В понедельник, 5 октября стартует Нобелевская неделя. Первыми будут названы имена лауреатов Нобелевской премии по физиологии и медицине. В каком направлении сегодня развивается научный поиск? Кто из претендентов более всего достоин награды?
Мы попросили составить список вероятных кандидатов Станислава Отставнова, кандидата экономических наук, академического руководителя образовательной программы МФТИ «Прикладной анализ данных в медицинской сфере»".
Прогнозы дело неблагодарное, говорит Станислав Отставнов, но есть ряд признаков по которым можно строить предположения. Например, это значимые отраслевые премии или попадание в список Clarivate Citation Laureates-2026 (это прогноз по потенциальным нобелевским лауреатам на основании цитируемости их работ и экспертной оценки).
По мнению нашего эксперта, основным кандидатом видится исследование глюкагоноподобного пептида-1 (терапия, основанная на этих работах, произвела революцию в лечении диабета и ожирения - Ред) . Исследования GLP-1 позволили понять, как организм после приёма пищи усиливает выделение инсулина и регулирует обмен веществ и аппетит. В результате создан класс препаратов, применяемых сегодня при сахарном диабете 2 типа и ожирении. Здесь открытия уже перешли из фундаментальной области в реальную медицинскую практику.
Ключевыми кандидатами на получение Нобелевской премии-2026 по физиологии и медицине выглядят Дэниел Друкер, Йенс Юль Хольст и Светлана Мойсов. Проблема и, одновременно, интрига (лауреатов не может быть больше трех) состоит в том, что, если нобелевский комитет решит отметить не только исследования в области GLP-1, но и создание лекарственной терапии, сложно будет игнорировать Лотте Бьерре Кнудсен. Она внесла существенный вклад в трансформацию фундаментальных знаний в конкретные препараты. Менее вероятным, но, тем не менее, возможным участником коллектива нобелиатов является Джон Энг.
Сильным кандидатом на Нобелевку-2026 выглядит и открытие орексиновой системы (оно коренным образом изменило представление ученых о том, как мозг управляет состояниями сознания, и позволило разгадать природу некоторых тяжелых неврологических расстройств - Ред.) В 2026 году Масаси Янагисава и Эммануэль Миньо уже получили за эти исследования премию Альберта Ласкера за фундаментальные медицинские исследования. Это увеличивает их шансы.
“Этот вариант - оптическая когерентная томография - по иррациональным причинам мой персональный фаворит”, - говорит Станислав Оставнов. В этом случае лауреатами могут стать Джеймс Фудзимото, Дэвид Хуанг и Эрик Суонсон. Метод позволяет получать изображения микроструктуры тканей с помощью света, без хирургического вмешательства. Он получил неофициальное название «оптическая биопсия» и преобразовал современную офтальмологию: сегодня без неё трудно представить диагностику заболеваний сетчатки и зрительного нерва.
По логике получения глубинного изображения этот метод отчасти напоминает ультразвуковое, но использует инфракрасный свет (при этом разрешение у картинки выше, чем у УЗИ и МРТ - Ред). Особенность в том, что ОКТ – не фундаментальное открытие, а диагностическая технология. За это Нобеля дают не так охотно.
В обойме кандидатов - Питер Уолтер и Кадзутоси Мори, они выяснили, как работает молекулярный механизм, с помощью которого клетка «видит» появление бракованных белков и спасает себя. Во время награждения Питера и Кадзутоси премией Ласкера-2014, вручавший ее Майкл Браун (сам Нобелевский лауреат-1985) образно сравнивнил этот механизм с автомобильным конвейером Генри Форда. На линии Форда детали перемещаются от одного рабочего к другому. В конце находится инспектор, который проверяет качество продукции. Правильно собранные машины идут на продажу, бракованные - утилизируются.
Только у природы “инспектор” проверяет правильно ли свернуты белки, которые производит клетка. Под давлением стресса (нехватка глюкозы, изменение температуры, инфекции или мутации), белки начинают сворачиваться неправильно. Система контроля “качества”, которую открыли Уолтер и Мори, помогает клетке справляться с накоплением «неправильных» белков. Сбой в работе этой системы лежит в основе многих тяжелых заболеваний. Сегодня на основе открытия разрабатываются лекарства для борьбы с раком и деменцией.
Еще одна сильная заявка: исследования в области биомолекулярных конденсатов - они изменили представление о внутренней организации клетки. На основе этого открытия разрабатываются новые классы лекарств. По словам нашего эксперта кандидатами на получение премии видятся Энтони Хайман, Клиффорд Брэнгуинн и Майкл Розен. Три года назад они стали лауреатами премии Breakthrough Prize 2023 за прорыв в области медицины. Однако значим также вклад Дирка Гёрлиха и Стивена Макнайта. Выбрать трех достойных из столь внушительного списка - эта задача будет непростой.
ВОПРОС - РЕБРОМ!
По мнению Станислава Отставнова учёными «нобелевского уровня» в области физиологии и медицины являются Руслан Меджитов и Александр Варшавский. Оба выходцы из России, сейчас работают в американских университетах. Меджитов является одним из ключевых исследователей молекулярных механизмов врождённого иммунитета. Однако часть Нобелевской премии 2011 года уже была присуждена за открытия в области активации врождённого иммунитета Брюсу Бётлеру и Жюлю Хоффману.
Александр Варшавский внёс существенный вклад в изучение убиквитин-зависимой деградации белков (важно для понимания, как живые клетки управляют жизненным циклом и защищаются от болезней - Ред). В 2000 году он вместе с Аароном Чехановером и Аврамом Гершко получил премию Ласкера за эти исследования. Однако Нобелевская премия по химии 2004 года за открытие убиквитин-опосредованной деградации белков была присуждена Чехановеру, Гершко и Ирвину Роуз. Наш ученый в число лауреатов не попал.