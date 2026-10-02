Андрей Малахов раскрыл тайну Сергея Соседова: вот что сказал

Сергей Соседов обрел покой рядом с отцом Фото: Иван МАКЕЕВ.

Сергея Соседова 30 сентября похоронили на Перепечинском кладбище рядом с отцом. Во время панихиды на Троекуровском кладбище многие обратили внимание на девушку, которая скромно стояла в стороне с ребенком на руках. Когда тело 58-летнего музыкального критика предали земле и все разъехались, она подошла к могиле и еще долго смотрела на утонувший в цветах холмик.

Андрей Малахов посвятил выпуск своего шоу Сергею Соседову. Телеведущий, как и многие, обратил внимание на незнакомку в черной вуали. Он попытался выяснить, кто она.

Многие обратили внимание на девушку в трауре на похоронах Фото: скриншот видео.

В студии певица Азиза, которая много лет дружила с Соседовым, заявила, что вряд ли малыш, которого заметили на кладбище, - ребенок Сергея. "У него не было своих детей, как и у меня. Но я знаю, как многие хотели, чтобы он крестил их детей и постоянно обращались к нему с этой просьбой", - пояснила певица.

После этого Малахов заявил в эфире, что музыкальный критик за несколько лет до смерти приобрел жилье в Хорошевском районе Москвы и планировал жить отдельно от мамы Антонины Петровны. "Купил квартиру, хотел съехать от мамы. Возможно, дело в этой девушке?" - задался он вопросом.

Сергей купил квартиру и хотел переехать от мамы Фото: Иван МАКЕЕВ.

Отметим, при жизни в своих интервью Соседов неоднократно открыто говорил об отсутствии семьи и наследников. Музыкальный критик страдал от того, что так и не стал отцом.