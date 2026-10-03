Президент России Владимир Путин снова поставил Европу перед выбором Фото: REUTERS.

Европа и, в целом, Запад снова наступают на грабли, совершая ту же самую ошибку, что и несколько лет назад. Они почему-то уверены, что Россия не осмелится на ответ, что бы они ни предпринимали. Вспомним, начиная с 2014 года Россия неоднократно предупреждала Запад, что его курс ведет к конфликту. Москва предпринимала все возможные усилия, чтобы избежать его, но желание жить в мире воспринималось проявлением силы, а стремление к добрососедским отношением Запад диагностировал как проявление некоего бессилия.

Своего пика такая позиция достигла в период с начала 2021 по январь 2022-го. Президент России Владимир Путин предпринял тогда гигантские усилия, чтобы удержать ситуацию от скатывания в вооруженный конфликт. Можно вспомнить и переговоры с Байденом, на которых Путин повторно выставил требования по реализации Минских соглашений, и озвученные в декабре 2021 года Кремлем предложения по новой системе безопасности в Европе, в том числе, о нерасширении НАТО, и многое другое. Но Европа все эти инициативы проигнорировала, а Украина, находясь под воздействием заверений бывшего комика, ставшего президентом, что Россия не посмеет начать военную операцию против Киева, а если посмеет, то будет разгромлена вооруженной Западом украинской армией и развалится под гнетом введенных Западом санкций, причем максимально быстро, не просто игнорировала требования России, а и провоцировала начало этого самого конфликта. Чего стоят хотя бы озвученные незадолго до начала СВО заявления Зеленского о необходимости для Украины получить ядерное оружие. Вне всякого сомнения, эти слова тогдашнего президента Незалежной стали одним из спусковых крючков. Плюс к тому — начало создания военных баз для военнослужащих стран НАТО на территории Украины, в частности, в окрестностях Николаева для британского спецназа из состава SAS, где сейчас базируются инструкторы по эксплуатации безэкипажных катеров. Конечно же, заблаговременно для этой работы «вышедшие в отставку». Ну и, конечно же, усиленная подготовка украинской армии к рывку для покорения Донбасса. Не будем сейчас углубляться, предотвратила или нет российская армия началом СВО агрессию Украины в Донбасс, по некоторым сведениям намеченную на первую половину марта 2022-го, но планы такие в Генштабе ВСУ разрабатывались и уже были готовы к началу реализации. И вряд ли у кого есть сомнения в том, что Москва знала обо всех приготовлениях Украины к возобновлению своей карательной АТО в ДНР и ЛНР, благо через несколько лет ушедшая с поста канцлера Германии Ангела Меркель призналась, что минские соглашения на самом деле были нужны для перевооружения и передышки Украины.

Президент России Владимир Путин во время выступления на 43-й Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности. Фото: ITAR-TASS

Однако терпение у России и тогда было небезграничным, и в один прекрасный день оно закончилось. Все расчеты Европы и Штатов оказались посрамлены — Россия посмела. Но никто и посейчас в этих странах предпочитает не вспоминать, что Путин их предупреждал, как все будет. Более того, с 2007-го президент России, с того момента, когда он в Мюнхене произнес свою знаменитую пророческую речь, ставшую холодным душем для Запада (жаль, что на очень короткое время) мир двигался по тому пути, который он предсказал в качестве одной из альтернатив нормальному развитию цивилизации.

И вот несколько дней тому назад на Валдае президент России вновь нарисовал перед Западом взаимоисключающие альтернативы. Два пути для Европы: один из них - продолжение и эскалация поддержки Киева, стимулирование войны против России и, в конечном счете, перспектива скатывания к эскалации напряженности вплоть до войны (не исключено, что ядерной) с Россией. И второй — присоединение Европы к договоренностям Анкориджа, принуждение Киева к их принятию, мирное соглашение России и Украины, последующая нормализация российско-европейских отношений, мир и, конечно, не дружба (на этот заманушный крючок мы больше не купимся), но взаимовыгодная «жвачка» на континенте. Хватит и мирного добрососедства, а насчет торговли мы еще, как говорится, «будем посмотреть».

Но в Европе продолжают гнуть выбранную линию, продолжая утверждать, что нужно не ограничивать себя в самых жестких мерах против России — захвате танкеров, блокировании судоходства, поставках любых видов вооружений, сбивании российских ракет и дронов в небе над Украиной, и даже некоторые особо воинственные (на диване) деятели время от времени заявляют о желательности ввода европейских военных контингентов на территорию Украины. И все под все ту же сурдинку, что Путин, дескать, не посмеет ответить на все эти провокации. Точно как в 2021-2022 гг. При этом российский президент совершенно четко обозначил, что первый путь к войне, если Европа выберет именно его, неизбежно приведет всех к «фатальной точке невозврата» и «очень быстро и неожиданно для всех» наступит момент, «когда уже ничего нельзя изменить». Тем более, что, по признанию президента, попыткой установить добрососедские отношения с Западом Россия прокачала готовность Запада к нормальному пути, и оказалось, что она нулевая… Второй раз мы вряд ли будем такими терпеливыми.

Но в Европе нет ответственных лидеров, а есть только идеологически зашоренные крикуны и кликуши. Они абсолютно необучаемы, как и нынешние украинские ограниченные бандеровцы, не блещущие интеллектом, и у всех них короткая память, из которой уже выветрились несколько более ранние слова президента России, сказанные им в 2018-м, которые дают ответ на все вопросы: «А зачем нам такой мир, если там не будет России?»

Выбор за Европой.

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