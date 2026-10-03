"Когда вы выигрываете - не время для переговоров. России надо идти вперед": Чарльз Баусман оценил ситуацию на СВО

Известный американский журналист и издатель Чарльз Баусман Фото: Иван МАКЕЕВ.

В пятницу, 2 октября, на Радио «Комсомольская правда» вышла очередная программа «Русский дозор Бута и Гамова».

На этот раз к нам в гости приходил Чарльз Баусман.

С конца 1980-х он несколько лет жил в России, был продюсером в московском бюро NBC News, а затем - в инвестиционных компаниях, специализировался на агробизнесе.

С 1994-го с перерывами также работал в Москве в сфере журналистики и бизнеса. (Подробная биография - в предыдущей публикации. Там же мы разместили и пару примечательных фрагментов передачи)

А сейчас - продолжение…

Виктор Бут, Чарльз Баусман и Александр Гамов в студии Радио «Комсомольская правда» Фото: Иван МАКЕЕВ.

Александр Гамов, политобозреватель Радио «КП», журналист Кремлевского пула:

- …Я иногда знакомлю слушателей и читателей нашего «Русского дозора» с «кремлевской кухней». В том числе - с брифингами пресс-секретаря Президента России. Так будет и на этот раз… Вот о чем я спросил у Дмитрия Пескова в четверг, 1 октября:

- …Дмитрий Сергеевич, господин Рютте получил предупреждение Российской Федерации о защите калининградского региона. Об этом он сообщил вчера вечером. И еще - в речи на военно-космической конференции в Брюсселе призвал государства Прибалтики «не беспокоиться». Генсек НАТО считает, что европейским странам вполне безопасно продолжать оказывать поддержку Украине. Он отметил, что государствам «необходимо и дальше инвестировать в вооружения для армии Украины». Что вообще НАТО – это оборонный альянс. Создается такое впечатление, что ему неправильно перевели наши предупреждения, довольно резкие и четкие.

(Другие вопросы политобозревателя «КП» и ответы Дмитрия Пескова)

А. Гамов (обращаясь к участникам передачи):

- Почему господин Рютте, генсек НАТО, несмотря на то, что получил такие предупреждения, письмо о защите Калининградского региона… Говорит, что все хорошо, все спокойно - не волнуйтесь, ничего не будет? На что он надеется? Ему и правда, что ли, неправильно переводят…

Ч. Баусман:

- У меня такое мнение, что Россия недооценивает, насколько агрессивны элиты и в Америке, и в Европе, их мышление, что они хотят.

Очень часто я слышу от русских высокий лиц, что если бы европейцы были хорошие, не были такими агрессивными, мы могли бы договориться с американцами. Но очевидно, что в Америке тоже очень сильная фракция, которая нацелена на войну с Россией. Они действительно этого хотят и стараются изо всех сил.

Поэтому они начали эту войну с Украины. Они и до этого готовились к этой войне.

Надо более открыто, мне кажется, об этом говорить. Мне кажется, что в России иногда заблуждается: давайте не будем их называть жесткими словами, это все люди, с которыми надо будет разговаривать и о чем-то там договариваться.

А они ведут себя очень дерзко и очень агрессивно…

Чарльз Баусман Фото: Иван МАКЕЕВ.

В. Бут, депутат Госдумы:

- Чарльз абсолютно прав.

… А сейчас в США фактически топливный кризис уже разгорается. Да, еще топливо есть, но оно стоит безумных денег, по американским стандартам.

Не забываем о том, что в Америке, если у вас нет своей машины, вы фактически заблокированы. Вы не сможете ни на работу приехать, ни съездить за покупками, потому что общественный транспорт очень не развит.

И поэтому это большой кризис в Америке. Такой же, даже более сильный кризис с топливом и во Франции, и в Германии, и в Англии. Они добились того, чего хотели.

Смысл всех действий всей западной элиты только в одном - они всегда существовали за счет грабежа. Вначале грабили Индию, потом стали грабить ту же Вирджинию, когда колонии в Штатах появились.

Затем произошло разделение, революционная война. Но элиты остались одни и те же.

Семьи - что в Англии, что в Америке всегда тесно связаны. И сейчас Трамп, с одной стороны, воюет якобы с этим кланом глобалистов, но на самом-то деле он часть этого клана. Нельзя его отделить.

И Чарльз абсолютно прав… Они уже исчерпали свою модель экономического развития. Запад уже не может дать миру ни новых прорывных технологий, потому что они сами своими руками вынесли все производство, вынесли и полностью разрушили систему образования.

И теперь - в таком кризисе, для них единственный выход – это устроить войну, захватить новые ресурсы. И для них Россия, конечно, сейчас самый сладкий кусок.

Виктор Бут Фото: Иван МАКЕЕВ.

А. Гамов:

- Я не могу пройти мимо еще одного события. Был еще на днях форум объединенных культур в Петербурге, где Путин сказал: «Мы еще подумаем по поводу возобновления переговоров».

Дело в том, что Зеленский просит энергетическое и черноморское перемирие… Эксперты связывают это с коллапсом зернового и металлургического экспорта, с ударами под дата-центрам и инфраструктуре.

Чарльз, вы в курсе, что происходит сейчас. Как бы вы оценили действия российских Вооруженных сил, прежде всего, и позицию Киева? Почему они вдруг закричали, заверещали, завопили по поводу перемирия?

Ч. Баусман:

- Есть такая лестница эскалации. Киев просто выполняет инструкции, а НАТО их эскалировал. Сейчас Россия дает ответ, доминирует, наносит гораздо больший экономический и военный вред ситуации в Киеве, чем Киев мог бы нанести России.

И поэтому они сейчас кричат: пожалуйста, давайте не будем!

Это успех и победа для России. Когда вы выигрываете в войне, это не время для переговоров. Переговоры – это когда ничья. А пока инициатива на стороне России, она должна идти вперед, мне кажется…

(Продолжение следует.)