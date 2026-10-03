Известный российский музыкальный критик, журналист и телеведущий Сергей Соседов скончался 23 сентября. Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru/ТАСС

На этой неделе в Москве похоронили музыкального критика, телеведущего Сергея Соседова. Его смерть продолжают обсуждать телезрители, так как в эфире по субботам этой осенью популярный телепроект — музыкальное шоу «ВИА Суперстар!» 16+, где Соседов в жюри. Третий сезон записали незадолго до смерти Соседова. Смотрят зрители, смотрят со слезами на глазах родные Сергея Васильевича — его последние в жизни эфиры.

А в это время в Сети появились слухи о смерти и жизни Сергея Соседова — многие из них оказались ложью. Сайт KP.RU рассказывает, что сегодня происходит в семье Соседовых.

Последнее видео музыкального критика и телеведущего Сергея Соседова

Сергей Соседов скончался в 58 лет Фото: Иван МАКЕЕВ.

С КЕМ ОСТАЛАСЬ МАМА СОСЕДОВА

90-летняя Антонина Петровна Соседова следует правилу, которому ее научил младший сын Сережа — в квартиру посторонних не пускать, дверь никому не открывать. После похорон сына женщина перестала общаться с незнакомыми людьми по телефону, поэтому близкие скептически относятся к свежим интервью блогеров с Антониной Петровной.

Вопреки слухам в Сети — отношения в семье Соседовых между родственниками отличные: все были на связи, просто живут отдельно. Семья старшего брата Сергея Васильевича — люди не публичные, которые были против интервью и появлений в соцсети, но на родственных отношениях это не сказывалось.

Соседка Соседовых Наталья рассказала нам: «Очень интеллигентные люди. Сын, внучка все ежедневно с Антониной Петровной на связи. Опекают ее. Она пока здесь хочет жить. Давление у нее в эти дни скачет. Она хоть и в возрасте вполне себе активна — в квартире чистота, за продуктами сама ходила, Сереже и себе готовила. Всегда энергичная».

Сергей Соседов с мамой Антониной Петровной Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Антонине Соседовой уже звонили мошенники — предлагали «установить мемориальную табличку» Сергею, женщина их быстро раскусила.

Антонина Петровна с Сережей жили дружно — сын водил маму по врачам, чтобы держать под контролем здоровье, никаких серьезных проблем не было. Соседов гордился — его мама разгадывает сложнейшие судоку, ездит на дачу, имеет ясный цепкий ум. До трагедии женщина на здоровье не жаловалась. На похоронах сына у матери был «скачок» давления, тогда доктор «Скорой помощи» сделал женщине укол. Сейчас у Антонины Петровны постоянные скачки давления — то пониженное, то повышенное. Пока она решила жить самостоятельно в той «двушке», где они жили с Сережей.

Семья Соседовых была рядом с мамой на похоронах — 66-летний старший сын Владимир Соседов (он инженер, как и мама) с женой, внучка 39-летняя Наталья, внук 42-летний Алексей. У всех свои семьи, но с бабушкой на связи, и в случае необходимости готовы оказать помощь.

НАСЛЕДСТВО СЕРГЕЯ СОСЕДОВА

Сергей Соседов жил с мамой в родительской «двушке» в спальном районе столицы. Несколько лет назад, когда Соседов вернулся на ТВ, стал членом жюри популярных шоу, вел социальное ток-шоу, к нему пришла востребованность и приличные заработки. Сергей Васильевич жил скромно, и все заработки инвестировал в покупку квартиры — рядом с родительским домом приобрел квартиру-студию в районе станции метро Полежаевская.

Это была его «инвестиция в собственную старость» — так он говорил близким, планировал сдавать в аренду, когда выйдет на пенсию. Теперь имущество Сергея Васильевича унаследует его мама.

КАК УМЕР СЕРГЕЙ СОСЕДОВ

Сергей Соседов умер в 58 лет в результате несчастного случая. Он полетел в командировку в Якутии, чтобы возглавить жюри конкурса моды и красоты. Сергей долетел за семь часов до Благовещенска, а оттуда на машине доехал до города Нерюнгри (700 км).

Утром 23 сентября заселился в гостиницу, поспал, вышел на улицу перекурить (курение опасно для здоровья), зашел — изучил меню и пошел переодеваться в номер, чтобы спуститься на обед. Номера гостиницы расположены на втором этаже здания, лифта нет, проход к номерам по лестнице — 37 ступенек, несколько пролетов.

Сергей Васильевич сделал шаг на ступеньку и резко упал назад. Сильно ударился головой. В холле установлены видеокамеры, запись изучили в правоохранительных органах — установили, что на лестнице Соседов находился один. Администратор вызывала «Скорую».

Прибежал продюсер конкурса Виктор Беззубов: «У него начало прерываться дыхание. Мы пытались делать искусственное дыхание. «Скорая» приехала моментально. Мы на носилках вынесли его к «Скорой». В больнице сообщили, что состояние тяжелое, собрали консилиум, решили, что нужно делать операцию. Через полтора часа после операции в 22.45 по местному времени Сергей Васильевич скончался. Травма была несовместима с жизнью».

Беззубов тоже посмотрел запись с камеры видеонаблюдения: «Это страшно — он летел. Но там не видно ног, поэтому непонятно — он то ли споткнулся, то ли поскользнулся. Упал на затылок и потерял сознание. Крови не было, он просто очень сильно ударился головой… Сергей Васильевич был в очень хорошем настроении, беды ничего не предрекало... Он поднялся до третьей лестницы, и со ступеньки упал навзничь на площадку между первым и вторым пролетом».

Смерть наступила в результате черепно-мозговой травмы, перелома основания черепа, кровоизлияния в мозг.

Сергей Соседов скончался 23 сентября 2026 года в день рождения своего папы (Василий Матвеевич умер 17 лет назад в возрасте 79 лет после онкологического заболевания), похоронили сына 30 сентября рядом с отцом на на Перепечинском кладбище в Подмосковье.

Сергея Соседова похоронили 30 сентября рядом с отцом на на Перепечинском кладбище в Подмосковье. Денис Бочаров/NEWS.ru/ТАСС

ЗДОРОВЬЕ И ВСЕ БОЛЕЗНИ СЕРГЕЯ СОСЕДОВА

Мы посмотрели одно из последних интервью Сергея Соседова, где он рассказал о том, что регулярно проходит обследования, отдыхает и проходит санаторно-курортное лечение в санаториях. Так вот Соседов с гордостью говорил, что все в норме — сосуды, сердце, никаких хронических «болячек», находили только небольшие «камни» в почках, но после назначенного лечения — и с этой проблемой он справился. Соседов каждое утро начинал с зарядки, три раза в неделю посещал бассейн.

Сергей рассказывал, что был гипотоник — стабильно давление верхнее 100, нижнее 60. Жаловался только на усталость — как и любой работающий житель мегаполиса.

В ноябре 2025 года прошлого года Сергей Соседов днем возвращался домой из бассейна, оступился на ровном месте, у своего подъезда — сломал ногу. Перелом был без смещения, заживала нога два месяца. Соседов тогда рассказал о деталях ЧП: «Нога подвернулась на ровном месте — на асфальте. Шел очень быстро — словно на крыльях парил, у меня есть такая особенность — я всегда очень быстро хожу, в темпе хорошем. А мне уже нельзя это делать, видимо. Сломал лодыжку на левой ноге — вот так подвернулась неудачно нога». С тех пор Соседов старался ходить осторожнее.

Антонина Петровна плачет: «Я говорила Сереже — не надо ехать так далеко. Так рано он ушел…»

Убитая горем мама Сергея Соседова на похоронах сына Фото: Иван МАКЕЕВ.

У Антонины Петровны дома хранятся старые статьи сына — в начале карьеры Сергей, выпускник факультета журналистики МГУ (красный диплом), работал в газетах. Женщина говорит, что будет перечитывать статьи сына.

Известный продюсер Табриз Шахиди подчеркивает чем отличался Сергей Соседов от коллег: «Прискорбно осознавать тот факт, что с нами теперь нет человека энциклопедических знаний, музыкального критика с уникальным чутьем, богатым русским языком, умеющим глубоко анализировать музыкальное полотно и тексты, одного из немногих необыкновенно образованных музыкальных журналистов, чье мнение действительно являлось авторитетным».

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