Новейшее оружие и опыт, какого нет ни у кого: Какие сигналы послала Россия миру на учениях "Центр-2026" - разбор военкора Коца

Владимир Путин на учениях "Центр-2026" Фото: Минобороны РФ.

Учения «Центр-2026» плановые. Их готовили задолго до нынешних разговоров о вызовах у наших границ. Но когда на Чебаркульский полигон под Челябинском приезжает Верховный главнокомандующий, проверка штабов превращается ещё и в сигнал. Адресаты считывают его без перевода.

Масштаб: свыше 47 тысяч военнослужащих, 2 тысячи единиц вооружения и техники, 90 самолётов и вертолётов, 77 кораблей и судов. Солидно. Но большие манёвры Россия проводила и раньше. Отличие в начинке.

Ещё недавно основу такого показа составили бы танковые клинья и и ряды артиллерийских стволов. Теперь на полигоне работали беспилотники Supercam S350, лёгкие управляемые ракеты ЛМУР, безэкипажные танки, наземные роботы «Богомол», «Импульс», «Депеша» и «Курьер», инженерные дроны «Воган-15», рои FPV. Лазерный комплекс «Заря» поражал цели на дальности до 6 километров.

Учения "Центр-2026" Фото: Минобороны РФ.

Путин сформулировал задачу коротко: «Участники учения на практике применяют новое вооружение, технику, и при этом все задачи решаются с учётом опыта проведения специальной военной операции».

Главное здесь — опыт. Почти всё, что показали в Челябинской области, родилось на фронте. Сначала кустарно, потом малыми сериями, теперь — строчкой в замысле учения стратегического уровня. Этот путь и есть модернизация, которую не увидишь на параде.

Без иллюзий. На полигоне нет вражеского РЭБ, дронов-охотников и осенней грязи по колено. Настоящий экзамен для роботов и лазеров — передовая и цифры серийных поставок. Но новинки встроили в общую систему управления войсками, а не держат на выставочном стенде. Это уже результат.

Вторая линия — иностранцы. На заключительном этапе рядом с нашими работали контингенты Беларуси, Китая, Киргизии и Пакистана, оперативные группы Казахстана и Конго, коллективные силы ОДКБ — параллельно шло учение организации «Взаимодействие-2026». Наблюдатели приехали из 51 страны.

Учения "Центр-2026" Фото: Минобороны РФ.

Не из вежливости. Такого опыта высокотехнологичной войны сегодня нет почти ни у кого, и военные понимают это лучше политиков. Путин на встрече с иностранными атташе сказал прямо: «Профессионалам важны новые знания, особенно основанные на реальных боевых действиях. А когда военные общаются, укрепляется доверие между военными людьми, между государствами».

Об изоляции, которую сулил России Запад, спорить уже неинтересно. 51 страна прислала людей посмотреть, как воюет «изолированная» армия.

Лучшее сдерживание — когда потенциальный противник видит, что армия учится быстрее, чем он успевает делать выводы.

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