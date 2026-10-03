В Киеве решили строить дамбу, наводить понтонную переправу и рыть туннель через Днепр Фото: REUTERS.

В Киеве всерьез озаботились проблемой транспортного сообщения между правым и левым берегами Днепра. Об этом свидетельствуют новые заявления министра восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины Николая Калашника, который сегодня рассказал журналистам, что решили предпринять власти.

- Неотложные решения — это дамба и понтонная переправа, которые быстро строятся, - рассказал министр журналистам. - Эта работа уже начата. У президента прошло соответствующее координационное совещание. Мы получили все необходимые задания с учетом критичности ситуации. Город самостоятельно этим не занимался, поэтому сейчас принято решение поручить эту работу министерству, Агентству восстановления, военным совместно со столичной властью.

По словам министра, строительство планируют начать уже со следующей недели. Локации для него уже определены. Сейчас в среднем между двумя берегами Киева за сутки проезжают около 600 тысяч автомобилей, и власти, как объявил Калашник, рассчитывают максимально сохранить эту пропускную способность.

Сейчас в среднем между двумя берегами Киева за сутки проезжают около 600 тысяч автомобилей Фото: REUTERS.

Но дамба и понтонные переправы — это только начало. Есть и более кардинальное решение, которое, как считают в Киеве, способно решить проблему раз и навсегда — туннель под Днепром.

Строительство понтонных переправ и дамбы может занять три месяца, во всяком случае, не меньше, а вот с туннелем история более долгая и дорогостоящая. Дамба потребует миллиардов гривен, а туннель — и сотен таких миллиардов.

При этом, говоря честно и прямо, планы и решения украинских властей можно уже сейчас смело называть фантазиями двоечников в стране невыученных уроков. Дамба сама по себе ничего не решит, куда-то надо будет девать реку, то есть строить еще и плотину с водосбросом. Понтоны — станут лакомой целями для все тех же беспилотников, причем, гораздо более уязвимыми по сравнению с теми же мостами.

Что касается туннеля, то в том случае, если БпЛА прилетает точно в опору моста или в вантовые металлические «канаты», влететь в туннель ему точно так же не составит никакого труда. Впрочем, это все также фантазии, все прекрасно отдают себе отчет в том, что туннель — это в первую очередь такой вариант «большой стройки», который позволит украсть очень много денег. Да и, к слову, если на Украине после обретения незалежности (независимости) не смогли построить ни одного моста, кто вам сказал, что строительство туннеля непременно должно завершиться успехом. Или хотя бы просто завершиться.

Туннель — это в первую очередь такой вариант «большой стройки», который позволит украсть очень много денег. Фото: Pavel L Photo and Video/Shutterstock/Fotodom

Можно, конечно, успокоить киевлян, что всего через каких-то два с половиной-три месяца Днепр покроется льдом, что облегчит переправу через него, но для автомобилей, тем более, грузовых и загруженных многими тоннами продукции, этот вариант не годится. Как, собственно, и не каждый понтон будет готов принять такой транспорт.

Но в таком случае можно посоветовать украинцам не размениваться на мелочи, а строить сразу гиперлуп через Днепр. Причем, для гарантии безопасности — в туннеле. Тем более, что фанат этого транспорта будущего экс-министр инфраструктуры Омелян комиссовался из ВСУ и теперь снова ищет, где ему применить свои таланты на гражданке.

В реальности же никаких рецептов, которые стали бы панацеей в нынешней ситуации с мостами, не существует. И все заявления украинских чиновников — это всего лишь попытка снять напряжение в обществе, утихомирить внезапно вспыхнувшие страсти по стремлению к миру, о необходимости скорейшего заключения которого заявили уже несколько украинских политиков, а не только террорист депутат Рады Гончаренко*. А для такой цели, как считают на Банковой у Зеленского, сойдет любое вранье.

* - внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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