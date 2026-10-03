Нобелевская премия была учреждена в завещании шведского химика Альфреда Нобеля в 1895 году, а первые награды вручили 10 декабря 1901 года. Фото: AntonSAN/Shutterstock/Fotodom.

В понедельник, 5 октября стартует Нобелевская неделя. Первыми будут названы имена лауреатов Нобелевской премии по физиологии и медицине. В каком направлении сегодня развивается научный поиск? Кто из претендентов более всего достоин награды?

Кто получит Нобелевскую премию-2026 по физиологии и медицине

Мы попросили составить список вероятных кандидатов Станислава Отставнова, кандидата экономических наук, академического руководителя образовательной программы МФТИ «Прикладной анализ данных в медицинской сфере»".

1. Революционная терапия диабета и ожирения

Прогнозы дело неблагодарное, говорит Станислав Отставнов, но есть ряд признаков по которым можно строить предположения. Например, это значимые отраслевые премии или попадание в список Clarivate Citation Laureates-2026 (это прогноз по потенциальным нобелевским лауреатам на основании цитируемости их работ и экспертной оценки).

По мнению нашего эксперта, основным кандидатом видится исследование глюкагоноподобного пептида-1 (терапия, основанная на этих работах, произвела революцию в лечении диабета и ожирения - Ред) . Исследования GLP-1 позволили понять, как организм после приёма пищи усиливает выделение инсулина и регулирует обмен веществ и аппетит. В результате создан класс препаратов, применяемых сегодня при сахарном диабете 2 типа и ожирении. Здесь открытия уже перешли из фундаментальной области в реальную медицинскую практику.

Основным кандидатом видится исследование глюкагоноподобного пептида-1 (терапия, основанная на этих работах, произвела революцию в лечении диабета и ожирения). Фото: MillaF/Shutterstock/Fotodom.

Ключевыми кандидатами на получение Нобелевской премии-2026 по физиологии и медицине выглядят Дэниел Друкер, Йенс Юль Хольст и Светлана Мойсов. Проблема и, одновременно, интрига (лауреатов не может быть больше трех) состоит в том, что, если нобелевский комитет решит отметить не только исследования в области GLP-1, но и создание лекарственной терапии, сложно будет игнорировать Лотте Бьерре Кнудсен. Она внесла существенный вклад в трансформацию фундаментальных знаний в конкретные препараты. Менее вероятным, но, тем не менее, возможным участником коллектива нобелиатов является Джон Энг.

2. Переворот в понимании механизмов бодрствования

Сильным кандидатом на Нобелевку-2026 выглядит и открытие орексиновой системы (оно коренным образом изменило представление ученых о том, как мозг управляет состояниями сознания, и позволило разгадать природу некоторых тяжелых неврологических расстройств - Ред.) В 2026 году Масаси Янагисава и Эммануэль Миньо уже получили за эти исследования премию Альберта Ласкера за фундаментальные медицинские исследования. Это увеличивает их шансы.

Сильным кандидатом на Нобелевку-2026 выглядит и открытие орексиновой системы. Фото: Gorodenkoff/Shutterstock/Fotodom

3. “Оптическая биопсия” спасает зрение

“Этот вариант - оптическая когерентная томография - по иррациональным причинам мой персональный фаворит”, - говорит Станислав Оставнов. В этом случае лауреатами могут стать Джеймс Фудзимото, Дэвид Хуанг и Эрик Суонсон. Метод позволяет получать изображения микроструктуры тканей с помощью света, без хирургического вмешательства. Он получил неофициальное название «оптическая биопсия» и преобразовал современную офтальмологию: сегодня без неё трудно представить диагностику заболеваний сетчатки и зрительного нерва.

Без этого метода трудно представить диагностику заболеваний сетчатки и зрительного нерва. Фото: antoniodiaz/Shutterstock/Fotodom.

По логике получения глубинного изображения этот метод отчасти напоминает ультразвуковое, но использует инфракрасный свет (при этом разрешение у картинки выше, чем у УЗИ и МРТ - Ред). Особенность в том, что ОКТ – не фундаментальное открытие, а диагностическая технология. За это Нобеля дают не так охотно.

4. Как работает система «контроля качества» клетки

В обойме кандидатов - Питер Уолтер и Кадзутоси Мори, они выяснили, как работает молекулярный механизм, с помощью которого клетка «видит» появление бракованных белков и спасает себя. Во время награждения Питера и Кадзутоси премией Ласкера-2014, вручавший ее Майкл Браун (сам Нобелевский лауреат-1985) образно сравнивнил этот механизм с автомобильным конвейером Генри Форда. На линии Форда детали перемещаются от одного рабочего к другому. В конце находится инспектор, который проверяет качество продукции. Правильно собранные машины идут на продажу, бракованные - утилизируются.

Только у природы “инспектор” проверяет правильно ли свернуты белки, которые производит клетка. Под давлением стресса (нехватка глюкозы, изменение температуры, инфекции или мутации), белки начинают сворачиваться неправильно. Система контроля “качества”, которую открыли Уолтер и Мори, помогает клетке справляться с накоплением «неправильных» белков. Сбой в работе этой системы лежит в основе многих тяжелых заболеваний. Сегодня на основе открытия разрабатываются лекарства для борьбы с раком и деменцией.

Ученые выяснили, как работает молекулярный механизм, с помощью которого клетка «видит» появление бракованных белков и спасает себя. Фото: Max Acronym/Shutterstock/Fotodom.

5. Открытие, изменившее понимание биологии клетки

Еще одна сильная заявка: исследования в области биомолекулярных конденсатов - они изменили представление о внутренней организации клетки. На основе этого открытия разрабатываются новые классы лекарств. По словам нашего эксперта кандидатами на получение премии видятся Энтони Хайман, Клиффорд Брэнгуинн и Майкл Розен. Три года назад они стали лауреатами премии Breakthrough Prize 2023 за прорыв в области медицины. Однако значим также вклад Дирка Гёрлиха и Стивена Макнайта. Выбрать трех достойных из столь внушительного списка - эта задача будет непростой.

ВОПРОС - РЕБРОМ!

Светит ли Нобелевская премия по физиологии и медицине ученым из России?

По мнению Станислава Отставнова учёными «нобелевского уровня» в области физиологии и медицины являются Руслан Меджитов и Александр Варшавский. Оба выходцы из России, сейчас работают в американских университетах. Меджитов является одним из ключевых исследователей молекулярных механизмов врождённого иммунитета. Однако часть Нобелевской премии 2011 года уже была присуждена за открытия в области активации врождённого иммунитета Брюсу Бётлеру и Жюлю Хоффману.

Александр Варшавский внёс существенный вклад в изучение убиквитин-зависимой деградации белков (важно для понимания, как живые клетки управляют жизненным циклом и защищаются от болезней - Ред). В 2000 году он вместе с Аароном Чехановером и Аврамом Гершко получил премию Ласкера за эти исследования. Однако Нобелевская премия по химии 2004 года за открытие убиквитин-опосредованной деградации белков была присуждена Чехановеру, Гершко и Ирвину Роуз. Наш ученый в число лауреатов не попал.