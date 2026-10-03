Смит Маччхар, гражданин Индии и пилот авиакомпании Flydubai, стал настоящим героем на родине. Фото: Jamal Awad/dpa/Global Look Press/REUTERS

После появления в соцсетях скептического комментария пилота Алексея Кочемасова насчет способности израильского сантехника вывести из пике самолет Боинг-737 рейса FlyDubai мы собрали комментарии профессиональных пилотов и специалистов по авиатехнике по поводу того, что развернуло события спасительным для самолета и пассажиров образом.

Кто на самом деле посадил самолет Flydubai: Факты

Вот факты, которые KP.RU подтвердили профессионалы - даем главные тезисы.

- Судя по видео, после нападения на капитана со стороны второго пилота самолет и вправду стал резко терять высоту. Технически при управлении самолетом Boeing 737 существует возможность настроить автопилот на довольно резкое пике и, похоже, злоумышленник сделал именно это.

- Вывести самолет из пике, резко потянув на себя штурвал, вполне мог и непрофессионал. Так что действия вбежавшего в кабину сантехника из городка Нес-Циона Янива Хаюна вполне можно назвать правильными на тот момент. Но скорее всего он получил инструкции от раненого, но не потерявшего сознание капитана воздушного судна – индийца Смита Маччхара.

- О том, что капитан был в сознании, говорит тот факт, что он сумел разблокировать дверь кабины экипажа. Для этого не нужно подходить к двери – есть специальная кнопка рядом с сиденьем капитана.

- Тем не менее грамотно выровнять вышедший из пике самолет и тем более вывести его на вынужденную посадку в Саудовской Аравии могли только профессионалы. Эту задачу и выполнил находившийся в салоне запасной экипаж, очевидно, призванный сменить утомленных рейсом пилотов по прилете в Тель-Авив.

- Экипажу и пассажирам повезло, что при резком выходе из пике пострадал (и то не фатально) лишь руль самолета. Теоретически перегрузка могла привести даже к разрушению фюзеляжа самолета.

Пассажиры рейса FlyDubai Фото: REUTERS.

Роль сантехника преувеличили

И все же – где сработала автоматика, а где людей спас человеческий фактор: героизм капитана и инстинктивно правильное действие пассажира?

Александр Синюгин, военный летчик, пилотировавший самолеты и вертолеты, поделился с KP.RU своим мнением:

- Можно сказать точно, что «медийная» версия этой истории несколько преувеличивает в ней роль сантехника. Ни один непрофессионал, даже если он внимательнейшим образом смотрел сериал Air Crash Investigation, не обладает навыками для управления самолетом в экстремальных условиях. Я уже не говорю о посадке самолета, которая по определению – сложный маневр. Но на таком современном лайнере, как Boening 737, конечно, есть автоматика, которая спасает машину от катастрофы при явно неразумных действиях экипажа. Даже при заходе на посадку пилот, как правило, лишь не мешает автопилоту правильно «зайти» на аэродром.

Возможно, злоумышленник-смертник, нанесший удары капитану, дал самоубийственные команды. Возможно, первое действие овладевшего штурвалом пассажира было верным. Но и в таких случаях автоматика, если абсурдные команды не повторяются, начинает «поправлять» пилота. Если он и ввел самолет в пике, автопилот сам скорее всего начал приводить полет в норму, выправляя то, что мы называем «углом атаки», в безопасное положение. Это такая «защита от дурака», если хотите.