Аделина Сотникова Фото: Даниил ОПАРИН.

2 октября на ЦСКА Арене двукратная чемпионка мира Евгения Медведева устроила настоящую «Дискотеку 90-х на льду». Гостей радовали Татьяна Буланова, Петр Гуменник, Елизавета Туктамышева, Александра Трусова, Аделина Сотникова и многие другие. Рассказываем, как прошла необычная дискотека на льду и о чем говорили певцы и фигуристы за кулисами.

Главная героиня вечера Евгения Медведева рассказала KP.RU, как прошла ее свадьба с танцором Ильдаром Гайнутдиновым, который, кстати, тоже выступал на сцене в этот вечер.

Евгения Медведева Фото: Даниил ОПАРИН.

«Прошло все как в мечте. Мы выбрали самых лучших организаторов, которые избавили нас от всех хлопот. Для нас самым страшным сценарием было то, что нам придется распыляться на кого-то, кроме друг друга. Боялись не запомнить друг друга в этот день. Но с нас сняли обязанность развлекать кого-то, потому что было много приглашенных артистов, которые создавали классную атмосферу. Мы были друг с другом и замечательно провели время», — рассказала Медведева, добавив, что полностью окупить ее не удалось, но тем не менее подаренных денег хватило на компенсацию внушительной части расходов.

Ильдар Гайнутдинов Фото: Даниил ОПАРИН.

Шоу началось с небольшого фильма об истории Жени: от первого выхода на лед до нынешних дней. После вышли огромные мужчины в черных костюмах, это оказался фейс-контроль для фигуристов в ярких нарядах из 90-х, которые пытались попасть на вечеринку. Следом на льду показала высший пилотаж сама Евгения Медведева, а на сцене появилась Оксана Почепа, она же Акула, и исполнила свои хиты, «Кислотный DJ» и «Такая любовь».

Евгения Медведева Фото: Даниил ОПАРИН.

В разговоре с KP.RU певица призналась, что свою двухлетнюю дочь потихоньку знакомит с играми 90-х, а заодно готовится к пополнению. «Вчера вот буквально мы ей купили Тетрис. Пока это первое появление 90-х в ее жизни. Мы еще маленькие, нам еще двух лет нет. Кстати говоря, она не заинтересовалась Барби, моя девочка! Меня тоже куклы не интересовали вообще, от слова совсем. Мультики, кстати, включаем только советские. Папа нам не оставляет шансов. Папа у нас композитор в кино, и он в этой индустрии очень хорошо разбирается. Человек с четырьмя высшими образованиями, который играет на всех инструментах мира. Мне спорить там даже без вариантов. Ну и наша нянечка, которая одновременно наша крестная, она с педагогическим образованием, поэтому они очень хорошо разбираются в этом. Я даже не лезу. Но нам, кстати, нужна и вторая, и третья няня. Потому что мы не собираемся на одном ребенке останавливаться. И второй, и третий. Нужно заранее быть готовыми!» — заявила Оксана.

Оксана Почепа Фото: Даниил ОПАРИН.

Следующими гостями стала группа «Вирус» и их легендарная песня «Ну где же ручки…», под которую катались Елизавета Худайбердиева и Егор Базин. Первая в истории России олимпийская чемпионка в одиночном женском фигурном катании Аделина Сотникова выступила в ярком розовом платье и фиолетовой накидке под песню «Каренина» группы «Вирус».

Елизавета Худайбердиева и Егор Базин Фото: Даниил ОПАРИН.

Аделина Сотникова Фото: Даниил ОПАРИН.

Макар Игнатов, который недавно перекрасился в блондина, вышел в черно-бело-фиолетовом наряде и радовал публику акселями и тулупами под «Ты меня не ищи». Позже под хит «Попрошу тебя» в кислотных разноцветных леопардовых нарядах вышли Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева, Аделина Сотникова, Виктория Синицина и Елизавета Худайбердиева.

Макар Игнатов Фото: Даниил ОПАРИН.

Дмитрий Алиев Фото: Даниил ОПАРИН.

После антракта появился один из хедлайнеров вечера, Татьяна Буланова в ярко-оранжевом платье. Под один из главных хитов «Не плачь» на льду выступали олимпийские чемпионы Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин. Конечно же, внимание было приковано и к новой подтанцовке Булановой, которая пришла на смену «энергосберегающей» после того, как те стали мемом в соцсетях.

В разговоре с журналистами заслуженная артистка России вспомнила недавний слух, который кто-то о ней распускает в интернете.

«Я читала про себя историю, как будто бы меня там заблокировали, и кто-то захотел мне насолить и скинул бесшумно 10 тысяч тонн щебенки. Мне очень вот эта фраза понравилась «бесшумно 10 тысяч тонн…» Это неправда. Я живу в городе, на седьмом этаже», — заявила Буланова.

Татьяна Буланова Фото: Даниил ОПАРИН.

Во время выхода на лед Александры Трусовой, которая в прошлом году родила сына Михаила от своего коллеги Макара Игнатова, зал визжал и долго аплодировал. Фигуристка показала, как ей удалось прийти в форму, и даже сделала верхние поддержки с партнером по шоу под хит Булановой «Мой ненаглядный».

Александра Трусова Фото: Даниил ОПАРИН.

Едва ли не главной звездой вечера стал действующий чемпион России по фигурному катанию Петр Гуменник, который исполнил свою короткую программу. Он объяснил, что принял это решение вместе с тренером, поскольку сейчас идет соревновательный сезон и нет времени, чтобы подготовить отдельный номер для шоу.

Заодно Гуменник рассказал о своих планах: «Вот собираюсь выступить в Казахстане на челленджере, дальше этапы Гран-при России. Ну и самый важный старт в этом сезоне, наверное, чемпионат России. В любом сезоне это самый важный. Как минимум, нужно попадать в сборную России, лучше еще в призовые места попасть. Ну и план максимум, он, конечно, сложно достижим ввиду огромной конкуренции в нашей сборной, это занять первое место, чтобы попробовать еще поехать на Европу, на мир, так что это, конечно, очень грандиозная цель, но я ее могу себе поставить, чтобы к ней хотя бы стремиться. Конечно, хотел бы на Олимпиаду. А кто бы не хотел?! Поэтому продолжаю заниматься фигурным катанием, чтобы к 30-му году тоже не упустить шанс и попробовать свои силы».

Петр Гуменник Фото: Даниил ОПАРИН.

Также Гуменник ответил на вопрос KP.RU, как проходит его учеба. «Пока довольно легко, магистратура начинается, так постепенно, сейчас надо будет выбрать себе магистерскую работу. Так как у меня была довольно старая идея. Ну, не сказать, что мечта, скорее идея подцепить немножко медицины. К тому же, я сдавал химию, биологию. Я думаю, скомпоновать вместе IT и медицину в этой работе», — сказал Петр.

Среди выступающих также был олимпийский чемпион Алексей Ягудин, который пожаловался на здоровье и внезапно проговорился о пополнении в семье Медведевой. «С Женей дружим много-много лет, с семьями можно так сказать, теперь у нее уже и прям полноценная семья. Ждем пополнения, когда будет, тогда будет», — сказал Алексей.

Также на сцену исполнить свои хиты вышли Дмитрий Маликов, «Стрелки» и «Блестящие», а на льду тем временем выступали Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Аделина Сотникова, Татьяна Волосожар и Максим Траньков.