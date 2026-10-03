Киев стоит в многокилометровых пробках из-за ударов по мостам Фото: REUTERS.

Помнится, в конце мая МИД России предупредил иностранных дипломатов, что пребывание посольств в столице Украины становится опасным и порекомендовал им выбрать себе какую-то другую локацию для дальнейшей работы. Тогда дипломатические представители показушно проигнорировали это предупреждение. Но, как оказалось, такими невосприимчивыми они были только к словам, а вот всего несколько ударов по мостам в украинской столице и транспортный коллапс в ней, наряду с массовым выездом жителей, вставших в гигантских пробках, сумели достучаться до их разумов гораздо эффективнее.

Эвакуация посольств из Киева

Как сообщили два иностранных дипломата журналистам британской газеты The Guardian , работающих в Киеве, западные страны разработали планы по переносу своих посольств из Киева в случае дальнейшего ухудшения ситуации с безопасностью в столице Украины. То есть, пока посольства остаются в Киеве, однако планы могут быть приведены в действие, если ситуация ухудшится.

- А ситуация, очевидно, быстро ухудшается, — грустно резюмировал один из них. По их словам, планы предусматривают эвакуацию в один из городов Западной Украины, а, возможно, и дальше, на территорию Польши.

В МИД Украины тут же отреагировали на сообщение западной прессы, и спикер ведомства Сибиги Георгий Тихий тут же прокомментировал их в том духе, что Киев не получал от иностранных посольств никаких сообщений о планах переезжать из столицы Украины.

- Я не знаю, откуда некоторые иностранные издания взяли эту информацию. На данный момент мы в МИД никаких подобных запросов или сообщений от иностранных дипмиссий о планах куда-либо переезжать не получали, - заявил Тихий в комментарии СМИ.

Киев стоит в многокилометровых пробках из-за ударов по мостам Фото: REUTERS.

Ситуация в Киеве

Почему звучат такие заявления, понятно. Эвакуация посольств из столицы выглядит явным диссонансом на фоне заявлений «просроченного» главаря бандеровского режима на Украине Владимира Зеленского, который не устает сообщать о новых «великих победах» ВСУ над российской армией, и сводят все эти заявления к нулю. А тут еще собственное население столицы рвануло из Киева так, что только пятки сверкали.

В Киеве количество предлагаемых в аренду квартир резко выросло, побив все рекорды, а на Западной Украине, в Тернополе, Ужгороде стоимость аренды резко выросла, причем, «свободных» квартир почти не осталось. И есть один немаловажный нюанс — чем ближе город или городок находится к границе Украины с сопредельным государством, тем дороже в нем стоит аренда квартира или дома.

У Зеленского прекрасно понимают серьезность ситуации, но держатся бодрячком, выводят на мосты мобильные огневые группы, организуют посты «малой ПВО», а сам «просроченный» заверил вчера, что по Киеву скоро «прилетать будет меньше». А вот городские власти украинской столицы настроены более серьезно и менее оптимистично. Из шести мостов украинской столицы с правого берега на левый без ограничений продолжает работать только один. Самый важный — Южный — перекрыт полностью, остальные четыре моста продолжают эксплуатироваться, но с ограничениями. В городе обсуждают различные варианты переправ с берега на берег — организацию паромных переправ, наведение понтонов. При этом, все прекрасно понимают, что полностью заменить ни один из этих мостов никакие варианты не смогут.

- Откровенно говоря, столица находится в очень драматической ситуации. И делать вид, что сейчас можно жить, конечно, жить как в мирное время, к сожалению, не получится, - заявил мэр Киева Виталий «златоуст» Кличко.

Между тем, удары по этой инфраструктуре Киева, наряду с другими целями, продолжаются. Ближе к вечеру дроны снова навестили Южный мост, а под нынешнее утро — Северный (бывший Московский). Похоже, иностранным посольствам от планов пора переходить к их реализации и собирать манатки.

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