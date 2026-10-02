Владимиру Путину показали 300 образцов новейшей техники. Фото: Александр Казаков/ТАСС

В пятницу Верховный главнокомандующий посетил учения «Центр-2026», проходящие с 28 сентября по 3 октября. На командном пункте в Челябинской области Владимиру Путину показали 300 образцов новейшей техники. И дроны, заставившие Украину и Европу умолять о трех перемириях.

ЧТО ПУТИН СКАЗАЛ ОБ УЧЕНИЯХ АРМИИ РОССИИ: ЦЕЛЬ УЧЕНИЙ

- Добрый день, уважаемые товарищи! – обратился глава государства к военным. - В соответствии с планом подготовки Вооружённых Сил проводится стратегическое командно-штабное учение «Центр-2026». Оно сопряжено с командно-штабным учением «Взаимодействие-2026», намеченным планом ОДКБ.

Путин назвал цифры: в наших учениях участвуют больше 47 тысяч военных. На одиннадцати полигонах и в Каспийском море проходят учебные стрельбы, проводятся военные маневры. Естественно – с учетом богатейшего опыта спецоперации. И с применением совершенно новых вооружений.

- Главной целью учения является совершенствование навыков руководящего состава штабов всех уровней в управлении войсками при отражении внешней агрессии, - заметил Путин.

Министр обороны Белоусов доложил президенту: в учебной работе задействованы войска Центрального военного округа, соединения ВКС (Воздушно-космические силы, - ред.) и ВДВ, а также силы Каспийской флотилии.

- Общая численность войск на полигоне Чебаркульский составляет около шести тысяч военнослужащих, задействуется порядка 700 единиц техники, более 600 беспилотных летательных аппаратов различных модификаций и свыше 60 роботизированных систем, - доложил глава Минобороны.

Дальше начались стрельбы и маневры, но их журналистам почти не показали…

Верховный главнокомандующий посетил учения «Центр-2026». Фото: Александр Казаков/ТАСС

НОВАЯ ТЕХНИКА И ДРОНЫ, ПЕРЕЛАМЫВАЮЩИЕ ХОД СВО

На Чебаркульском полигоне в день визита Верховного главнокомандующего не только отрабатывали навыки 6 тысяч солдат. Участие принимали бойцы из нашего военного блока – ОДКБ, и еще из двух государств. Перенять опыт России и специальной военной операции приехали военные атташе 51 государства.

- Когда военные люди общаются друг с другом - это значит, что укрепляется доверие между военными людьми и между государствами, - заметил президент, обращаясь к гостям.

После окончания стрельб президенту презентовали выставку вооружений. Более 300 образцов новейшего оружия были прикрыты тентами – чтобы ни одна спутниковая съемка нашим недругам не помогла. Здесь были выставлены новейшие дроны-перехватчики. Средства радиоэлетронной борьбы, которые «сводят с ума» вражеские дроны, лишая их связи и плавя их карбоновые «мозги».

Но главным экспонатом стали реактивные дроны «Герань» четвертого и пятого поколений. Они – пример важнейшей победы России в гонке вооружений. Именно реактивные «цветочки» кошмарят сегодня киевские мосты, выбивают дата-центры, лишая ВСУ связи, а Украину – моря.

Владимиру Путину показали дроны, которые переламывают ход СВО. Фото: Александр Казаков/ТАСС

Владимиру Путину показали дроны, которые переламывают ход СВО

А президенту об уникальных свойствах «Гераней» доложили на полигоне. Впрочем, это был доклад скорее для телекамер. Путин прекрасно знает о вкладе этих маленьких птичек…

- Вашему вниманию представляем два типа реактивных «Гераней» — «Герань-4» и «Герань-5». Благодаря реактивным двигателям нам удалось повысить скорость до 350 км в час, 50 кг — боевая часть, и, соответственно, мы летаем 750–800 км. «Герань-5» может похвастаться совсем другой: 6,5 метра — длина. Мы увеличили до 450 км в час. Боевая часть — 90 кг. Можем летать до 900 км. Готовы также продолжать бить врага»…

Примерно в это же время в Киеве экстренно созвали совет обороны – из-за ударов «Гераней» по мостам, поставившим всю защиту города на колени...

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