не знает. Нам говорят так: ну, давайте не будем это разжигать, потому что сейчас есть разные мнения.

Согласен, есть разные мнения. Но, господа коммунисты, надо было выйти и сказать: расстреливать невинных детей в подвале – не наши методы. И вот это очень важно. Думаю, что, может быть, Господь сейчас не дает разрешить вот эту историю с останками, потому что мы не вернули еще царскую семью в общественную жизнь, в общественный дискурс.

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