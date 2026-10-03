«Полномочия президента США ограничены»: Бут оценил вероятность переговоров Путина, Си и Трампа в ноябре

Известный американский журналист и издатель Чарльз Баусман Фото: Иван МАКЕЕВ.

В пятницу, 2 октября, на Радио «Комсомольская правда» вышла очередная программа «Русский дозор Бута и Гамова». На этот раз вместе с нами в эфире работал известный журналист и издатель Чарльз Баусман.

Мы подробно познакомили слушателей и посетителей сайта и с интересной биографией, и с основными заявлениями нашего американского коллеги.

А сейчас - заключительный фрагмент…

Александр Гамов, политобозреватель Радио «КП», журналист Кремлевского пула:

- …Я предлагаю еще к одному событию перейти. Это итоги Генассамблея ООН. Там была главная тема - дипломатия в разгар войны. Совершенно героические усилия нашего министра иностранных дел Лаврова, который провел 40 двусторонних встреч. Была встреча и с главой МИДа Германии, которая ничем, можно сказать, не закончилась.

Чарльз Баусман:

- И все же, на мой взгляд, беседа с немецким министром иностранных дел была самой интересной.

Она длилась 20 минут, относительно недолго. Они просто высказали свои позиции, никакого компромисса не было. Было вежливо, не более того. Но интересно, что после этого Лавров немножко поиздевался над немецким коллегой.

А. Гамов:

- Иронизировал, скорее. Издевался - это не совсем подходит.

Ч. Баусман:

- Я понимаю его. Сколько раз можно слушать одно и то же без какого-либо взаимопонимания? Но немецкая команда канцлера Фридриха Мерца - они зомбированные. Я смотрю на них, они все время выходят на немецкие СМИ, на ток-шоу, объясняют свои позиции. И они просто далеки от реальности.

А. Гамов:

- Во время работы Генассамблеи ООН во всеуслышание говорилось о возможной встрече в верхах в ближайшее время Владимира Путина и Дональда Трампа. Как вы считаете, насколько это реально? И пора ли? И каки там могут быть обсуждены моменты?

Виктор Бут, Чарльз Баусман и Александр Гамов в студии Радио «Комсомольская правда» Фото: Иван МАКЕЕВ.

Виктор Бут, депутат Госдумы:

- Во-первых, помощник президента Ушаков подтвердил, что встреча возможна в ноябре во время проведения форума АСЕАН в Китае, в Шэньчжэне.

Причем встреча будет даже (может быть. - А.Г.) в тройном формате, там присоединится лидер Китая. Конечно, пора.

Почему? Потому что, наверное, именно Россия, Китай и Америка могут обеспечить сейчас стратегическую стабильность в мире. Такая встреча давно назрела. Но все будет зависеть от позиций и от возможностей, которые есть у президента США. Пока мы видим, что его полномочия довольно сильно ограничены. Он говорит о том, что в США кризис с бензином. И виновата в этом Украина, потому что наносит атаки по нашим НПЗ…

И в то же время Трамп вводит санкции против наших нефтяных компаний, блокирует возможности и страхования, и перевозки дизеля и нефти.

Надо все-таки Дональду Фредовичу определиться. Он хочет, чтобы цены снизились на рынке? Как сказал наш президент, мы же можем совсем никому ничего не продавать. У нас все есть, нам всего хватает. Посмотрим, что будет у вас…

Ч. Баусман:

- Нельзя принимать слова Трампа как истину, как то, что он действительно думает. Самые хорошие аналитики в Америке, за которыми я слежу, они говорят: смотри не на то, что Трамп говорит, потому что это глупо. Смотри, что он делает.

Он очень часто говорит, что я сейчас такой хороший, буду с тобой дружить. И одновременно - тут же - слова свои собственными действиями и опровергает.

И он это делает не только с Россией, а со всеми. Поэтому его слова - сразу за чистую монету - принимать нельзя.

А. Гамов:

- А вы за кого голосовали, Чарльз?

Ч. Баусман:

- За Трампа. Два раза.

А. Гамов:

- Это ваш президент?

Ч. Баусман:

- Да. Вы знаете, я даже был внутри Капитолия пять лет назад, когда там были беспорядки. И мне пришлось бежать из страны, потому что меня хотели посадить.

В. Бут:

- Там же посадили более тысячи тех, которые зашли в Капитолий.

Ч. Баусман:

- Поэтому я из тех, которые реально рисковали за него. (За Трампа. - А.Г.)

А. Гамов:

- Понял. Россия вас спасла.

В. Бут:

- Спасибо России за это.

СПРАВКА «КП»

Штурм Капитолия США произошёл 6 января 2021 года. Толпа протестующих, поддерживавших попытки 45-го президента США Дональда Трампа отменить результат президентских выборов 2020 года, ворвалась в здание Конгресса…

А. Гамов:

- Спасибо участникам нашей программы за увлекательную беседу. Счастливо! До следующей пятницы.

* * *

«Русский дозор Бута и Гамова» выходит на Радио «КП» каждую пятницу в 20.00 мск.