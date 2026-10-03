Воздействовал на мысли и состоял из чистого золота: быль и байки о первом Спутнике

Конструктор ракетно-космической техники, один из создателей первого искусственного спутника земли "Спутник-1", инженер Олег Ивановский с макетом спутника. Фото: Валерий Христофоров/ТАСС.

69 лет назад человечество создало первое за всю свою историю искусственное небесное тело. Запуск Спутника, который состоялся 4 октября 1957 года – событие эпохальное. И, конечно, оно обросло легендами. Спутник якобы передавал загадочные коды, на нем стояли детали от автомобиля «Победа», а люди, следившие за его полетом, видели вовсе не его. Где правда? Разобраться в тех событиях KP.RU помогает академик Российской Академии космонавтики, историк космонавтики Александр Железняков.

ЧТО ВИДЕЛИ ЛЮДИ

Люди с нетерпением ждали ночи, поднимали глаза к небу, и созерцали рукотворную звезду. Насколько это потрясало, нам с вами уже не понять. Вот только что именно они видели?

Не сам Спутник, он был слишком мал, говорит Александр Железняков. Простым глазом наблюдалась вторая ступень ракеты-носителя Р7:

- Но в бинокль вы бы увидели две звезды. Рядом с яркой, которая ракета-носитель, двигалась более слабая, сам Спутник. Какое-то время они обращались вокруг Земли вместе. Затем разошлись, поскольку более объемная ступень сильнее тормозилась атмосферой Земли, и орбиты рассинхронизировались.

Академик Российской Академии космонавтики, историк космонавтики Александр Железняков. Фото: Alexandr Borisovich Zheleznyakov/wikimedia.org.

Часто пишут: поверхность Спутника (сплав алюминия и магния) полировали вручную до зеркального блеска как раз для того, чтобы он лучше отражал солнечный свет и дал бы яркую «звездочку». Но ведь не дал же. И на самом деле такая забота о корпусе «изделия» была продиктована иными причинами:

- Старались, чтобы Спутник был более гладким и не испытывал сильное сопротивление воздуха. Еще для красоты, для эстетики. И, может, в надежде, что он будет немного поярче и чуть заметнее, но это не главное, - говорит Александр Железняков.

Макет запущенного 4 октября 1957 года «Спутника-1». Фото: Science Museum/SPAC100103/Global Look Press.

О космической среде вообще мало что знали. Все сведения были у науки «кусочными», полученными из эпизодических запусков высотных ракет. А в космос вообще никто не забирался, об условиях там судили по косвенным данным и теоретическим расчетам. Сколько воздуха встретит Спутник? Сколько метеоритов?

Несмотря на тонкие стенки (2 мм), надеялись, что рой метеоритов Спутник отразит за счет круглой формы. То, что там каких-то ужасных «роев» просто нет, поняли уже после запуска. А вот торможение воздуха свою роль сыграло. Хотя Спутник в максимуме высоты уходил на 947 км, в минимуме приближался на 228 км. Ниже, чем МКС. Сопротивление воздуха там оказалось значительным. В итоге Спутник упал уже 4 января 1958 года.

ЧТО ЗА «УСЫ» НА ШАРИКЕ?

Каноническая форма, навечно воплощенная в монументах и картинах: шарик, а от него четыре уса. А вы знаете, что «усы» на самом деле были неравной длины? И вот почему.

Люди включали приемники и слышали «бип-бип». Сигнал менял частоту так, как и должен это делать из-за вращения вокруг Земли (эффект Доплера). Еще одно доказательство, что Советы не блефуют.

Первое космическое устройство в истории — "Спутник-1". Фото: ТАСС.

Разработчики старались, чтобы немудреную радиограмму услышал каждый. В те времена коротковолновое радио стояло в каждом доме. Передачи Спутника ловились прямо на бытовые устройства, не нужно было каких-то ухищрений! Сигнал был мощным, а частоты намеренно выбраны распространенными, гражданскими: 20 и 40 мегагерц. Сегодня эти цифры мало кому что скажут, но тогда каждый мужчина в доме знал, как крутить ручку настройки приемника.

Так вот, «усы» как раз и были антеннами. Одна пара «усов» обеспечивала передачу на 20 мегагерц, другая на сорок. И, в соответствии с законами физики, они были разной длины (одна пара 2,9 метра, другая 2,4 метра).

Конструкция «антенна сзади» странная: логично было бы расположить их крест-накрест, под прямым углом. Но инженеры думали, как изделие поместится под обтекатель ракеты, и выбрали именно такой дизайн, говорит Александр Железняков. На качество приема это никак не повлияло.

ТАЙНЫЕ ПОСЛАНИЯ

Много говорят о том, что простыми «бип-бип» дело не ограничивалось. Спутник якобы транслировал секретную информацию и даже… послания от инопланетян.

- Конечно, это просто легенда. Ничего транслировать, кроме собственного сигнала, Спутник не мог. У него не было ни камеры, ни датчиков, чтобы собирать и передавать информацию. Задача стояла – показать всему миру, что Спутник есть, он на орбите. Бонусом ученые получили сведения о прохождении радиосигнала через космическое пространство, но и только, - говорит Александр Железняков.

Первый в мире искусственный спутник был размером примерно с пляжный мяч, около 58 сантиметров в диаметре и весил менее 86 килограммов. Фото: NASA/ZUMAPRESS.com/Global Look Press.

Чтобы выдать мощный сигнал, нужна была мощная батарейка. На борту Спутника стоял блок примитивных по нашим меркам серебряно-цинковых аккумуляторов, и больше, по сути, там не стояло почти ничего, потому что «батарейка» весила 50 килограмм из общего веса изделия в 83,6 килограмма. Включая 10 килограмм чистого серебра!

Солнечные панели ставить не стали: во-первых, технология космических солнечных батарей была еще не готова, во-вторых, не было понимания, как все вообще пройдет.

- Предстояло доказать, что в космос в принципе можно запустить «кусок железа», а дальше уже стали думать, какие источники питания нужны, какие приборы, - говорит Александр Железняков.

ОН БЫЛ НЕ… ПЕРВЫМ?

Любимая тема конспирологов! У них и Гагарин – не первый в космосе человек. Но в том, что касается Спутника, как ни странно, часть правды есть.

Дело в том, что изначально в космос должно было полететь «изделие Д»: махина в полторы тонны, снабженная приборами и датчиками.

- Но изделие Д разрабатывала Академия наук СССР, и там постоянно срывались сроки. В итоге Королев решил, что такими темпами американцы успеют первыми, и принял решение поднять в космос что-то предельно простое. Спутник и назывался ПС, «простейший», никто не скрывал, что он незамысловат, - говорит Александр Железняков.

Изделие Д в итоге полетело тоже. Мы его знаем как третий советский спутник, запущенный 15 мая 1958 года.

Спутник-3 (изделие Д) на испытательном полигоне Капустин Яр. Фото:Mil.ru/wikimedia.org.

ЗАПЧАСТЬ ОТ АВТОМОБИЛЯ?

Есть устойчивая легенда: якобы в конструкции Спутника применили деталь от автомобиля ГАЗ М20 «Победа». Ни подтвердить, ни опровергнуть этот факт мы сегодня не можем, говорит Александр Железняков, но все могло быть:

- В то время на такие вещи смотрели проще.

Есть устойчивая легенда: якобы в конструкции Спутника применили деталь от автомобиля ГАЗ М20 «Победа». Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА.

И вот зачем она якобы понадобилась. Мы говорили, что конструкторы запускали изделие в неизвестность. Ничего не зная, например, о температурных режимах. Не перегреется ли Спутник на Солнце и не замерзнет ли в тени Земли?

Полый шар (сделанный из двух половинок и скрепленный болтами) был наполнен азотом под довольно высоким давлением (1,5 атмосферы). Азот и был терморегулятором. Во-первых, он изолировал аппаратуру от стенок. Во-вторых, забирал тепло у передатчика, направлял на внутренние стенки шара. Передатчик был ламповым устройством (а каким еще), питался напряжением 130 вольт (много по сегодняшним меркам) и здорово грелся.

Но азот не будет циркулировать в невесомости сам собой, подумали конструкторы. Его надо принудительно гонять. Для этой цели они якобы и поставили вентилятор обдува ветрового стекла «Победы». Он включался и выключался автоматически. Впрочем, автоматика была совсем простой. На бору стояли термодатчики, такие, как в сегодняшних простых кухонных плитках (в навороченных они намного сложнее). Именно они включали вентилятор, когда пространство внутри прогревалось выше 30 градусов, и выключали, когда температура падала до 23 градусов.

Все работало отлично, и неожиданно помог отполированный до блеска корпус. Он хорошо отражал солнечные лучи, и перегрева не случилось.

ВСЕ ЛИ ПРОШЛО ГЛАДКО?

Не все, говорит Александр Железняков:

- Огрехи были и с работой первой ступени, и при функционировании радиотехнических устройств. С этим разбирались, чтобы не допустить такого в будущем.

Но в целом ни разборок, ни нагоняев не было:

- Это был грандиозный успех, эйфория, и победа: не время для наказаний, - резюмирует Александр Железняков.

Техник завершает последние приготовления к запуску «Спутника-1», первого искусственного спутника человечества. Фото: Asif A. Siddiqi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press.

КСТАТИ

Самые курьезные факты о запуске Спутника

! В США бип-бип круглосуточно крутили по радио;

! Кликуши в Штатах заявляли, будто бип-бип – система наведения ядерных ракет;

! Газеты писали, что Спутник оборудован телепатическим устройством, которое читает мысли американцев;

! В Лос-Анджелесе нашли «раскаленный обломок Спутника», но полиция установила, что это был контейнер, который выпал из грузовика;

! Желтая пресса распустила «утку», будто Спутник своим сигналом сбил с курса военный истребитель;

! Согласно легенде, инженер забыл в ракете-носителе валенок, и он так и улетел вместе со Спутником;

! Судачили, будто Спутник сделан из цельного золота. Но Серебро на борту действительно было.

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