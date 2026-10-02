«Она достаточно смелая»: Буланова рассказала о знакомстве с невестой сына

Татьяна Буланова рассказала о подготовке сына к свадьбе и поделилась мечтой Фото: Олег ЗОЛОТО.

Певица Татьяна Буланова в разговоре с корреспондентом KP.RU на ледовом шоу Евгении Медведевой «Дискотека 90-х на льду» на «ЦСКА Арене» рассказала о своей мечте и подготовке старшего сына к свадьбе.

По словам артистки, она хотела бы приобрести квартиру в небоскребе, на высоком этаже. А вот жизнь в загородном доме ее совсем не прельщает.

«Я не любитель загородов. У меня мечта жить на каком-нибудь там 35-м этаже или там 28-м, не знаю, там 37-м, 41-м. Мне очень нравится вид на город», — поделилась Буланова.

Она также рассказала о сыновьях: младший Никита еще учится, а старший Александр готовится к свадьбе. Дату торжества певица раскрывать не стала, но подтвердила, что оно пройдет в Петербурге.

«С невесткой отношения складываются замечательно, она очень хорошая девочка. При знакомстве не боялась, она достаточно смелая. Мы прекрасно ладим», — отметила Буланова.

Ранее Татьяна Буланова уже признавалась в прохладном отношении к загородной жизни. По ее словам, даже спать в тишине на даче она не может, при этом в детстве все каникулы она проводила за городом.