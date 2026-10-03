"Стас Михайлов не ссорился с женой": Что не так с новостями про развод пары

57-летний Стас Михайлов сейчас в гастрольном туре Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

В этом сентябре жена певца Стаса Михайлова сообщила, что они больше не вместе. Публика начала гадать: что же случилось — кризис в отношениях или серьезный конфликт?

Сайт KP.RU сразу заметил странное совпадение о котором и сообщил: удивительным образом заявление жены Стаса Михайлова совпало со стартом его гастрольного тура, продажей билетов на его концертный проект «Народный корпоратив» в декабре (шоу, на которое надо продать десять тысяч билетов), началом бронирования артистов на новогодние частные мероприятия, премьерой дуэта.

Можно предположить, что таким образом Михайловы привлекли внимание к персоне артиста: подобные «встряски» иногда провоцируют повышенную активность публики.

Главные герои любовной мелодрамы комментариев не давали, но ажиотаж уже сгладили: жена ставит сердечки под публикациями мужа, публикует видео мужа из прошлой творческой жизни. Сам Михайлов на днях на фестивале на вопрос прессы: «Стас, правда, что вы расстались с женой Инной?» прокричал в ответ: «Это неправда! Не верьте никому!»

57-летний Стас Михайлов сейчас в гастрольном туре. По слухам, его 53-летняя жена Инна Михайлова в Дубае.

Стас Михайлов с женой Инной Фото: Евгения ГУСЕВА.

Откуда пошел слух про развод Стаса Михайлова с женой

С чего началась волна предположений о разводе крепкой супружеской пары? Недавно Инна Михайлова в соцсетях отреагировала на видео анонс его концерта под названием «Народный корпоратив». Под этой публикацией в запрещенной сети появился сначала комментарий его жены Инны в виде эмодзи, которое может означать аналог фразы «глаза бы мои этого не видели». Анонсы продолжились.

И 21 сентября в день рождения их общей дочери Инна Михайлова разместила несколько «сторис» — анонс того самого «Народного корпоратива» сопроводила фразой «человек — fake». Видимо намекнула, что нынешний Стас Михайлов оказался не тем, кем был раньше. Затем написала на фото с мужем: «Мы больше не вместе. Я не имею отношения к его нынешнему образу и внешнему виду».

Неужели жене Михайлова так не нравится его обновленный образ и команда, что она протестует как умеет? В развод тогда никто не поверил: скорее всего, предположили пиар или «производственный» конфликт с провокацией.

Певец Стас Михайлов Фото: Иван МАКЕЕВ.

Что известно об отношениях Стаса и Инны Михайловых

Недавно Стас Михайлов говорил: «До сих пор иногда ревнует жена меня, на концерты приходит». Это и так все знают — жена у этой звезды ревнивая, но раньше поводов для беспокойства не было.

Кстати, пересадил волосы, похудел, омолодился и сменил гардероб артист Михайлов, как и свою команду, тоже без участия жены — он всегда сам любил и вещи себе выбирать, и следить за внешностью.

Стас Михайлов посвящал публично жене песню, где есть слова «Ты одна мне нужна. Без тебя ветра и метель. Лучшая на свете жена. Мамочка моих детей...» Всегда хвалил супругу в интервью — и в недавних также.

У Стаса и Инны Михайловых большая и дружная семья, в которой воспитывается шестеро детей (включая общих детей, а также детей от предыдущих отношений каждого из супругов) Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

В августе 2026 года было 15 лет со дня бракосочетания Стаса и Инны Михайловых. У супругов двое общих детей — 14-летняя Мария и 17-летняя Иванна. У Инны есть двое детей от первого брака с футболистом Андреем Канчельскисом. У Стаса — сын и дочь от предыдущих отношений. Поклонники могут выдыхать: развода у этой красивой пары не будет.

Напомним как еще недавно Инна Михайлова хвалила мужа: «Помимо того, что ты мой муж и любимый человек, ты еще и мой друг. Ты очень мудрый. Ты пример для меня. Ты умеешь делать людей лучше. И я отношусь к их числу — к тем, кому ты постоянно что-то даешь, заставляешь задуматься и меняться к лучшему. Ты удивительный! По-настоящему мужественный и достойный! Спасибо тебе за мир, который ты создал, и за то, что в этом мире я чувствую себя королевой...»

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