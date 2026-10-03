Зеленский нарушил обещание, данное Трампу Фото: REUTERS.

«Просроченный» главарь украинского бандеровского режима Владимир Зеленский дал очередное интервью агентству Reuters. В нем он, естественно ни слова не сказал про очередные потерянные Украиной населенные пункты, не обмолвился и про то, как жители украинской столицы массово рванули на запад страны и просто Запад после ударов российских дронов по столичным мостам. Зачем говорить о неприятном, когда можно с упоением врать про «перемоги», благо журналисты западные, прикормленные, и сами не будут поднимать неприятные темы, задавать каверзные вопросы, тем более, проверять весь бред, что несет «просрочка».

Пиар-наступ

Значительную часть беседы Зеленский посвятил рассказу о том, как удачно ВСУ проводят операцию «Вивальди». Здесь он презрел не только здравый смысл, но и проверенную временем практику ведения военных действий.

- Во время наступления мы потеряли в несколько раз меньше людей, чем Россия, и они были в обороне, - выдал киевский наркоман. - Наши военные хотели начать эту операцию год назад, но тогда она еще не была достаточно подготовлена. Слава Богу, мы решили ненадолго отложить ее и теперь имеем хорошие результаты и меньшие потери.

Какие потери у кого, покажет следующий обмен телами, но на Украине уже и так многие военные ропщут, что ради этого пиар-наступления по приказу Зеленского ВСУ потеряли десятки тысяч человек личного состава.

Ради этого пиар-наступления по приказу Зеленского ВСУ потеряли десятки тысяч человек личного состава Фото: REUTERS.

Зеленского поймали за руку, при попытке запустить ее в карман Европы

Следующий момент — финансовые трудности. По мнению Зеленского, у него таких трудностей нет. Может и были, но как те демоны в известной советской комедии, самоликвидировались.

- Последние несколько месяцев мы работали над нашим финансовым дефицитом. Мы закроем нынешний дефицит до конца года. У нас еще есть некоторые вопросы, над которыми надо поработать, но мы закроем дефицит. Я считаю, что это большой успех для нашей страны, нашей команды и Евросоюза, - пояснил «просроченный». - Это было нелегко. Мы работали с нашим бюджетом, с нашими партнерами, в частности с Евросоюзом, и также попробуем частично использовать средства по займу на следующий год. Мы перенесем это ближе к январю и за эти деньги закажем дроны на январь и февраль 2027 года. Моя команда вернулась из Брюсселя и отчиталась. Все работает хорошо. Надеюсь, что так будет и дальше.

И это после того, как Брюссель объявил, что «у Зеленского неправильно посчитали», и никакой финансовой дыры в украинском бюджете нет. Его буквально поймали за руку, когда он попытался запустить ее в европейский карман, но для него все это, как в известной поговорке - «все Божья роса».

Нарушил обещание Трампу

Но самой главной темой, конечно же остался вопрос о мире и войне с Россией. Здесь «просрочка» Зеленский ни на секунду не усомнился в своем праве наплевать на обещание уменьшить удары по российским НПЗ, которое он, как рассказал недавно Дональд Трамп, дал президенту США, и пообещал усилить удары по российским НПЗ.

- Мы должны отвечать на их атаки по нашей энергетике — ударами по их энергетике. В первую очередь по НПЗ, которые дают им деньги на эту войну, - объявил Зеленский корреспондентам агентства. Впрочем, он тут же постарался «подлизнуть» Трампу, одновременно попытавшись снова поднять вопрос об усилении «давления на Россию».

- Думаю, США действительно хотят остановить российскую войну. Я им доверяю. В то же время я понимаю, что трудно остановить кого-то такого большого, кто не хочет останавливаться. Поэтому вы пытаетесь найти какие-то компромиссы с Россией. Но я считаю, что мы упустим время, если будем играть с российскими компромиссами, - заговорил Зеленский на любимую тему. - Если Путин увидит, что Президенту Трампу нужна какая-то победа, он будет решать, что дать, а что нет. И в этом и заключается проблема: Путин начал считать, что он тот, кто может решать. Но Америка в сто раз сильнее России. Безусловно. Им просто надо об этом не забывать.

Макеты баллистических ракет FP-7 (слева) и FP-9 (справа). Фото: Krzysztof Popławski/wikimedia.org

А еще он громко проанонсировал будущее появление украинской баллистической ракеты FP-9, способной по техническим характеристикам долететь до Москвы (заявленная дальность 850 км.).

- Я сказал им (разработчикам — прим. авт.), где моя FP-9? Нам нужна FP-9. И FP-9 будет готова этой осенью, я уверен, — нервно объявил «просроченный», дав понять, что сразу, как она будет готова к применению, он направит ее на Москву.

И ведь он даже не хочет представлять себе, что после такой попытки вместе с оставшимися в украинской столице киевлянами будет просто мечтать о том времени, когда Россия била в Киеве только по мостам, складам ВСУ и объектам энергетической инфраструктуры.

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