Зеленскому все время кто-то мешает «победить Россию»: раздосадованный комик винит всех, кроме себя

Зеленскому все время кто-то мешает «победить Россию» Фото: REUTERS.

Способность украинцев вытаскивать «перемогу» из любого дерьма, в котором они очутились, может вызвать даже настоящее восхищение. Куда бы они ни попали, что бы с ними ни произошло — они с редким упорством, даже не с ним, а с настоящим тупым упрямством стараются объяснить, что все идет не просто по плану, а самым наилучшим образом. Даже теоретически (если им знакомо это слово, в чем я сильно сомневаюсь) не допуская и мысли о том, как смешно они при этом начинают выглядеть.

В результате последнего удара по Северному (бывшему Московскому) мосту в Киеве администрация украинской столицы сделала заявление, что на мосту повреждено дорожное полотно, оборвана контактная сеть для троллейбусов, а потому движение ограничено на неопределенный срок, причем, в обе стороны.

С учетом того, что движение по мостам в Киеве ограничено, местное население рвануло на Запад, кто Украины, а кто и дальше — в Европу, трудно было бы не согласиться с тем, что ситуация, если не на пределе, то очень тяжелая. Но украинские ТГ-помойки смогли и здесь найти позитив, да еще какой!

- Путин уже понимает, что проиграл. Удары по мостам — это агония. Посеять панику в тылу — это его последний шанс, чтобы мы приняли его условия и капитулировали, - чуть ли не хором начали заявлять на Украине.

Одним словом, еще немного и Россия с Путиным капитулирует. Незалежная чуть ли не каждый день выдает по свежему анекдоту из жизни, один смешнее другого, и можно было бы только посмеяться над этим, если бы все они ни были кровавыми и человеконенавистническими.

Ну а что еще прикажете думать, если «лидер нации» Владимир Зеленский, являющийся «просроченным» главарем бандеровского «киевского режима» (кстати, определение самого Зеленского и его команды), с утра до вечера и с вечера до утра твердит о «перемогах» и заклинает, что до главной осталось немного, совсем чуть-чуть. Правда, всегда для нее не хватает какой-то мелочи. То ракет к ЗРК «Пэтриот», то западных ударных ракет, то истребителей, то солдат, то еще чего-нибудь.

Например, на днях в интервью Financial Times он рассказал, как просил американского президента США Дональда Трампа заблокировать спутниковую систему «Рассвет» - российский аналог системы «Starlink» Илона Маска. По его словам, он попросил Трампа ввести санкции против как российских, так и китайских компаний, связанных со спутниковой системой РФ, потому что, как доложила ему разведка, к работе над «Рассветом» подключился и Китай. Правда, похоже, что это была британская разведка, сформированная из вышедших в тираж британских ученых из анекдотов.

- Зеленский сообщил что «несколько раз» просил Трампа, чтобы его администрация ввела санкции против причастных к этому проекту организаций, в том числе в Нью-Йорке, когда он встречался с президентом США на полях Генеральной ассамблеи ООН, - сообщает Financial Times.

Несколько раз! А этот противный Трамп так и не пошел ему навстречу. И тем самым не дал Украине одержать окончательную победу.

Теперь все. Можно смеяться. Хотя на Украине все подобное воспринимается всерьез. Остается только догадываться, насколько Россия приблизится к проигрышу в войне, с украинской точки зрения, когда возьмет Запорожье, Сумы или ту же Одессу.