Боевые роботы, новейшие лазеры против дронов и "Изделие 347": Россия впервые показала уникальное оружие

Командно-штабные учения «Центр-2026»на полигоне Чебаркульский. Фото: Александр Щербак/ТАСС.

На учениях «Центр-2026» Минобороны продемонстрировало немало новинок. Учитывая специфику поля боя XXI века, на особое внимание уделили беспилотникам, роботам, ПВО ближней зоны и высокоточным средствам поражения.

Военкор KP.RU Александр Коц перечислил главные премьеры военных учений «Центр-2026»:

Изделие 347

Под этим шифром скрывается новый российский наземный ракетный комплекс, впервые представленный на учениях «Центр». Он вооружен легкой многоцелевой управляемой ракетой ЛМУР с дальностью до 20 километров. Такие ранее применялись только в авиационном варианте и, по отзывам летчиков, залетали буквально «в форточку». Осколочно-фугасной бовой части массой 25 килограмм при точном попадании достаточно для уничтожения важной цели. А колесное шасси на базе армейского грузовика позволяет быстро поменять позицию после стрельбы.

Во время учений ракетный комплекс использовали против позиций артиллерии условного противника, выявленных средствами воздушной разведки.

Малая ПВО

В ходе учений активно использовались всевозможные «дронобойки».Так на полигоне Чебаркульский для обороны от БПЛА задействовали зенитно-артиллерийские системы «Цитадель», ЗАК-57-МСК, модернизированные установки С-60М, зенитно-пулеметные комплексы «Анклав» и робототехнические установки «Калитка-КА» с программным управлением.

Для уничтожения средних и тяжелых дронов на дальности до шести километров впервые успешно испытали боевой лазерный комплекс «Заря». Ранее упоминаний о нем в открытых источниках не было.

НРТК

Важную роль в сценарии маневров сыграли наземные робототехнические комплексы «Импульс-М», «Богомол», «Депеша», «Курьер», «Челнок». Роботы использовались для решения широкого круга задач - от постановки минных заграждений и подавления условного противника пулеметным огнем до разминирования и доставки грузов.

НРТК «Импульс-М». Фото: Александр Щербак/ТАСС.

На учениях дебютировал «Штурм» - дистанционно управляемый танк на базе Т-72. Машина получила усиленную защиту, бульдозерный отвал и укороченную 125-мм пушку Д-414 для работы в городской застройке.