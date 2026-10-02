Петр Гуменник об учебе, фанатках, банановой стратегии и мечте о еще одной Олимпиаде: «А кто бы не хотел?»

Петр Гуменник умеет удивлять Фото: Даниил ОПАРИН.

Действующий чемпион России по фигурному катанию Петр Гуменник, кажется, умеет удивлять даже за пределами льда. На шоу Евгении Медведевой «Дискотека 90-х на льду» 2 октября спортсмен рассказал KP.RU, почему решил не готовить новую программу для выступления, зачем продолжает следовать своей знаменитой банановой стратегии и как совмещает фигурное катание с учебой в магистратуре на айтишника. Гуменник также признался, что мечтает попасть на Олимпиаду-2030, рассказал о неожиданной похвале от «бога четверных» Ильи Малинина и отреагировал на внимание поклонниц в соцсетях.

– Почему решил катать на шоу свою короткую программу?

– Решил не отвлекаться на новые постановки, потому что это всегда занимает много времени: репетиции, отработка. Нельзя же показывать сырой какой-то момент. Поэтому было принято решение со мной и с тренером, что, раз зрители все равно хотят меня видеть на этом шоу, то я прокатаю свою короткую, чтобы уже не переключаться. А вот настраиваться, чтобы мне это помогло и дальше на соревнованиях выступать.

– Расскажите, пожалуйста, какие планы на турнир в Казахстане?

– Планы грандиозные, постараюсь сделать все максимально хорошо, насколько это получится, как выйдет, конечно, неизвестно, но я со своей стороны постараюсь на максимум.

– Выбрали уже баню там?

– Я думаю, на месте разберемся.

– Илья Малинин во время стрима похвалил вас и отметил ваш прогресс, похвалил вас. Приятно получать похвалу от фигуриста подобного уровня?

– Да, это было очень приятно, наверное, ничего лучше нету, чем получить похвалу от бога четверных Ильи Малинина. Это и вдохновляет, и просто поднимает настроение. Так что спасибо ему большое за такие теплые слова.

– Если бы была возможность поставить программу, вот какую-то песню из 90-х, какую бы вы хотели?

– Еще спрашиваете! Рамштайн, конечно!

– Как относитесь к большому количеству забавных видео и в целом огромного количества фанатов у вас в интернете?

– Здорово, что фигурное катание в целом, и я, в частности, и мои друзья, например, Влад Дикиджи, вызывают интерес у публики, подвигают их на творчество, поднимают настроение, что-то веселое создавать, это классно.

Фигурист Гуменник признался, что мечтает попасть на Олимпиаду-2030 Фото: Даниил ОПАРИН.

– В прошлом году у вас была банановая стратегия? А какая в этом?

– Я думаю, не стоит отходить от стратегии, работающей. Поэтому я остаюсь верен банану, и даже сегодня у нас в раздевалке была большая куча бананов, которую я планомерно уничтожал.

– Какие планы?

– Вот собираюсь выступить в Казахстане на челленджере, дальше этапы Гран-при России. Ну и самый важный старт в этом сезоне, наверное, чемпионат России. В любом сезоне это самый важный. Как минимум, нужно попадать в сборную России, лучше еще в призовые места попасть. Ну и план максимум, он, конечно, сложно достижим ввиду огромной конкуренции в нашей сборной, это занять первое место, чтобы попробовать еще поехать на Европу, на мир, так что это, конечно, очень грандиозная цель, но я ее могу себе поставить, чтобы к ней хотя бы стремиться. Конечно, хотел бы на Олимпиаду. А кто бы не хотел?! Поэтому продолжаю заниматься фигурным катанием, чтобы к 30-му году тоже не упустить шанс и попробовать свои силы.

– Говорили про популярность в сети. Девушки пишут?

– Конечно, пишут и девушки, и парни, но у меня, к сожалению, сейчас нет времени отвечать…

– Именно познакомиться девушки пишут?

– Как я говорю, я не проверяю, чего они хотят. Я думаю, нет.

– Какие у вас любимые группы, помимо Рамштайна?

– Кроме Рамштайна, у меня постоянно очень бурно меняются жанры, группы, любимые. Ну, последнее, что я слушал, Cannibal Corpse, Hatebreed и Monopark.

– Учитывая, что сейчас пятница, вечер, несмотря на то, что у вас сезон, как вы отдыхаете?

– Стараюсь восстановить свои силы, свои ресурсы, чтобы в следующую неделю войти бодро. В субботу у меня еще будет пара. Поэтому сейчас я сразу на самолет и поспать. А так в целом могу пойти в ту же баню, поиграть в бильярд, на массаж, сделать какие-то домашние работы, лабораторные. Отвлечься от фигурного катания.

– Как учеба проходит?

– Пока довольно легко, магистратура начинается, так постепенно, сейчас надо будет выбрать себе магистерскую работу. Вот я этим занимаюсь.

– А есть уже идеи, на какую тему ты вообще хочешь?

– Да, думаю, так как у меня была довольно старая идея. Ну, не сказать, что мечта, скорее идея подцепить немножко медицины. К тому же, я сдавал химию, биологию. Я думаю, скомпоновать вместе IT и медицину в этой работе.

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