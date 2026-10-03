В Киеве рекордные пробки из-за ударов армии России по мостам Фото: REUTERS.

Удары России Украине: Прилетело по Киеву и порту Одессы

Минобороны России сообщает:

В ходе ожесточенных боев штурмовые подразделения 245-ГО мсп группировки войск «Север» при поддержке батальона «Ваха» спецназа «Ахмат» выбили нацистов 58 омпбр ВСУ из села Новая Казачья Харьковской области и освободили населенный пункт.

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают наносить удары по объектам инфраструктуры Украины и морским судам задействованным в интересах ВСУ.

Прошлой ночью в результате ударов БПЛА поражены:

- в городе Киеве – Северный автотранспортный мост через реку Днепр, обеспечивающий переброску войск и логистику при поставке военных грузов в интересах ВСУ;

- в Киевской области – логистический центр «Гостомель», на территории которого осуществляется хранение материальных средств, используемых для снабжения ВСУ.

Кроме того, на переходе морем в северо-западной части Черного моря поражено морское судно типа «сухогруз», доставлявшее в порт Одесса грузы двойного назначения для обеспечения ВСУ. А уже днем субботы ВС РФ поразили в порту Одесса сухогруз, доставивший на Украину военное имущество.

А вот про это «просрочка» Зеленский никогда не расскажет.

Рекордные потери ВСУ

Как сообщил военный эксперт Андрей Марочко (ЛНР), в сентябре Вооруженные силы Украины потеряли убитыми и ранеными почти 48 тыс. военнослужащих и иностранных наемников. По словам эксперта, наибольший ущерб в живой силе вооруженные формирования Украины понесли на территории ДНР.

- Санитарные и безвозвратные потери противника в живой силе за отчетный промежуток составили около 47 885 украинских боевиков и наемников, что на 9 240 больше по сравнению с августом, – заявил Марочко со ссылкой на данные Минобороны России.

Помимо этого, по тем же данным, в сентябре были уничтожены 24 тыс. запущенных ВСУ беспилотников, 30 безэкипажных катеров, 70 морских судов, семь боевых машин РСЗО, 257 орудий полевой артиллерии, 310 танков и других бронемашин, 154 станции радиоэлектронной борьбы и более 2,5 тыс. различных боевых машин противника.

Что тут скажешь — так держать!

В сентябре ВСУ потеряли убитыми и ранеными почти 48 тыс. военнослужащих и иностранных наемников. Фото: REUTERS.

На Украине начали делать ставки на удары по Киеву

На платформе Polymarket на Украине начали принимать ставки на то, будет ли РФ атаковать Киев далее, или же атаки прекратятся.

Свойство украинского менталитета - пока столица страны переживает атаки российских беспилотников и ракетные удары, кое-кто пытается на этом заработать. На платформе появился новый прогнозный рынок, где пользователи могут делать ставки на вероятность очередной атаки армии РФ на Киев. Речь в данном случае идет именно о вероятности атаки, а не о ставках на исход спортивных соревнований: участники пытаются спрогнозировать дальнейшее развитие событий вокруг столицы Украины.

И ведь многие украинцы останутся явно довольными, если атаки будут продолжены, да еще с масштабными разрушениями. Еще бы — ведь ставочка-то сыграла!

Власти готовятся строить в Киеве понтоны вместо мостов

В Киеве начали готовиться к возможному повреждению мостов: со следующей недели начнут строить понтонные переправы и дамбу через Днепр. Но это строительство может занять до трех месяцев, когда Днепр в течении Киева уже покроется льдом.

Есть и еще идея построить туннель с берега на берег под Днепром. Впрочем, реальность выполнения этого проекта под большим вопросом — для его реализации требуется очень много специалистов, еще больше времени и несчитанное количество денег, которых у Киева нет. В связи с этим понтоны выглядят куда реальнее, но при регулярных ударах это крайне уязвимое решение. Тем временем, пока власти думают, как подготовить столицу к выживанию, а не к комфортной жизни, как было до сего дня, в украинских пропагандистских ТГ-помойках — настоящее шоу.

- Путин уже понимает, что проиграл. Удары по мостам — это агония. Посеять панику в тылу — это его последний шанс, чтобы мы приняли его условия и капитулировали, - пишут украинские пропагандисты.

Смешно до колик, но, наверное, когда русская армия зайдет в Сумы или Одессу, они объявят о готовности Москвы к капитуляции.

Зеленский попросил Трампа об услуге в космосе

Украинский «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский в интервью Financial Times (FT) рассказал, что попросил Трампа заблокировать российскую спутниковую систему «Рассвет» - аналог системы «Starlink Илона Маска.

Когда «просрочке» объяснили, что на космос его «хотелки», как и кого бы то ни было на планете, не распространяются, поскольку это абсолютно нейтральная территория, он не успокоился. По словам Зеленского, у него есть данные, что к работе над «Рассветом» подключился и Китай, и в связи с этим он попросил Трампа ввести санкции против как российских, так и китайских компаний, связанных со спутниковой системой РФ. Причем, судя по его словам, он предпринял несколько таких попыток.

- Зеленский сообщил, что «несколько раз» просил Трампа, чтобы его администрация ввела санкции против причастных к этому проекту организаций, в том числе в Нью-Йорке, когда он встречался с президентом США на полях Генассамблеи ООН, - пишет FT.

По этому поводу есть старая русская народная мудрость — бодливой корове Бог рога не дает.

Зеленский сообщил, что «несколько раз» просил Трампа заблокировать российскую спутниковую систему «Рассвет» Фото: REUTERS.

Гончаренко* посчитали «агентом Трампа», а могли бы и «рукой Москвы»

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*, который днем ранее выступил с резонансным предложением о начале переговоров о мире с РФ, заявил, что близкие к Банковой телеграмм-каналы обвинили его в работе на команду Трампа.

Ряд каналов, которые связывают с ОП, вышли с утверждениями, что заявления Гончаренко* о мире вызваны стремлением администрации Трампа, с которой, по их мнению связан нардеп, заключить мирную сделку до выборов в Конгресс, для улучшения позиций президента США и Республиканской партии перед промежуточными выборами в Конгресс. Параллельно многие украинские «патриоты» вышли с предложениями судить Гончаренко* за госизмену или хотя бы занести его на печально известный сайт «Миротворец»**.

В ответ депутат нанес новый удар, заявив, что он знаком с условиями урегулирования, которые предлагаются Киеву на переговорах с представителями команды Трампа, и уверен, что украинцы бы на них согласились.

- Я знаю условия переговоров. В Офисе президента боятся говорить с людьми и прямо сообщать, чего от нас требуют и каким образом можно завершить войну. К сожалению, я не могу озвучивать эти условия мирного соглашения, но уверен, что украинцы на них согласились бы. Мы слишком много потеряли и слишком много теряем, чтобы продолжать это самоубийство. Нужно заканчивать войну, - продолжал настаивать Гончаренко* на своем.

«Белаяслизь», как прозвали Гончаренко*, должен быть доволен, что его назвали «агентом Трампа», а не посчитали «рукой Москвы».

Что имеет, то продаст

Известный американский журналист Такер Карлсон заявил, что Украина продала бы ядерное оружие при его наличии, если бы сохранила его после распада СССР.

- Будучи самой коррумпированной страной в Европе, Украина, вероятно, уже продала бы ядерное оружие недобросовестным субъектам по всему миру. И это одна из причин, по которой США заставили ее избавиться от него, — предположил Карлсон в разговоре с британским политиком Джейкобом Рис-Моггом.

Собственно говоря, очень близкое к истине предположение. Поскольку сейчас Украина налево и направо на международном оружейном «черном рынке» продает чуть ли не все, чем ее снабжают. Тем же американцам стоило бы проверить, где находятся все переданные Киеву F-16, половина которых якобы сейчас непригодна для использования и передана в Европу для ремонта.

Денег Киеву с каждым днем не хватает все меньше

Поразительное явление — Евросоюз не дает Зеленскому ни одного евро из запрошенных им 27 миллиардов, но с каждым днем дефицит средств на Украине сокращается. Как сообщил министр финансов Марченко, теперь до конца года Украине не хватает уже около $15 млрд из дополнительных $27 млрд оборонных потребностей.

По словам министра, около $7 млрд Киев рассчитывает покрыть за счет внутренних ресурсов - экономии и перераспределения расходов. Еще примерно $12 млрд Украина рассчитывает найти совместно с ЕС.

- Около $12 млрд рассчитываем найти решение совместными усилиями. Остальные средства являются критической потребностью, и мы работаем совместно с Министерством обороны над определением источника покрытия. Еврокомиссия не сможет ее покрыть из-за отсутствия соответствующих инструментов в этом году, - заявил Марченко. - Мы разработали план и показали наше видение, но это не означает, что этой проблемы нет.

Вызывает недоумение такое владение арифметикой украинским министром финансов. Давайте вместе посчитаем — надо $27 млрд., $7 млрд. он нашел, еще $12 млрд. найдут вместе с ЕС, поэтому осталось закрыть еще $15 млрд. То есть, еще $7 млрд. у министра то ли «на ум ушли», то ли в карман запланированы. Теперь стало понятно, почему в Брюсселе не доверяют расчетами Зеленского.

Число забронированных на Украине растет месяц от месяца

Еще один поразительный феномен жизни на Украине. Власти всячески ужесточают мобилизацию, сокращают количество отсрочек, призывают студентов, переводят негодных к мобилизации в категорию годных, а количество украинцев, имеющих бронь, в результате только увеличивается.

В январе 2025-го тогдашний премьер-министр правительства Украины Денис Шмыгаль говорил о 900-950 тысячах украинцах, имеющих бронь от армии. Но уже через год, в январе 2026 занимавший в тот период времени пост министра экономики Алексей Соболев сообщил, что количество забронированных от мобилизации украинцев составило уже 1,3 млн человек.

А сейчас уже нынешний министр экономики Александр Кравченко заявил, что сейчас от мобилизации на Украине забронированы около 1,4 млн человек. То есть, с января их количество выросло еще примерно на сто тысяч человек.

Так недолго и до ситуации, когда на Украине в живых останутся только дезертиры и забронированные.

Киеву прилетел отрезвляющий привет из Албании

Премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что Украина совершенно зря рассчитывает на то, что ее примут в Евросоюз.

- То, что обещают Украине, - это ложь. Все это знают. На обычном пути вступления, со всеми критериями, ее никогда не примут. Это знают все, - разъяснил албанский премьер-министр, и он явно знает, о чем говорит. Поскольку сама Албания подала заявку на вступление в ЕС еще 17 лет назад, а более 12 лет пребывает в статусе кандидата в члены ЕС.

Главу правительства Албании поддержал и депутат Верховной рады Украины Максим Бужанский.

- Нас никто никуда сейчас не берет. Не будет никакого ускоренного вступления в ЕС, не будет никакого ожидаемо близкого вступления в ЕС, — посетовал он и заявил в эфире YouTube-канала, что его страна не вступит в Евросоюз даже через десять лет.

Можно подумать, что через 15 лет она туда вступит.

Как британец ТЦК обломал

Последние сутки вся Украина потешается над тем, как неожиданно обломалась одна из бригад «людоловов» из ТЦК, сотрудники которой хотели на трассе поймать и мобилизовать одинокого мужчину, ехавшего по дороге на моноколесе. А все потому, что он встретил их приветствием на чистом английском языке.

Британский стример Сэм Пеппер слез с моноколеса и стоял на обочине трассы, когда рядом с ним остановился микроавтобус ТЦК. Сотрудники военкомата вышли к нему, вероятно, с намерением бусифицировать путешественника, но, услышав английский язык, не просто отказались от своих планов, а моментально запрыгнули в свой «бусик» и укатили, оставив недоумевающего британца одиноко стоять на дороге.

А ведь британец даже просил их подвезти его, потому что посчитал, что им по пути. Так и не понял англичанин, что его в данном случае просто Бог спас.

*внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

**Ресурс признан экстремистским на территории РФ